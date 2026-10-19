Jordan Henderson'dan İngiltere'ye meydan okuyan uyarı: Tecrübeli orta saha oyuncusu Chelsea'de Xabi Alonso yönetiminde parlıyor

Chelsea Henderson'ı transfer etmek için genç oyuncu odaklı transfer stratejisinden saptığında, eleştirmenler onun yalnızca soyunma odasında takımı motive edip kadro içindeki standartları korumak için getirildiğini haksız yere öne sürdü. Ancak son dönemdeki etkili performanslarının ardından tecrübeli oyuncu, cevabını sahadaki futboluyla vermeye kararlı.

“Bu mücadeleden keyif alıyorum. Geldiğimde transferim hakkında birçok kişinin konuştuğunu düşünüyorum ama benim için önemli olan, cevabımı sahada vermek,” diye devam etti. “Etrafınızda üst düzey oyuncular olduğunda bu işinizi kolaylaştırıyor ve takımın gerçekten birbirine kenetlendiğini hissediyorum.

“Başkalarının söylediklerini pek düşünmüyorum. Takımdaki diğer her oyuncu kadar önemli bir rolüm var; ben de takıma katabileceklerimi katmalıyım.

“Ama onlar da bana yardımcı oluyor. Buraya yalnızca genç oyunculara yardım etmek için gelmedim; genç oyuncular da tecrübeli oyunculara yardımcı olabilir. Hâlâ öğreniyor ve kendimi geliştiriyorum.

“Çok farklı görüşler olacak. Ben de bunları motivasyon ve enerji kaynağı olarak kullanıp insanları bir kez daha haksız çıkarmaya çalışıyorum. Sadece sahada işimi yapmak istiyorum. Cevabımı gerçekten orada veriyorum.”



