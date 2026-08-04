BOYLE Sports'a konuşan Given, üst düzeydeki istikrarlı performanslarına rağmen Pickford hakkında transfer spekülasyonlarının az olmasına şaşırdığını dile getirdi.

Kalecinin durumunu değerlendiren Given şöyle dedi: "Jordan Pickford neredeyse 10 yıldır Everton'da ve bu sürenin büyük bölümünde de İngiltere'nin bir numarası oldu. Ayrıca İngiltere adına Dünya Kupası maçlarında en çok forma giyme rekorunu kırdı. Bu süre boyunca başka kulüplerin onun için harekete geçtiğine dair bir şey duymamış olmamız garip.

"Belki de Everton'da gerçekten çok iyi yerleşmiştir. Yıllar içinde Jordan için teklif gelip gelmediğini elbette bilmiyoruz ama bazı yazlar, tıpkı teknik direktörlerin takımdan ayrılması hakkında konuştuğumuz gibi, kaleciler arasında da bir tür hareketlilik oluyor.

"Jordan o kadar uzun süredir bu oyunun içinde ki 34 ya da 35 yaşında olduğunu düşünüyorsunuz ama sadece 32 yaşında. Ben 33 yaşımdayken Manchester City'ye gitmiştim ve genel olarak kaleciler de yaş aldıkça daha iyi oluyor. Onun üst seviyede daha uzun yılları var ama belki de Jordan bulunduğu yerde mutlu. Eğer onlara biraz olsun cesaret verseydi, Chelsea'nin yarın onu arayıp transfer etme fırsatına balıklama atlayacağını düşünürdünüz.

"Onun hakkında hiçbir söylenti görmemem beni şaşırtıyor çünkü Everton için yaptığı bazı kurtarışlar gerçekten olağanüstü. Geçen sezon St James' Park'ta Sandro Tonali'nin bir şutunu üst direkten kornere çeldiğini hatırlıyorum, inanılmazdı ama onda bu var.

"O biraz 'Steady Eddie' gibi ve bunu söyleyerek onu küçümsediğimi düşünüyorsanız, hayır. Tam tersine onu övüyorum.

"Bu kadar istikrarlı bir kaleciniz olduğunda bu gerçekten büyük bir artıdır ve onun çok güçlü bir karakteri var. Bazı insanlar bunun zaman zaman taşabildiğini söylüyor ama bu, takımın iyi olması için duyduğu tutkuyu, açlığı ve arzuyu gösteriyor. Bu onun kazanma isteği, bunu ne çalıştırabilirsiniz ne de öğretebilirsiniz. Bu sadece onun kim olduğu ve benim buna hiç itirazım yok."