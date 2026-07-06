AFP
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Jordan Henderson, tuhaf bir bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğinden, Dünya Kupası’nın geri kalanında forma giyemeyecek
Henderson için kutlama felakete dönüştü
İngiltere milli takımının Meksika’ya karşı aldığı 3-2’lik galibiyet, tam bir coşku gecesi olması bekleniyordu; ancak Henderson için bu gece büyük bir acıyla sona erdi. Bu heyecan dolu karşılaşmada yedek kulübesinde kalan Brentford orta saha oyuncusu, deplasman taraftarlarının önünde takım arkadaşlarına katılmaya çalışırken ciddi bir bilek sakatlığı geçirdi. Haberlere göre, maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra taraftarlara doğru tırmanırken bir reklam panosuna takılıp düştü. The Athletic, ameliyatın kaçınılmaz olduğunu bildiriyor, ancak 36 yaşındaki oyuncunun ne zaman bıçak altına gireceği veya ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil.
Tıbbi ekip olay yerine koştuğunda durum hızla ciddileşti. İngiltere kampı için endişe verici anlarda, Henderson'ın sedyeyle sahadan taşınmadan önce oksijen tedavisi gördüğü görüldü. Henderson, muayene için derhal Mexico City'deki bir hastaneye nakledilirken, takımın geri kalanı ise gelecek hafta Norveç ile oynanacak maça hazırlanmak üzere Kansas City'deki kampına döndü.
- AFP
Tuchel, ciddi bir darbeyi doğruladı
İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, maçın ardından basına yaptığı açıklamada hayal kırıklığını gizleyemedi. Alman teknik direktör, 36 yaşındaki eski Liverpool kaptanının Norveç ile oynanacak çeyrek final maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Tuchel, gazetecilere, “Jordan bileğini sakatladığı için üzgünüm,” dedi. “Durum oldukça ciddi. Şu anda hastanede. Bu durum, gecenin geri kalanına pek uymuyor. Tedavi sürecini bilmiyorum.”
Henderson’ın kaybı, kısa süre önce 90. milli maçına çıkan bir lideri İngiltere’nin soyunma odasından uzaklaştırıyor. Bu yaz sahada geçirdiği süre sınırlı olsa da – tek maça çıkışı Panama karşısında son dakikalarda oyuna girmesiyle gerçekleşmişti – aynı maçta Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle Tuchel’in kadro seçeneklerini daha da daraltan bir takım için Henderson’ın tecrübesi hayati öneme sahip olarak görülüyordu.
Bellingham, takım arkadaşına destek oluyor
İki golle gecenin kahramanı olan Jude Bellingham, takım arkadaşının başına gelen talihsizliği değerlendirmek için zaman ayırdı. Zaferin coşkusuna rağmen Real Madrid yıldızı, takımın tecrübeli orta saha oyuncusunu düşündüğünü kabul etti.
“Biraz sıkıntısı var, ancak sağlık ekibimiz her şeyi kontrol altında tutuyor. Neler olup bittiğini tam olarak bilmediğim için fazla ayrıntıya giremem, ancak herkes onu desteklemek için oradaydı,” dedi Bellingham.
The Athletic’e göre, sağlık ekibi uzmanlarla koordinasyon içinde ameliyat tarihini belirliyor; bu ameliyat, Henderson’ın dördüncü Dünya Kupası macerasını fiilen sona erdirecek. Henderson, yedek kulübesinde sesini duyurmayı başaran bir isimdi ve başına gelen bu talihsiz kaza, Meksika’da İngiliz futbolu için tarihi bir gece olan bu gecenin üzerine küçük bir gölge düşürdü.
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Çeyrek final hazırlıkları belirsizlik içinde
İngiltere, Norveç ile karşılaşmaya hazırlanırken, artık turnuvanın son aşamalarını en deneyimli oyuncularından biri olmadan atlatmak zorunda. Henderson’ın sakatlığı, hem saha içinde hem de saha dışında büyük dramlarla şekillenen bu Dünya Kupası serüvenindeki en son gelişme. Orta saha oyuncusunun sahadaki tek katkısı, grup aşamasındaki o kısa süreli giriş olarak kalıyor; bu, on yılı aşkın süredir ülkesine hizmet eden bir oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir son.
Quansah’ın da gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezasını çekecek olmasıyla birlikte, Tuchel kadro derinliği konusunda giderek artan bir baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor. “Üç Aslanlar”, turnuvanın kritik aşamasına girerken hızlı bir şekilde toparlanmak zorunda; tecrübeli liderlerinin yedek kulübesinden değil, saha kenarından kendilerine destek vereceğini bilerek.
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