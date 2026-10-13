Rakibinin kendi liginde lider olduğunu ve ilk maç haftasında Stuttgart deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiye rağmen büyük mücadele gösterdiğini dikkate alan stoper, takım arkadaşlarından tam bir özveri istedi.

Ev sahibinin barındırdığı gözden kaçabilecek tehlikelere dikkat çeken Tah, şu uyarıda bulundu: “Özgüvenli olacaklarını biliyoruz. Onlar şampiyon ve ligde liderler. Duran toplarda çok iyiler. Bayern'e karşı oynasalar bile çekinmeyecekler. Stuttgart'a karşı da sadece savunmaya çekilmediklerini gördük. Bu onların oyun tarzı değil ve biz de böyle oynamalarını beklemiyoruz.

“Bir rakibi asla hafife almamak her zaman önemli. Favoriler hakkında hep çok konuşulur ama biz böyle konuşmayız. Kendi potansiyelimize ve oyunumuza odaklanırız. Bunu her zaman yapmak istiyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermek istiyoruz.”