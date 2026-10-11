Henderson, Bournemouth'a attığı muhteşem frikik golünden önce sahada yaşanan eğlenceli pazarlığa açıklık getirdi. Cole Palmer ve Morgan Rogers gibi daha genç, tanınmış duran top uzmanları da topun başında olmasına rağmen tecrübeli orta saha oyuncusu frikiği kullanmakta ısrar etti. Henderson, bu kararın Cobham'da saatler süren çalışmalara dayandığını ve Chelsea'nin duran top antrenörü Austin MacPhee ile birlikte çalıştığını söyledi.

Maçın ardından konuşan Henderson, teknik ekibin kendisine duyduğu güveni anlattı: “Takımdaki bazı arkadaşlarım ve Austin bana biraz güveniyor. Ben de kendime güvenince topun başına geçip frikiği kullanabiliyorum. Ama doğrusu, son bir iki haftadır antrenmanlarda bunun üzerinde çalışıyorduk ve oldukça istikrarlıydım. Austin, ‘Boş ver, frikiği böyle kullanacağız’ dedi. Morgs bundan pek memnun değildi ama topun başına geçtiğimizde ‘Hadi o zaman’ dedi. Cole ise ‘Golü attığında hangi köşede kutlama yapacağız?!’ diye sordu. Ben de sağ köşeyi istediklerini söyledim, sonra da neyse ki topu ağlara gönderdim.”