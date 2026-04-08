Jonathan Tah'ın çivili kramponlarıyla yaptığı sert müdahale sonucu Kylian Mbappé bacağında derin bir yara ile sahadan ayrılırken, Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Bayern Münih'in savunma oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladı

Maçın bitiminden sonra Marca’ya konuşan Arbeloa, hakem kararlarına olan şaşkınlığını dile getirdi. Madrid teknik direktörü, “Bayern oyuncusu [Tah]’ın Mbappé’ye yaptığı faul nedeniyle neden oyundan atılmadığını anlamıyorum. Bunlar anlaşılması zor kararlar” dedi.

İspanyol devi için gece kötüden daha da kötüye gitti, çünkü sadece maçı kaybetmekle kalmadılar, aynı zamanda önemli bir orta saha oyuncusunu da rövanş maçında oynayamayacak hale getirdiler. Aurelien Tchouameni maç sırasında sarı kart gördü ve bu nedenle önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak belirleyici ikinci maçta cezalı olacak. Arbeloa, Fransız oyuncunun yokluğunun önemini kabul etti, ancak kadro derinliği konusunda iyimser kaldı. “Hakemin gösterdiği kart nedeniyle bu büyük bir kayıp, ancak yedek oyuncularımıza güveniyoruz,” diye ekledi.