AFP
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Jordan Henderson'dan İngiltere'ye meydan okuyan uyarı: Tecrübeli orta saha oyuncusu Chelsea'de Xabi Alonso yönetiminde parlıyor
Chelsea kritik deplasman galibiyetini alırken Henderson parladı
36 yaşındaki futbolcu, yazın Brentford'dan sürpriz transferinin ardından Xabi Alonso yönetiminde yeniden formunu buldu. Geçen hafta Bournemouth'u 5-1 yendikleri maçta iki gol atıp bir asist yaptıktan sonra deneyimli orta saha oyuncusu, Chelsea formasıyla üçüncü kez ilk 11'de Everton'ı 2-0 mağlup ettikleri çekişmeli Premier League maçında sahaya çıktı. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, ocak ayından bu yana ligde ilk kez kalesini gole kapattı.
Chelsea'nin Merseyside'daki galibiyetini Pedro Neto'nun ikinci yarıda attığı iki gol getirdi. Kanat oyuncusu, ikinci yarının başlamasından yalnızca 44 saniye sonra ilk golünü attı. Neto, 90. dakikada Henderson'ın kullandığı ve yön değiştiren serbest vuruşun ardından topa hamle ederek Premier League'de ilk kez bir maçta iki gol kaydetti. Karşılaşmaya, kaleci Emiliano Martínez'in ciddi kafa sakatlığı damga vurdu. Martínez, Jarrad Branthwaite ile yaşadığı ürkütücü çarpışmanın ardından sakatlandı.
- Getty Images Sport
“Hâlâ en üst düzeyde oynayabileceğimi hissediyorum”
Son dönemde az süre aldığı için Uluslar Ligi kadrolarına giremeyen Henderson, İngiltere Teknik Direktörü Tuchel ile iletişimini sürdürüyor. Eski Liverpool kaptanı, millî takım kariyerinin sona ermekten çok uzak olduğunda ısrarlı ve kadrodaki yeri için mücadele etmeyi planlıyor.
Henderson, “İngiltere için oynama isteğim her zaman olacak,” dedi. “Hâlâ en üst düzeyde oynayabileceğimi hissediyorum ama Chelsea'de üzerime düşeni yapıp iyi performanslar sergilemem, ardından ne olacağını bekleyip görmem gerekiyor. İngiltere forması giymek benim için her zaman bir onur ve çok önemli bir şey. En üst düzeyde oynadığımı hissedersem elbette her zaman kadroda yer almak isterim.”
Yeniden kadroya çağrılma umuduyla ilgili olarak şunları ekledi: “Oynamaya ve kendimi iyi hissetmeye devam ettiğim sürece [millî takıma çağrılmak için] kendime her zaman bir şans tanımak isterim. Elbette bu, teknik direktöre ve kadroyla ilgili vereceği kararlara bağlı. Benim yapmam gereken iyi performanslar sergilemeye devam etmek ve sonrasında ne olacağını görmek.”
Stamford Bridge'deki şüphecileri susturmak
Chelsea Henderson'ı transfer etmek için genç oyuncu odaklı transfer stratejisinden saptığında, eleştirmenler onun yalnızca soyunma odasında takımı motive edip kadro içindeki standartları korumak için getirildiğini haksız yere öne sürdü. Ancak son dönemdeki etkili performanslarının ardından tecrübeli oyuncu, cevabını sahadaki futboluyla vermeye kararlı.
“Bu mücadeleden keyif alıyorum. Geldiğimde transferim hakkında birçok kişinin konuştuğunu düşünüyorum ama benim için önemli olan, cevabımı sahada vermek,” diye devam etti. “Etrafınızda üst düzey oyuncular olduğunda bu işinizi kolaylaştırıyor ve takımın gerçekten birbirine kenetlendiğini hissediyorum.
“Başkalarının söylediklerini pek düşünmüyorum. Takımdaki diğer her oyuncu kadar önemli bir rolüm var; ben de takıma katabileceklerimi katmalıyım.
“Ama onlar da bana yardımcı oluyor. Buraya yalnızca genç oyunculara yardım etmek için gelmedim; genç oyuncular da tecrübeli oyunculara yardımcı olabilir. Hâlâ öğreniyor ve kendimi geliştiriyorum.
“Çok farklı görüşler olacak. Ben de bunları motivasyon ve enerji kaynağı olarak kullanıp insanları bir kez daha haksız çıkarmaya çalışıyorum. Sadece sahada işimi yapmak istiyorum. Cevabımı gerçekten orada veriyorum.”
- AFP
Büyük takımlar arasında kritik bir maçlar serisi
Chelsea, geleneksel ‘büyük altılı’ rakiplerine karşı üst üste oynayacağı üç maçla gücünü zorlu bir sınavdan geçirecek. Alonso’nun öğrencileri bu cumartesi Tottenham’la karşılaşacak, ardından EFL Kupası dördüncü turunda Liverpool’a rakip olacak. Ekim ayındaki zorlu fikstürünü ise Manchester United’ı Stamford Bridge’de ağırlayarak tamamlayacak. Bu maç, Henderson’a bir sonraki millî ara öncesinde Tuchel’i etkilemek için ideal bir fırsat sunacak.
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