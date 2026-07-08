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Jordan Pickford England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Jordan Pickford’dan şüphe etmek boşuna bir çabadır: İngiltere kalecisi, Dünya Kupası rekorunu kırmaya hazırlanırken eleştirenleri sürekli yerlerine oturtmaya devam ediyor

Analysis
İngiltere
J. Pickford
Dünya Kupası
FEATURES
Norveç - İngiltere

İngiltere'nin Meksika'ya karşı aldığı dramatik son 16 turu galibiyetinin son 20 dakikası, Jordan Pickford için tam da aradığı gibiydi. Üç Aslanlar 10 kişi kalmıştı ve Thomas Tuchel görevini net bir şekilde ortaya koydu: Savunmaya çekilip topu kaleden olabildiğince uzak tutmak. Pickford görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdi.

İngiltere taraftarları için bu maç, takımlarının tarihin en sağlam savunma direnişiyle 3-2’lik galibiyete ulaşmasını izlemek, hem acı verici hem de sinir bozucu ve pek de eğlenceli olmayan bir deneyim oldu. Pickford ise bu tür anlardan büyük keyif alıyor gibi görünüyor; o, kale arasında sergilediği yeteneği kadar kişiliğine de güvenen bir kaleci. Takımın direnmesi gerektiğinde Pickford, bu mücadeleye katılmaya her zaman hazırdır.

Buna rağmen, hâlâ son derece hafife alınmaktadır. Belki de bunun nedeni, onun Sunderland’lı biraz şapşal bir delikanlı olarak görülmesidir. Belki de Şampiyonlar Ligi bir yana, Avrupa futbolunda düzenli olarak yer almayan Everton takımında oynamasıdır. Belki de nadiren yaptığı hatalar, sayısız maç kazandıran anlarından daha uzun süre hafızalarda kalmasıdır.

Ancak her şey göz önünde bulundurulduğunda, Pickford’un İngiltere’nin en iyi kalecilerinden biri olarak görülmeyi hak ettiği açıktır. Azteca’daki mükemmel performansı bunu kanıtladı ve şimdi İngiltere’nin Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirebilmesi için bu formunu sürdürmesi gerekiyor.

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    Titreşimli başlangıç

    Bu turnuvanın başlangıcı Pickford için pek iyi geçmedi. Hırvatistan karşısında sergilediği performans fena değildi, ancak kendi belirlediği standartların altında kaldı. Martin Baturina’nın şutuna iyi bir müdahale yaptı, ancak topu uzaklaştıramadı ve Hırvatistan ilk yarıda skoru 1-1’e getirdi; ayrıca pas dağıtımında da bazı aksaklıklar yaşadı; Dallas’ta kameralara yansıyan görüntülerde Tuchel, Pickford’u pas dağıtımı nedeniyle azarlarken görüldü.

    Everton'ın kalecisi, Gana karşısında da bir başka sarsıntılı an yaşadı; Pickford, kalesinden çıkıp topa ulaşamayınca üzerine gelen Prince Adu ile çarpıştı ve kırmızı kart görmemesi için biraz şanslıydı. Aksi takdirde sıkıcı geçen 0-0'lık maçta Pickford'a kırmızı kart gösterilmemesi, yalnızca Ganalı forvetin sert müdahalesi sayesinde oldu.

    Öte yandan, son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan maçta, Afrika ekibi Atlanta’da skoru açarken Brian Cipenga’nın yakın direk tarafından Pickford’u geçmesi ile gol yedi. Harry Kane son 15 dakikada maçı çevirmeseydi, yenilginin büyük bir kısmı Pickford’a yüklenirdi.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Her türlü övgüyü hak ediyor'

    Ve bu bağlamda, Azteca’da yaşananlar daha da büyük önem kazandı. İngiltere’nin Meksiko’da baskıya maruz kalacağı dönemler kaçınılmazdı ve Pickford’un büyük bir performans sergilemesi gerekecekti.

    Maçın ilk gerçek gol fırsatı Meksika'ya geldi. Maçın sonuna doğru Pickford'u görmekten bıkmış olmalı ki, Raul Jimenez yakın direğin önünde bir kafa vuruşu yaptı, ancak Pickford etkileyici bir refleks göstererek soluna doğru atlayıp topu direğin yanından uzaklaştırdı. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Meksika'nın 9 numaralı oyuncusunun bir başka şutunu da mükemmel bir şekilde kurtardı; bu sefer Jimenez'in kafa vuruşunu üst direğin üzerinden uzaklaştırdı. Bu gol, İngiltere için yıkıcı bir beraberlik golü olabilirdi, ancak bunun yerine İngiltere, değerli 2-1'lik üstünlüğüyle devre arasına girdi.

    Ve sonra son 30 dakika kadar geldi. Pickford her saniyenin tadını çıkarıyor gibiydi. Stoperlerine seslendi, savunmayı organize etti ve birbiri ardına gelen ortalara çıktı. Maçın sonunda beş kez yumrukla topu uzaklaştırdı, üç hayati kurtarış yaptı ve bir dizi kritik top uzaklaştırması gerçekleştirdi.

    "Göz alıcı bir oyun sergilemiyor, ama tanrım, ne kadar da etkili! Ona güvenebilirsiniz; kritik anlarda orada durup o adam olmak istiyor," dedi eski İngiltere kalecisi Joe Hart, BBC'ye verdiği demeçte. "Bir takımda böyle bir oyuncunun olması çok büyük bir değer.

    "Bu kadar uzun süre İngiltere'nin bir numaralı kalecisi olarak kalmak, sürekli gelişmek ve büyük maçlarda bir adım öne çıkmak... Bu gece böyle bir performans sergilediği için çok mutluyum ve alacağı her türlü övgüyü hak ediyor."

  • Jordan PickfordGetty

    Rekor kıran

    Hart burada önemli bir noktaya değiniyor: Pickford hiçbir zaman hak ettiği takdiri tam olarak alamadı. Tuchel, turnuva öncesinde kaleci pozisyonu da dahil olmak üzere her pozisyonda rekabet olduğunu belirtmişti; bunun en önemli nedenlerinden biri de Dean Henderson’ın Crystal Palace formasıyla sergilediği etkileyici performanslardı.

    Yine de Pickford’un İngiltere kalecisi olarak sicili neredeyse kusursuz. Kasım 2017’de milli takımda ilk kez forma giydikten sonra, Sir Gareth Southgate yönetiminde kısa sürede kendini kanıtladı. Beş büyük turnuvada arka arkaya tüm maçlarda ilk 11’de yer aldı ve bu serinin Cumartesi günü Norveç karşısında sürpriz bir şekilde sona ermemesi durumunda, Pickford, Peter Shilton’ın dünya sahnesinde 17 maçlık rekorunu geride bırakarak İngiltere’nin Dünya Kupası’nda en çok forma giyen oyuncusu olacak.

    "Bence o, muhtemelen ben İngiltere'de futbolu bıraktığımdan beri en iyisi," dedi Shilton. "Rekorlara, Dünya Kupası yarı finallerine, kurtardığı penaltılara bakarsanız... Bence muhtemelen en iyiler arasında yer alıyor. Onu en iyiler arasında gösteririm. Elbette David Seaman da ona çok yakın. Ama genel olarak durumuna baktığımda, bence o muhtemelen ben oynadığımdan beri en iyisi."

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  • Jordan Pickford EnglandGetty

    Tekrarlanan kahramanlıklar

    Pickford da yıllar boyunca pek çok unutulmaz an yaşadı. 2018’de, Dünya Kupası’nda birçok kötü anıyı silip atan İngiltere milli takımının kilit ismi oldu; İngiltere’nin Kolombiya’ya karşı son 16 turunda penaltı atışlarını kazanmasında hayati bir penaltıyı kurtardıktan sonra, çeyrek finalde İsveç karşısında Maçın En İyi Oyuncusu seçilmesini sağlayacak bir performans sergiledi.

    Euro 2020 finalinde de yine bekleneni yaptı ve Wembley’de İtalya’ya karşı yaşanan yürek burkan mağlubiyette iki penaltıyı kurtardı. 2024’te de benzer kahramanlıklar sergiledi; İngiltere’nin çeyrek finalde İsviçre’yi yendiği maçta Manuel Akanji’nin penaltısını kurtardı. Toplamda Pickford, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası penaltı atışlarında karşılaştığı 14 penaltının dördünü kurtardı.

    Eski İngiltere kalecisi Ben Foster, 2024 yılında şöyle demişti: “Penaltı atışlarına gelince, onun yerine başka birini düşünemiyorum. Bence penaltı atışlarına gidildiğinde o anda gerçekten de ‘Şov zamanı, dostum’ diye düşünüyor. O anda vücudunda ne kadar adrenalin dolaştığını kan tahliliyle veya bir numuneyle ölçebilseydiniz, bence tam zirvede, sınırda olurdu. Sanki altı fincan duble espresso içmiş gibi.”

    Öte yandan, açık oyunda Pickford, milli takımın 1 numarası olduğundan beri neredeyse hiç hata yapmadı. İstatistiksel modeller, 2018’den bu yana golle sonuçlanan sadece bir hata yaptığını gösteriyor. Onun kadar güvenilir bir kaleci bulmak oldukça zor.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bay Güvenilir

    Aynı durum kulüp düzeyinde de geçerlidir. Pickford, neredeyse 10 yıldır Everton’ın 1 numaralı kalecisi olarak görev yapan ve Premier Lig’de en uzun süredir ilk 11’de yer alan kalecidir. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında “Toffees”in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi ve Opta verilerine göre 2022-23 sezonundan bu yana ligde herkesten daha fazla golü önledi.

    Hart, Meksika maçının ardından sözlerine şöyle devam etti: “O birinci sınıf bir kaleci, tüm sezon boyunca muhteşem kurtarışlar yaptı, bunu yapabilecek kapasiteye sahip.”

    Ve evet, Everton formasıyla Pickford bazı hatalar da yaptı. Bir ya da iki çok ses getiren hatayla sonsuza dek anılacaktır; özellikle de Liverpool'un stoperi Virgil Van Dijk'in ön çapraz bağını yırtan korkunç müdahalesi unutulmayacaktır. Yine de 2017'den bu yana görev yapan her Everton teknik direktörü ona güvenmeye devam etti.

    Pickford, Toffees için bir liderdir ve birçok kez küme düşme tehdidini önlemek için en iyi performansını sergilemesine ihtiyaç duyan takım için bir dizi önemli kurtarış yapmıştır.

  • Erling HaalandGetty Images

    Tanıdık bir düşman

    Pickford, Cumartesi günü Miami’de en iyi performansını sergilemesi gerektiğini biliyor, özellikle de Norveç kadrosunda tanıdık bir rakip varken. Erling Haaland, Premier Lig’de oynadığı dönemde Everton’a adeta ziyafet çekmiş ve Manchester City’ye transfer olduğundan bu yana Pickford’un kalesine yedi gol atmıştı; sadece dört kaleci, bu Norveçli oyuncudan daha sık gol yemiştir.

    Haaland'ın Norveç formasıyla oynadığı son 14 resmi maçın hepsinde gol atmış olması da durumu hiç kolaylaştırmıyor; bu dönemde tam 27 gol kaydetti. Son 16 turunda Brezilya'yı neredeyse tek başına yendi; topa nadiren dokunmasına rağmen attığı iki muhteşem golle Selecao'yu erken eve gönderdi. Kısacası, şu anda dünyadaki en ölümcül forvet o – ve ona yaklaşan bile yok.

    Yine de son birkaç turnuvanın İngiltere’ye öğretmesi gereken bir şey varsa, o da Pickford’un en kritik anlarda öne çıkma eğiliminde olduğudur. Üç Aslanlar, Cumartesi günkü maça hafif favori olarak giriyor, ancak Norveç’in buraya gelmek için daha zorlu bir yol katettiğinin de farkındalar. Ayrıca, İngiltere’nin Meksika’daki zorlu mücadelesine kıyasla Brezilya karşısında işleri nispeten rutin hale getirdikleri için kesinlikle daha dinç durumdalar.

    Bir kez daha, Pickford’un kritik anlarda devreye girmesi gereken bir maç olacak gibi görünüyor. İyi haber ne mi? O bu çağrıya genellikle cevap veriyor.

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