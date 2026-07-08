Jordan Pickford’dan şüphe etmek boşuna bir çabadır: İngiltere kalecisi, Dünya Kupası rekorunu kırmaya hazırlanırken eleştirenleri sürekli yerlerine oturtmaya devam ediyor

İngiltere taraftarları için bu maç, takımlarının tarihin en sağlam savunma direnişiyle 3-2’lik galibiyete ulaşmasını izlemek, hem acı verici hem de sinir bozucu ve pek de eğlenceli olmayan bir deneyim oldu. Pickford ise bu tür anlardan büyük keyif alıyor gibi görünüyor; o, kale arasında sergilediği yeteneği kadar kişiliğine de güvenen bir kaleci. Takımın direnmesi gerektiğinde Pickford, bu mücadeleye katılmaya her zaman hazırdır.

Buna rağmen, hâlâ son derece hafife alınmaktadır. Belki de bunun nedeni, onun Sunderland’lı biraz şapşal bir delikanlı olarak görülmesidir. Belki de Şampiyonlar Ligi bir yana, Avrupa futbolunda düzenli olarak yer almayan Everton takımında oynamasıdır. Belki de nadiren yaptığı hatalar, sayısız maç kazandıran anlarından daha uzun süre hafızalarda kalmasıdır.

Ancak her şey göz önünde bulundurulduğunda, Pickford’un İngiltere’nin en iyi kalecilerinden biri olarak görülmeyi hak ettiği açıktır. Azteca’daki mükemmel performansı bunu kanıtladı ve şimdi İngiltere’nin Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirebilmesi için bu formunu sürdürmesi gerekiyor.