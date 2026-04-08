Muhammad Zaki

Jonathan Tah'ın çivili kramponlarıyla yaptığı sert müdahale sonucu Kylian Mbappé bacağında derin bir yara ile sahadan ayrılırken, Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Bayern Münih'in savunma oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladı

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Salı günü Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında yıldız forveti Kylian Mbappé'nin geç bir müdahaleye maruz kalmasını görünce öfkelendi. İspanyol teknik adam, Fransız oyuncunun bacağında gözle görülür bir yara izi bırakan çivili kramponlu müdahalesi nedeniyle Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladı.

    Real Madrid'in Bayern Münih'e 2-1 yenilmesinin ardından Arbeloa, yıldız forvetine yapılan tartışmalı faul konusunda öfkesini gizlemedi. Tah'ın Mbappe'ye çivili kramponlarıyla sert bir müdahale yaptığı görüldü, ancak savunma oyuncusu bu olay nedeniyle sadece sarı kart gördü. Bu karar, özellikle Mbappe'nin bacağında kalan fiziksel izler göz önüne alındığında ev sahibi takımı öfkelendirdi. El Chringuito, Mbappe'nin bacağındaki belirgin bir yara izi ve çorabındaki büyük bir yırtığın fotoğrafını paylaştı.

    Arbeloa, Mbappé'nin sakatlık korkusunun ardından hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirdi

    Maçın bitiminden sonra Marca’ya konuşan Arbeloa, hakem kararlarına olan şaşkınlığını dile getirdi. Madrid teknik direktörü, “Bayern oyuncusu [Tah]’ın Mbappé’ye yaptığı faul nedeniyle neden oyundan atılmadığını anlamıyorum. Bunlar anlaşılması zor kararlar” dedi.

    İspanyol devi için gece kötüden daha da kötüye gitti, çünkü sadece maçı kaybetmekle kalmadılar, aynı zamanda önemli bir orta saha oyuncusunu da rövanş maçında oynayamayacak hale getirdiler. Aurelien Tchouameni maç sırasında sarı kart gördü ve bu nedenle önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak belirleyici ikinci maçta cezalı olacak. Arbeloa, Fransız oyuncunun yokluğunun önemini kabul etti, ancak kadro derinliği konusunda iyimser kaldı. “Hakemin gösterdiği kart nedeniyle bu büyük bir kayıp, ancak yedek oyuncularımıza güveniyoruz,” diye ekledi.

    Tah'ın yaptığı müdahale Madrid yedek kulübesinde büyük bir endişe yaratırken, Mbappé oyuna devam edebildi ve sonunda skoru azaltan golü attı. Yenilgiye rağmen Fransız oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 14. golünü atarak kişisel bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Bu gol, Cristiano Ronaldo'nun tek bir Avrupa sezonunda attığı 17 gol rekorunu kırma yarışında kalmasını sağladı. Bunun dışında gece, İspanyol devi için zorlu geçti. Luis Diaz ve Harry Kane'in ilk ve ikinci yarıda attığı goller, Vincent Kompany'nin takımına Allianz Arena'ya dönmek için çok önemli bir avantaj sağladı.

    Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyetleri tersine çevirme konusunda efsanevi bir geçmişe sahip ve Arbeloa, oyuncularının önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena’da ev sahibi taraftarları susturmak için gereken zihniyete sahip olduğuna inanıyor. Teknik direktör, yarı finale kalmak için takımının prestijine ve direncine güveniyor. "Münih'te kazanabilecek tek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir. Biz Real Madrid'iz ve orada kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diye konuştu Arbeloa.

