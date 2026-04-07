Jonathan Rowe, Premier Lig'e dönüş hayalleri kuruyor; ancak Bologna'nın forveti, Thomas Tuchel'in dikkatini çekerek İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yerini garantilemeyi umuyor
İtalya'daki hayata alışmak
Geçen yaz Marsilya'dan transfer olduktan sonra İtalyan futbolunun taktiksel zorluklarına uyum sağlamakta başlangıçta zorlanan Rowe, şu anda gol konusunda altın bir dönem yaşıyor. Kanat oyuncusu, Vincenzo Italiano'nun takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve şu ana kadar altı gol attı; bunların beşi 2026 yılının heyecan dolu başlangıcında geldi.
Corriere di Bologna'ya konuşan forvet, Championship'ten Stadio Renato Dall'Ara'ya uzanan yolculuğunu değerlendirdi.
"Bu, Bologna'ya geldiğimden beri yaşadığım en iyi dönem. Kariyerimin en iyi dönemi ise Championship'te Norwich'te geçirdiğim son yıl. O dönemde çok sık oynadım, birçok gol attım, hatta önemli goller de attım" diye itiraf etti Rowe.
Üç Aslan rüyasının peşinde
Wembley Stadyumu'nun gölgesinde dünyaya gelen Rowe'un milli takımla olan bağı, profesyonel futbola başlamasından çok önce başlamıştı. Çocukluğunda, evlerinin bahçesinden ünlü kemer görünüyordu; hatta 2013 yılında İngiltere ile Brezilya arasında oynanan bir hazırlık maçında maskotluk bile yapmıştı.
Şimdi, Thomas Tuchel'in yönetiminde ve Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, 22 yaşındaki oyuncu Kuzey Amerika'daki turnuvaya yetişmek için U21 takımından A milli takıma geçmeyi çok istiyor.
"Evet, iki ay kaldı ve mümkün olduğunca teknik direktörün dikkatini çekmeye çalışacağım," diyen Rowe, Dünya Kupası hedefleri hakkında konuştu. Gelişimi, saha içindeki "kibir" ile saha dışındaki alçakgönüllülüğün dengelenmesine odaklanarak şekillendi.
Oyuncu, "Yeteneklerimi boşa harcamaktan duyduğum korku, kariyerime veya hayatıma geriye dönüp baktığımda pişmanlık duymamak için her gün elimden gelenin en iyisini yapmamı sağladı. Bence bu, oynadığımda ortaya çıkıyor" dedi.
Rowe, İngiltere U21 takımının kilit oyuncularından biri olsa da, 2025 yazında Young Lions'ı Avrupa Şampiyonası zaferine taşıdıktan sonra takımda forma giymedi.
Gelecekte Premier Lig'e dönüş
2021 yılında Norwich formasıyla Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkan Rowe, bu üst düzey ligde toplam 13 maça çıktı ve bu ligi sporun zirvesi olarak görüyor. Gelecekte bu ligde kendini yeniden sınamayı umduğunu doğruladı.
"Bu, dünyanın en iyi ligi. 2021'de ilk kez forma giymek benim için bir onurdu ve orada daha birçok maç oynamak istememi sağladı. Herkes her zaman en üst seviyeye ulaşmayı hedefler. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün oraya geri dönüp oynamak istiyorum," diye konuştu Rowe.
Marsilya'dan ayrılışı, dönemin teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin taktiksel değişiklikleri nedeniyle karmaşık bir hal alsa da, İtalya'ya giden yol için minnettar: "Sonuçta, o olay beni buraya getirdi."
Avrupa'da Villans'ı mağlup etmek
Rowe'un şu anki odak noktası, Aston Villa ile oynayacakları, her şeyin belirleneceği Avrupa Ligi çeyrek final maçı. Londralı oyuncu için bu karşılaşma, İngiliz seyircilere tam olarak neyi kaçırdıklarını göstermek için mükemmel bir fırsat. Bologna'nın, ev sahibi taraftarın coşkusuna ayak uydurup gol önünde soğukkanlılığını koruyabilmesi halinde, Premier Lig'in zirvedeki takımlarını yenebilecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
"Kazanmak ve turu geçmek istiyorum. Üst düzey bir kulüp olan Villans'a karşı sık sık oynadım. İyi bir teknik direktörleri ve benimle U21'de birlikte oynayan Harvey Elliott gibi harika oyuncuları var. Kolay olmayacak, ama onlar için de kolay olmayacak," diye açıkladı Rowe.