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Jordan Pickford Chelsea'ye mi? Shay Given, herhangi bir teşvik gelmesi halinde Chelsea'nin Everton yıldızını transfer etme fırsatına "balıklama atlayacağını" iddia etti
Chelsea'ye, Everton kalecisini hedeflemesi çağrısı yapıldı
Eski Premier League kalecisi Given, İngiltere milli oyuncusu Pickford’un ayrılmaya ilgi göstermesi halinde Chelsea’nin onun peşine düşmek için hızlı davranacağına inanıyor. 32 yaşındaki file bekçisinin Goodison Park’taki sözleşmesi Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Pickford, kulüp formasıyla şimdiden 358 maça çıkıp 100 kez kalesini gole kapattı. En üst seviyede uzun vadeli istikrarına rağmen, geleceğine dair spekülasyonlar Merseyside’daki dönemi boyunca şaşırtıcı derecede sessiz kaldı.
- AFP
Verilen övgüler Pickford'un istikrarlı performansı
BOYLE Sports'a konuşan Given, üst düzeydeki istikrarlı performanslarına rağmen Pickford hakkında transfer spekülasyonlarının az olmasına şaşırdığını dile getirdi.
Kalecinin durumunu değerlendiren Given şöyle dedi: "Jordan Pickford neredeyse 10 yıldır Everton'da ve bu sürenin büyük bölümünde de İngiltere'nin bir numarası oldu. Ayrıca İngiltere adına Dünya Kupası maçlarında en çok forma giyme rekorunu kırdı. Bu süre boyunca başka kulüplerin onun için harekete geçtiğine dair bir şey duymamış olmamız garip.
"Belki de Everton'da gerçekten çok iyi yerleşmiştir. Yıllar içinde Jordan için teklif gelip gelmediğini elbette bilmiyoruz ama bazı yazlar, tıpkı teknik direktörlerin takımdan ayrılması hakkında konuştuğumuz gibi, kaleciler arasında da bir tür hareketlilik oluyor.
"Jordan o kadar uzun süredir bu oyunun içinde ki 34 ya da 35 yaşında olduğunu düşünüyorsunuz ama sadece 32 yaşında. Ben 33 yaşımdayken Manchester City'ye gitmiştim ve genel olarak kaleciler de yaş aldıkça daha iyi oluyor. Onun üst seviyede daha uzun yılları var ama belki de Jordan bulunduğu yerde mutlu. Eğer onlara biraz olsun cesaret verseydi, Chelsea'nin yarın onu arayıp transfer etme fırsatına balıklama atlayacağını düşünürdünüz.
"Onun hakkında hiçbir söylenti görmemem beni şaşırtıyor çünkü Everton için yaptığı bazı kurtarışlar gerçekten olağanüstü. Geçen sezon St James' Park'ta Sandro Tonali'nin bir şutunu üst direkten kornere çeldiğini hatırlıyorum, inanılmazdı ama onda bu var.
"O biraz 'Steady Eddie' gibi ve bunu söyleyerek onu küçümsediğimi düşünüyorsanız, hayır. Tam tersine onu övüyorum.
"Bu kadar istikrarlı bir kaleciniz olduğunda bu gerçekten büyük bir artıdır ve onun çok güçlü bir karakteri var. Bazı insanlar bunun zaman zaman taşabildiğini söylüyor ama bu, takımın iyi olması için duyduğu tutkuyu, açlığı ve arzuyu gösteriyor. Bu onun kazanma isteği, bunu ne çalıştırabilirsiniz ne de öğretebilirsiniz. Bu sadece onun kim olduğu ve benim buna hiç itirazım yok."
Pickford, Everton'a olan derin bağlılığını doğruladı
Pickford'ın Everton'a olan bağlılığı sarsılmadan devam etti; oyuncunun kendisi de daha önce Merseyside'daki hayatından memnun olduğunu yinelemişti.
Geçen nisan ayında Brentford maçının ardından kulüple ilişkisi hakkında konuşan Pickford, şunları vurguladı: "Everton bana çok iyi davrandı ve ben de Everton için çok iyi oldum, harika bir ilişkimiz var. Taraftarları seviyorum, taraftar grubu çok kaliteli. Everton taraftarlarının söylediği en iyi tezahürata sahibim. Bana inanın, Everton'da bir tezahürat edinmek kolay iş değil."
- Getty Images Sport
Palace'ın açılış maçı sınavı kapıda
Everton, 2026-27 Premier League sezonuna 22 Ağustos'ta Crystal Palace karşısında sahasında oynayacağı maçla başlayacak. Yeni sezon öncesinde Pickford'un liderliği ve kaledeki keskin refleksleri, Everton savunmasının temel dayanağı olmaya yine devam edecek. Kulüp zorlu bir iç saha fikstürüne hazırlanırken, İngiltere'nin birinci kalecisinin varlığı savunmadaki istikrarın sağlanmasında hayati önem taşıyacak.
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