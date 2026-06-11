TORONTO — Downsview Park’taki BMO Antrenman Merkezi’nin sahasına çıkmak, Kanada Erkek Milli Takımı için yeni bir şey değil. Birçoğu için burası, Toronto FC’deki kulüp veya akademi evleri ve Kanada milli takımının kamplarının sıkça düzenlendiği bir yer olmuştur.

Bu hafta ise durum farklıydı. Pazartesi günü, ilk 11'de yer alan kaleci Maxime Crépeau, her şeyin "gerçek" gibi hissettirmeye başladığını söyledi.

Her zamanki otoyoldan ilerlerken, polis arabaları ve motosikletleri Dünya Kupası logolu otobüs ve konvoyun iki yanını sardı. Bu haftanın, bir ada ülkesiyle oynanacak bir CONCACAF maçı olmadığı açıktı. Bu, Dünya Kupası.

"Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazır ve hazırlıklı hissediyoruz," dedi yedek forvet Promise David, hafta sonunu ve Dünya Kupası'nın açılış maçını heyecanla bekleyerek. "Bu, okulun ilk günü gibi değil, üniversitenin ilk günü gibi, çünkü yaz tatili bittikten sonra kimse okula dönmek istemez. Ama üniversitenin ilk gününde, içeri girip hemen işe koyulmak için heyecanlısındır."

Bazı çevrelerde unutulmuş ev sahibi gibi görünen Kanada için bu turnuvaya giden yol, sakatlıklarla şekillendi. Kaptan ve süperstar Alphonso Davies'in ilk birkaç maçta önemli bir rol oynaması pek olası değil ve takım, Moïse Bombito'ya son dakikaya kadar şans tanıyor. Bu arada, diğerleri de yüzde 100 formda değil.

Yine de, Kanada futbolunun diğer nesillerinden farklı olarak, bu takımda kadro derinliği var. Sakatlık hikayesi ne kadar basit ve sıradan taraftarları ne kadar heyecanlandırsa da, bu geçerli bir mazeret değil.

Baş antrenör Jesse Marsch, son iki yılını kadro derinliği oluşturmaya harcadı ve ilk birkaç maçta buna güvenecek. Onun ve takımının arkasındaki milyonlarca kişi için iyi olan şey, kadro derinliğinin iyi olması ve herhangi bir sakatlık hikayesinin sadece tembellikten ibaret olmasıdır. Takım, Davies'e dört yıl önce Katar'da olduğu kadar ihtiyaç duymuyor.

Marsch, "En iyi geniş orta saha oyuncularımızın kimler olduğu, kanat oyuncularımızın kimler olduğu konusunda bütün gün tartışabilirsiniz, sonra da forvette Jonathan David ile kimin oynaması gerektiği konusunda bolca tartışma olur," dedi. "Bunun nedeni, takımın iyi olması ve kadronun iyi olmasıdır, bu anlamda ne kadar şanslı bir konumdayız."

Cuma günü Kanada, Toronto Stadyumu'nda Bosna-Hersek ile karşılaşarak ilk kez bir erkekler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak. Ardından B Grubu maçları, 18 Haziran'da Katar ve 24 Haziran'da İsviçre ile oynanacak maçlar için Vancouver'daki BC Place'e taşınacak.

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