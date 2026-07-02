Jonathan Tah, takım arkadaşları geri çekilirken savunma oyuncusunun belirleyici penaltıyı atmak için öne çıkmasının ardından Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki penaltı fiyaskosu konusunda sessizliğini bozdu

Tah, kariyerinde unutulmaz bir an olarak kalacak o an hakkında nihayet konuştu ve Paraguay karşısında kaçırdığı o belirleyici penaltının zihninde “binlerce kez” canlandığını itiraf etti. Penaltı atışlarında altıncı atıcı olarak sahneye çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, penaltı atışlarında talihsiz bir şekilde kötü adam rolünü üstlendi. Onun penaltısı üst direğin üzerinden dışarı çıkarken, Paraguaylı Jose Canale'nin başarılı vuruşu, uzatmaların ardından 1-1'lik sinir bozucu bir beraberliğin ardından Julian Nagelsmann'ın takımını 4-3'lük penaltı atışları yenilgisine mahkum etti.

Duygusal sarsıntısını sosyal medyada paylaşan Bayern Münih yıldızı, yenilginin zihinsel olarak kendisine verdiği zararı açıkça dile getirdi. Tah, Instagram hesabında şöyle yazdı: "Kaçırdığım penaltı kafamdan binlerce kez geçti ve zihnimde bir şekilde topu kaleye yönlendirmeye çalışıyorum. Ama gerçek şu ki top ağlara girmedi. Ve bu canımı yakıyor. Turnuvadan elendiğimiz için inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm. Dürüst olmak gerekirse, bunu henüz tam olarak idrak edemedim."



