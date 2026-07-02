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Jonathan Tah, takım arkadaşları geri çekilirken savunma oyuncusunun belirleyici penaltıyı atmak için öne çıkmasının ardından Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki penaltı fiyaskosu konusunda sessizliğini bozdu
New Jersey’deki kabus
Tah, kariyerinde unutulmaz bir an olarak kalacak o an hakkında nihayet konuştu ve Paraguay karşısında kaçırdığı o belirleyici penaltının zihninde “binlerce kez” canlandığını itiraf etti. Penaltı atışlarında altıncı atıcı olarak sahneye çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, penaltı atışlarında talihsiz bir şekilde kötü adam rolünü üstlendi. Onun penaltısı üst direğin üzerinden dışarı çıkarken, Paraguaylı Jose Canale'nin başarılı vuruşu, uzatmaların ardından 1-1'lik sinir bozucu bir beraberliğin ardından Julian Nagelsmann'ın takımını 4-3'lük penaltı atışları yenilgisine mahkum etti.
Duygusal sarsıntısını sosyal medyada paylaşan Bayern Münih yıldızı, yenilginin zihinsel olarak kendisine verdiği zararı açıkça dile getirdi. Tah, Instagram hesabında şöyle yazdı: "Kaçırdığım penaltı kafamdan binlerce kez geçti ve zihnimde bir şekilde topu kaleye yönlendirmeye çalışıyorum. Ama gerçek şu ki top ağlara girmedi. Ve bu canımı yakıyor. Turnuvadan elendiğimiz için inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm. Dürüst olmak gerekirse, bunu henüz tam olarak idrak edemedim."
- AFP
Gönüllü eksikliği karşısında gösterilen cesaret
Bu kaçırılan penaltı manşetleri süsleyecek olsa da, penaltı atışları sırasında Alman takımında liderlik eksikliği olduğuna işaret eden haberler ortaya çıktı. BILD gazetesine göre, diğer tecrübeli yıldızlar altıncı penaltıyı atmakta tereddüt ederken, profesyonel kariyeri boyunca daha önce hiç penaltı atmamış olan Tah, bu büyük baskı altındaki an için gönüllü oldu.
Takımdaki bu aciliyet eksikliği, efsanevi kaleci Oliver Kahn tarafından eleştirildi; Kahn, bu tür anlarda “bir üst düzey takımın gönüllü aramadığını” belirtti. Sonuç ne olursa olsun, Tah gelecekte geri çekilmeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Bir dahaki sefere yine atarım! Almanya adına gol atacağıma dair tam bir inanç ve güvenle. Bu sefer işe yaramadı, ama bu beni bir dahaki sefere tekrar denemekten alıkoymayacak. Biz takım olarak yolumuza devam edeceğiz ve ben de ne olursa olsun yoluma devam edeceğim!"
VAR tartışması, Almanların hayal kırıklığını daha da artırıyor
Uzatmalarda tartışmalı bir karar Almanya lehine verilmiş olsaydı, penaltı atışlarına hiç gerek kalmayabilirdi. Tah, maçın son dakikalarında attığı golle maçı kazandığını sanmıştı, ancak hakemler, Waldemar Anton'un kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Nagelsmann, saha kenarında ve maç sonrası açıklamalarında öfkesini gizleyemedi ve hakemin kararını "skandal" olarak nitelendirdi. Nagelsmann, temasın çok az olduğunu ve penaltı atışları şans oyununa geçilmeden önce takımının hak ettiği galibiyet golünden mahrum bırakıldığını savundu.
- Getty Images Sport
Bayern yıldızına destek yağmur gibi yağıyor
Takımın genel performansına yöneltilen eleştirilere rağmen, Tah spor camiasından önemli bir destek gördü. NBA yıldızı Dennis Schroder, eski takım arkadaşları Granit Xhaka ve eski Almanya milli futbolcusu Cacau, sosyal medyada destek mesajları paylaşanlar arasındaydı.
Kulübü Bayern Münih de stoperini desteklemek için devreye girdi ve Tah’ın paylaşımına “Gurur kelimesi yetersiz kalır” şeklinde yanıt verdi. Almanya, son 32 turunda elenmesinin ardından derin bir değerlendirme dönemine girerken, Tah’ın sorumluluk almaya istekli olması, onun DFB’nin gelecek planlarının önemli bir parçası olmaya devam edeceğini gösteriyor.