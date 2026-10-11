Getty Images Sport
Çeviri:
Jordan Henderson, Cole Palmer ve Morgan Rogers’ı Chelsea’de serbest vuruşları kullanma görevini kendisine vermeye nasıl ikna ettiğini açıkladı
Duran toplardaki değişikliğin ardındaki sır
Henderson, Bournemouth'a attığı muhteşem frikik golünden önce sahada yaşanan eğlenceli pazarlığa açıklık getirdi. Cole Palmer ve Morgan Rogers gibi daha genç, tanınmış duran top uzmanları da topun başında olmasına rağmen tecrübeli orta saha oyuncusu frikiği kullanmakta ısrar etti. Henderson, bu kararın Cobham'da saatler süren çalışmalara dayandığını ve Chelsea'nin duran top antrenörü Austin MacPhee ile birlikte çalıştığını söyledi.
Maçın ardından konuşan Henderson, teknik ekibin kendisine duyduğu güveni anlattı: “Takımdaki bazı arkadaşlarım ve Austin bana biraz güveniyor. Ben de kendime güvenince topun başına geçip frikiği kullanabiliyorum. Ama doğrusu, son bir iki haftadır antrenmanlarda bunun üzerinde çalışıyorduk ve oldukça istikrarlıydım. Austin, ‘Boş ver, frikiği böyle kullanacağız’ dedi. Morgs bundan pek memnun değildi ama topun başına geçtiğimizde ‘Hadi o zaman’ dedi. Cole ise ‘Golü attığında hangi köşede kutlama yapacağız?!’ diye sordu. Ben de sağ köşeyi istediklerini söyledim, sonra da neyse ki topu ağlara gönderdim.”
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de rüya gibi bir ilk maç
Henderson için unutulmaz bir öğleden sonraydı. Chelsea formasıyla kendi sahasındaki ilk maçına uzun bir bekleyişin ardından çıkıyordu. Yazın yaşadığı sakatlık nedeniyle zorlanan eski Liverpool kaptanı, Chelsea taraftarlarının önünde etkili olmak istiyordu. İlk iki dakika içinde fileleri havalandırarak bunu başardı. Daha sonra da Xabi Alonso’nun takımının maça fırtına gibi başladığı bölümde Morgan Rogers’ın golüne önemli bir asist yaptı.
Orta saha oyuncusu, “Güzel bir gündü. Kendi sahamdaki ilk maçımdı, bu yüzden benim için büyük bir gündü. Burada oynadığım için çok mutluydum. Yazın yaşadığım sakatlığın üzerinden epey zaman geçti. Stamford Bridge’de ilk kez bulunup oynamak güzeldi. İyi bir performans sergiledik ve iyi bir sonuç aldık. Asıl önemli olan da bu,” dedi.
Savunma sağlamlığı temel oluşturuyor
Beş gol manşetleri süslese de Henderson, Chelsea’nin topsuz oyundaki çalışmasının önemini vurguladı. Takımın tamamının savunmaya gösterdiği özeni öven Henderson, gerideki sağlam temelin yaratıcı oyuncuların etkili olmasını sağladığını belirtti. Chelsea, oyunun iki yönü arasındaki geçişlerde disiplinli davranarak ilk dakikalardaki yoğun baskının ardından Bournemouth’un maça dönmesine izin vermedi.
“Bugün maçın büyük bölümünde konsantrasyonumuzun ve odaklanmamızın çok iyi olduğunu hissettim. Bunu yaptığınızda sonunda karşılığını alıyorsunuz. Elbette onlar çok yetenekli, harika oyuncular. Bugün beni en çok memnun eden şey, topsuz oyundaki çalışmamız ve savunma anlayışımızdı. Takım olarak savunma yaptığımızda bu, takıma yardımcı oluyor, bizi güçlendiriyor ve bize bir temel sağlıyor,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Hücum üçlüsüne tecrübeli isimden övgü
Rogers, Palmer ve Joao Pedro'dan oluşan hücum üçlüsü, bu sezon Premier League'in en çok heyecan vadeden üçlülerinden biri olmayı sürdürüyor. Henderson, üçünün de kale önündeki bitiriciliğinden övgüyle söz etti ancak onları asıl farklı kılanın çalışma azimleri olduğunu yineledi. Savunmacılara baskı yapıp topu rakip yarı sahada geri kazanarak orta saha ve savunmanın işini kolaylaştırdılar.
Henderson sözlerini şöyle tamamladı: "Topu geri kazandığımızda geçiş hücumlarında çok iyiler. Yetenekleri, hızları ve güçleriyle her takımı alt edebilirler; kale önünde de çok bitiriciler. Elbette herkesin gollerden söz edeceğini biliyorum, herkesin görmek istediği de bu. Ama bence bugün takım için olağanüstü mücadele ettiler ve beni en çok etkileyen de bu oldu."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun