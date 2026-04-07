Jonathan Rowe, Premier Lig'e dönüş hayalleri kuruyor; ancak Bologna'nın forveti, Thomas Tuchel'in dikkatini çekerek İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yerini garantilemeyi umuyor

Wembley Stadyumu'nun gölgesinde dünyaya gelen Rowe'un milli takımla olan bağı, profesyonel futbola başlamasından çok önce başlamıştı. Çocukluğunda, evlerinin bahçesinden ünlü kemer görünüyordu; hatta 2013 yılında İngiltere ile Brezilya arasında oynanan bir hazırlık maçında maskotluk bile yapmıştı.

Şimdi, Thomas Tuchel'in yönetiminde ve Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, 22 yaşındaki oyuncu Kuzey Amerika'daki turnuvaya yetişmek için U21 takımından A milli takıma geçmeyi çok istiyor.

"Evet, iki ay kaldı ve mümkün olduğunca teknik direktörün dikkatini çekmeye çalışacağım," diyen Rowe, Dünya Kupası hedefleri hakkında konuştu. Gelişimi, saha içindeki "kibir" ile saha dışındaki alçakgönüllülüğün dengelenmesine odaklanarak şekillendi.

Oyuncu, "Yeteneklerimi boşa harcamaktan duyduğum korku, kariyerime veya hayatıma geriye dönüp baktığımda pişmanlık duymamak için her gün elimden gelenin en iyisini yapmamı sağladı. Bence bu, oynadığımda ortaya çıkıyor" dedi.

Rowe, İngiltere U21 takımının kilit oyuncularından biri olsa da, 2025 yazında Young Lions'ı Avrupa Şampiyonası zaferine taşıdıktan sonra takımda forma giymedi.