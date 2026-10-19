Bayern Münih, Allianz Arena'da Avrupa kupalarında bir kez daha kritik bir maça hazırlanırken Tah, önemli bir rakiple olan ilişkisi nedeniyle gündemde. Çarşamba günü Arsenal'le karşılaşacak olan güçlü stoper, vatandaşı Havertz'i birçok kişinin hâlâ yeterince takdir etmediği büyük bir tehdit olarak gösterdi.

Bayer Leverkusen'de birkaç yıl aynı soyunma odasını paylaşan Tah, eski Chelsea oyuncusunun Mikel Arteta'nın hücum hattına kattığı taktik zekâ ve teknik kalitenin farkında. Kamuoyundaki değerlendirmeler zaman zaman aksini düşündürse de Tah'ın görüşü bu yönde.

Böylesine büyük bir sahnede yakın bir arkadaşıyla karşılaşmanın getirdiği özel zorluğu değerlendiren Tah, rekabetçi yaklaşımını korurken son on yılda aralarında oluşan bağdan içtenlikle söz etti. Savunma oyuncusu, BuliNews'e verdiği demeçte, "Kai on yıldır iyi arkadaşım. Harika bir karakter, müthiş bir oyuncu. Açıkçası hâlâ değeri yeterince bilinmiyor" dedi.

Çok yönlü hücum oyuncusunun hak ettiği takdiri görmediğini belirten Tah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Maç hakkında zaten konuştuk. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."