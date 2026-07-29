AFP
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Jordan Henderson, Chelsea'ye bedelsiz transfer öncesi Brentford ile sözleşmesini feshetti
Chelsea'den çarpıcı hamle an meselesi
Brentford, Henderson'ın kulüpten ayrıldığını ve orijinal iki yıllık sözleşmesinin ortasında kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini doğruladı. Sözleşmesinin feshedilmesi, Henderson'ın Chelsea'ye katılması için bir anlaşmanın gündemde olduğuna dair haberlerin ortasında geldi. Chelsea, son iki yılda genç profili nedeniyle zorlanan kadrosuna aktif olarak kanıtlanmış bir liderlik katmak istiyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medyada yaptığı açıklamada Henderson'ın Chelsea'ye iki yıllık sözleşmeyle katılacağını doğruladı. X'te şöyle yazdı: "SON DAKİKA: Jordan Henderson Chelsea'ye, işte bu! Eski Liverpool kaptanı, Chelsea ile iki yıllık anlaşmaya vardı ve bu hafta Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalayacak. Henderson, Brentford'dan ayrıldı ve Chelsea şimdi sıradaki olarak onu karşılayacak."
- Getty Images Sport
Brentford ile yolculuğa dair düşünceler
Brentford'daki tek sezonunda Henderson, tüm kulvarlarda 34 maça çıkarak ilerleyen yaşına rağmen İngiltere'nin en üst seviyesinde mücadele edecek fiziksel kapasiteye hâlâ sahip olduğunu gösterdi.
Kulüpte geçirdiği dönemi değerlendiren Henderson, Ajax ile Eredivisie'deki macerasının ardından kendisine sunulan fırsat için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti. Henderson, "Kulübün bana verdiği fırsat, ilk günden itibaren bana ve aileme gösterilen destek ve ilgi için Brentford'dan büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum" dedi. "Premier League'e geri dönmek benim için gerçekten çok önemliydi ve Brentford bana bu şansı verdi. Bunun için her zaman minnettar olacağım. Umarım kulüp için önemli bir dönemde takıma yardımcı olma konusunda üzerime düşeni yapabilmişimdir. Geçen sezon birlikte çok şey başardık ve bunda emeği olan herkesin bununla gurur duyması gerekir.
"Brentford özel bir futbol kulübü. Hırslı, ilerici ve iyi insanlarla dolu. Sahiplerinden ve yönetiminden teknik ekibe, oyunculara ve perde arkasında çalışan herkese kadar bunun bir parçası olmak benim için bir ayrıcalıktı."
Bees taraftarlarına teşekkürler
Henderson, özellikle Liverpool ile uzun süreli bağına rağmen kendisini bağrına basan Brentford taraftarıyla kurduğu bağı öne çıkararak, güzel anılarla ayrılıyor.
"Her şeyden önce taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Verdikleri destek hiç değişmedi ve kulüple aralarındaki bağ açıkça görülüyor. Brentford'u gerçekten çok önemsiyorlar ve takım yolculuğun her aşamasında doğru şekilde destekliyorlar" dedi.
"Son olarak Matt, Phil, Lee ve Keith'e, tüm kulüp personeline ve bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizinle birlikte çalışmak büyük bir zevkti ve Brentford'da geçirdiğim zamana büyük bir gurur ve harika anılarla dönüp bakacağım."
- Getty
Yola devam etmek için "doğru zaman"
Henderson'ın Brentford'a transferi, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için açıkladığı İngiltere kadrosunda yerini almasını sağlamada belirleyici oldu. Sezonun ilk aylarındaki performansları, Manchester United ve Chelsea'ye karşı asistler yaptıktan sonra ayın oyuncusu seçildiği öne çıkan bir eylül ayı da dahil olmak üzere, onun milli takım radarında sağlam şekilde kalmasını sağladı. Kuzey Amerika'daki turnuva sırasında Henderson, yedi büyük turnuvada forma giyen ilk İngiltere erkek oyuncusu olarak tarihe geçti.
Teknik direktör Keith Andrews, Bees'teki önemli bir geçiş döneminde orta sahanın etkisini övdü. Andrews, "Kulüp kaptanımız Christian Norgaard'ın Arsenal'a ayrılmasının ardından ve Vitaly Janelt de sezona başlayacak kadar hazır olmadığı için Jordan bizim adımıza gerçekten çok önemli bir transferdi çünkü elit seviye deneyim kattı" dedi. "Jordan'ın hedeflerini ve kadromuzun şu anki durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, ikimiz de Jordan'ın kariyerini başka bir yerde sürdürmesi için doğru zaman olduğunu düşündük. Jordan'la çalışmak büyük bir zevkti ve kendisine içtenlikle başarılar diliyorum."
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