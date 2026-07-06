İngiltere milli takımının Meksika’ya karşı aldığı 3-2’lik galibiyet, tam bir coşku gecesi olması bekleniyordu; ancak Henderson için bu gece büyük bir acıyla sona erdi. Bu heyecan dolu karşılaşmada yedek kulübesinde kalan Brentford orta saha oyuncusu, deplasman taraftarlarının önünde takım arkadaşlarına katılmaya çalışırken ciddi bir bilek sakatlığı geçirdi. Haberlere göre, maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra taraftarlara doğru tırmanırken bir reklam panosuna takılıp düştü. The Athletic, ameliyatın kaçınılmaz olduğunu bildiriyor, ancak 36 yaşındaki oyuncunun ne zaman bıçak altına gireceği veya ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil.

Tıbbi ekip olay yerine koştuğunda durum hızla ciddileşti. İngiltere kampı için endişe verici anlarda, Henderson'ın sedyeyle sahadan taşınmadan önce oksijen tedavisi gördüğü görüldü. Henderson, muayene için derhal Mexico City'deki bir hastaneye nakledilirken, takımın geri kalanı ise gelecek hafta Norveç ile oynanacak maça hazırlanmak üzere Kansas City'deki kampına döndü.