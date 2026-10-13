AFP
Çeviri:
Jonathan Tah, Viking ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Bayern Münih'i rehavete karşı uyardı
Kıtanın devleri tam bağlılık istiyor
Tah, Bayern Münih'in Avrupa serüvenine Norveç'in diğer temsilcisi Bodo/Glimt'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek başlamasına rağmen İskandinav rakibini hafife alma lüksü olmadığını vurguladı. Bayern Münih'in hücum hattı, Avrupa'daki son 22 maçının tamamında gol atarak toplam 62 gole ulaştı. Buna rağmen savunmaya liderlik eden stoper, Viking karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek için tam konsantrasyon çağrısında bulundu.
- NTB
Kararlı savunmacı duran top tehdidine dikkat çekiyor
Rakibinin kendi liginde lider olduğunu ve ilk maç haftasında Stuttgart deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiye rağmen büyük mücadele gösterdiğini dikkate alan stoper, takım arkadaşlarından tam bir özveri istedi.
Ev sahibinin barındırdığı gözden kaçabilecek tehlikelere dikkat çeken Tah, şu uyarıda bulundu: “Özgüvenli olacaklarını biliyoruz. Onlar şampiyon ve ligde liderler. Duran toplarda çok iyiler. Bayern'e karşı oynasalar bile çekinmeyecekler. Stuttgart'a karşı da sadece savunmaya çekilmediklerini gördük. Bu onların oyun tarzı değil ve biz de böyle oynamalarını beklemiyoruz.
“Bir rakibi asla hafife almamak her zaman önemli. Favoriler hakkında hep çok konuşulur ama biz böyle konuşmayız. Kendi potansiyelimize ve oyunumuza odaklanırız. Bunu her zaman yapmak istiyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermek istiyoruz.”
Belçikalı teknik adam acımasız bir yaklaşım istiyor
Bu temkinli yaklaşımı teknik direktör Vincent Kompany de paylaştı. Kompany, Stavanger deplasmanının oyuncuları için kolay geçeceği yönündeki görüşleri reddetti. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında üst düzey bir zihniyeti korumanın önemini vurgulayan eski Manchester City savunmacısı, şunları söyledi: “Burası Şampiyonlar Ligi. Her maç zorlu bir mücadele. Buraya gelip Bayern olmak istediğimizi söylüyorsak, bu bir zihniyet meselesidir. Viking için özel bir maç ama kimsenin bu maçın bizim için önemli olmadığını düşünmesini istemiyorum. Maçta ne yaşanırsa yaşansın, her şeyin olabileceğini düşünerek sahaya çıkacağız.”
- Eibner
Zorlu fikstür öncesinde Norveç sınavı
Lyse Arena deplasmanı, takvim yoğunlaşmadan önce lig aşamasındaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Bayern Münih için kritik bir sınav olacak. Hem yerel ligde hem de Avrupa'da sıkışık fikstür kadroyu şimdiden yıpratırken Kompany, bu karşılaşmayı kilit oyuncularını dinlendirmek için kullanabilir. Norveç'te alınacak ikna edici bir galibiyet, Bayern'in tüm kulvarlardaki ivmesini sürdürmesi için ideal bir zemin hazırlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun