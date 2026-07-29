Brentford, Henderson'ın kulüpten ayrıldığını ve orijinal iki yıllık sözleşmesinin ortasında kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini doğruladı. Sözleşmesinin feshedilmesi, Henderson'ın Chelsea'ye katılması için bir anlaşmanın gündemde olduğuna dair haberlerin ortasında geldi. Chelsea, son iki yılda genç profili nedeniyle zorlanan kadrosuna aktif olarak kanıtlanmış bir liderlik katmak istiyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medyada yaptığı açıklamada Henderson'ın Chelsea'ye iki yıllık sözleşmeyle katılacağını doğruladı. X'te şöyle yazdı: "SON DAKİKA: Jordan Henderson Chelsea'ye, işte bu! Eski Liverpool kaptanı, Chelsea ile iki yıllık anlaşmaya vardı ve bu hafta Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalayacak. Henderson, Brentford'dan ayrıldı ve Chelsea şimdi sıradaki olarak onu karşılayacak."











