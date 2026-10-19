AFP
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Jonathan Tah'tan Bayern Münih'e Arsenal uyarısı: “Hâlâ hafife alınan” Kai Havertz'le karşılaşmaya hazırlanıyor
Tah, ‘hâlâ hafife alınan’ Havertz’le yeniden bir araya geldi
Bayern Münih, Allianz Arena'da Avrupa kupalarında bir kez daha kritik bir maça hazırlanırken Tah, önemli bir rakiple olan ilişkisi nedeniyle gündemde. Çarşamba günü Arsenal'le karşılaşacak olan güçlü stoper, vatandaşı Havertz'i birçok kişinin hâlâ yeterince takdir etmediği büyük bir tehdit olarak gösterdi.
Bayer Leverkusen'de birkaç yıl aynı soyunma odasını paylaşan Tah, eski Chelsea oyuncusunun Mikel Arteta'nın hücum hattına kattığı taktik zekâ ve teknik kalitenin farkında. Kamuoyundaki değerlendirmeler zaman zaman aksini düşündürse de Tah'ın görüşü bu yönde.
Böylesine büyük bir sahnede yakın bir arkadaşıyla karşılaşmanın getirdiği özel zorluğu değerlendiren Tah, rekabetçi yaklaşımını korurken son on yılda aralarında oluşan bağdan içtenlikle söz etti. Savunma oyuncusu, BuliNews'e verdiği demeçte, "Kai on yıldır iyi arkadaşım. Harika bir karakter, müthiş bir oyuncu. Açıkçası hâlâ değeri yeterince bilinmiyor" dedi.
Çok yönlü hücum oyuncusunun hak ettiği takdiri görmediğini belirten Tah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Maç hakkında zaten konuştuk. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."
- Getty Images Sport
Arsenal'ın evrimine ve kimliğine saygı duymak
Yaklaşan karşılaşma, yalnızca arkadaşların buluşması değil, geçen sezon yeniden canlanan Avrupa’daki rekabetin de bir tekrarı. Tah, Kuzey Londra kulübünün önemli bir dönüşüm geçirerek Avrupa futbolunun en uyumlu ve savunması aşılması en zor takımlarından biri hâline geldiğini belirtti.
Bayern cephesinde Arsenal’in ortaya koyduğu projeye duyulan saygı açıkça görülüyor. Tah da Arsenal’in artık yalnızca geçmişteki ününe güvenerek kolayca geçilebilecek bir takım olmadığını kabul etti. “Arsenal son yıllarda çok iyi işler yapıyor. Bu takımı ve kimliği inşa etme biçimleri ortada,” diye konuştu. Son karşılaşmalarının ne kadar zorlu geçtiğini hatırlatarak şunları ekledi: “Geçen yıl onlarla karşılaştık ve onlara karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu gördük. Bir takımda tanıdığınız ve desteklemek istediğiniz bir oyuncu varsa bu daha ilgi çekici oluyor.”
Kompany etkisi ve savunmadaki liderlik
Odak noktası çoğu zaman rakip olsa da Tah, Vincent Kompany'nin Allianz Arena'ya gelişinden bu yana kendi gelişimi hakkında da konuşmak istedi. Eski Manchester City kaptanı, Bayern'in teknik ekibine yeni bir bakış açısı getirdi ve özellikle tecrübeli oyuncularının liderlik özelliklerine odaklandı.
Alman millî oyuncu, genç teknik direktörün futbolculuk deneyimini antrenörlük yöntemlerine yansıtarak oyuncuların sorumluluk almaya teşvik edildiği bir ortam yaratmasından övgüyle söz etti. Tah, "O, büyük resmi gerçekten gören biri. Oyunun, sahanın ötesine bakıyor. Bir oyuncunun kişiliğini geliştirmeye gerçekten odaklanıyor" dedi. Belçikalı teknik direktörün kendisinden de geçmişte kendisi gibi bir lider olmasını istediğini belirten Tah, "O kadar genç ki teknik direktör olarak olayları nasıl ele aldığını izlediğinizde bazen bir oyuncu olarak yapacağı şeyin aynısını yaptığını hissediyorsunuz" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Münih'te kazanma mentalitesini sürdürmek
Sportif direktör Max Eberl, Kompany'nin çarşamba günü saha kenarında olmasının beklendiğini doğrulayarak umutları daha da artırdı. Bu haber, yeni yönetimin felsefesini bütünüyle benimseyen kadro için moral oldu. Soyunma odasındaki havayı özetleyen Tah, tur atlama şansları konusunda iddialı konuştu. Alman millî oyuncu, “Bu kimliği sahaya yansıtırsak her maçı kazanabileceğimize inanıyoruz,” dedi. Kilit isimlerin dönüşü ve net bir planla Bayern, İngiltere'nin önde gelen takımlarından birine karşı gücünü bir kez daha sınamaya hazır görünüyor.
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