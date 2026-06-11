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Jonathan David CanadaGetty Images

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Jonathan David ve Promise David gol atabilecek mi, Maxime Crépeau ise kaleyi koruyabilecek mi? Kanada - Bosna-Hersek maçı için beş kilit nokta

FEATURES
Dünya Kupası
Kanada
Bosna Hersek
J. David
P. David
J. Marsch
L. De Fougerolles
D. Cornelius
C. Larin
L. Millar

Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı geldi. Jonathan David, Promise David ve Jesse Marsch'ın geniş kadrosu, sakatlıkların üstesinden gelip Bosna karşısında güçlü bir başlangıç yapabilecek mi?

TORONTO — Downsview Park’taki BMO Antrenman Merkezi’nin sahasına çıkmak, Kanada Erkek Milli Takımı için yeni bir şey değil. Birçoğu için burası, Toronto FC’deki kulüp veya akademi evleri ve Kanada milli takımının kamplarının sıkça düzenlendiği bir yer olmuştur.

Bu hafta ise durum farklıydı. Pazartesi günü, ilk 11'de yer alan kaleci Maxime Crépeau, her şeyin "gerçek" gibi hissettirmeye başladığını söyledi.

Her zamanki otoyoldan ilerlerken, polis arabaları ve motosikletleri Dünya Kupası logolu otobüs ve konvoyun iki yanını sardı. Bu haftanın, bir ada ülkesiyle oynanacak bir CONCACAF maçı olmadığı açıktı. Bu, Dünya Kupası.

"Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazır ve hazırlıklı hissediyoruz," dedi yedek forvet Promise David, hafta sonunu ve Dünya Kupası'nın açılış maçını heyecanla bekleyerek. "Bu, okulun ilk günü gibi değil, üniversitenin ilk günü gibi, çünkü yaz tatili bittikten sonra kimse okula dönmek istemez. Ama üniversitenin ilk gününde, içeri girip hemen işe koyulmak için heyecanlısındır."

Bazı çevrelerde unutulmuş ev sahibi gibi görünen Kanada için bu turnuvaya giden yol, sakatlıklarla şekillendi. Kaptan ve süperstar Alphonso Davies'in ilk birkaç maçta önemli bir rol oynaması pek olası değil ve takım, Moïse Bombito'ya son dakikaya kadar şans tanıyor. Bu arada, diğerleri de yüzde 100 formda değil.

Yine de, Kanada futbolunun diğer nesillerinden farklı olarak, bu takımda kadro derinliği var. Sakatlık hikayesi ne kadar basit ve sıradan taraftarları ne kadar heyecanlandırsa da, bu geçerli bir mazeret değil.

Baş antrenör Jesse Marsch, son iki yılını kadro derinliği oluşturmaya harcadı ve ilk birkaç maçta buna güvenecek. Onun ve takımının arkasındaki milyonlarca kişi için iyi olan şey, kadro derinliğinin iyi olması ve herhangi bir sakatlık hikayesinin sadece tembellikten ibaret olmasıdır. Takım, Davies'e dört yıl önce Katar'da olduğu kadar ihtiyaç duymuyor.

Marsch, "En iyi geniş orta saha oyuncularımızın kimler olduğu, kanat oyuncularımızın kimler olduğu konusunda bütün gün tartışabilirsiniz, sonra da forvette Jonathan David ile kimin oynaması gerektiği konusunda bolca tartışma olur," dedi. "Bunun nedeni, takımın iyi olması ve kadronun iyi olmasıdır, bu anlamda ne kadar şanslı bir konumdayız."

Cuma günü Kanada, Toronto Stadyumu'nda Bosna-Hersek ile karşılaşarak ilk kez bir erkekler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak. Ardından B Grubu maçları, 18 Haziran'da Katar ve 24 Haziran'da İsviçre ile oynanacak maçlar için Vancouver'daki BC Place'e taşınacak.

GOAL, Kanada'nın Bosnalılar karşısında odaklanması gereken beş anahtar noktayı ele alıyor.

  • Canada v Uzbekistan - International FriendlyGetty Images Sport

    Anı yaşamaktan kaçınmak

    Kanada kadrosundaki 13 oyuncu daha önce Dünya Kupası'nda yer almıştı. Diğer 13 oyuncu için ise, özellikle ev sahibi seyircilerin ve sayıca az ama yine de hatırı sayılır ve düşmanca bir Bosna-Hersek taraftar grubunun önünde bu büyüklükte bir maça çıkmak zorlu bir sınav olacak.

    FCV Dender'in bu sezon küme düşme mücadelesi verdiği ve maç başına ortalama 3.400 taraftarın önünde oynadığı 20 yaşındaki stoper Luc de Fougerolles gibi bir oyuncu bu anı nasıl idare edecek?

    Peki ya kadroya seçilen ve çocukken yaşadığı kanser mücadelesini hatırlatan saçlarını Dünya Kupası sahnesine taşıyan Jayden Nelson? Ya da dört yıl önce turnuva başlamadan hemen önce bacağını kırdığı için Katar'ı kaçıran, ancak bu kez Dünya Kupası'nda yer alan Crépeau?

    Kadrosuna güvenen ve dünyanın dört bir yanından edindiği deneyimlerden beslenen Kanada takımı, daha önce hiç böyle bir sahneye çıkmamıştı. Çoğu oyuncu için, bunu hayal etmek bile yıllardır imkansız görünüyordu. Artık bu an geldiğine göre, tanıdık bir ortamda sakin kalmak hayati önem taşıyacak, özellikle de işleri daha da zorlaştırabilecek şiddetli yağmur ihtimali göz önüne alındığında.

    "Diğer her maçta yaptığım şeyleri yapacağım, aynı rutini sürdüreceğim," dedi de Fougerolles. "Stadyum tanıdık geliyor. Elbette marş çalındığında ve sahaya çıktığımızda çok özel hissedeceğiz, ama hazırlık aşamasında aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. ... İyi hazırlanmaktan bir nevi güven alıyorum."

    Kanada'nın rekabete hazır olmasının bir yönü de faul yapma eğilimi. Son 10 maçın dördünde takım bir kırmızı kart gördü; bu da zaman zaman çok agresif olabileceğini ve ara sıra sınırı aştığını gösteriyor.

    Bir kırmızı kart, hatta erken bir sarı kart bile maçı ve tüm turnuvayı tamamen değiştirebilir.

    "Fiziksel bir takımız, sert oynuyoruz, ama kirli bir takım değiliz," dedi Marsch, Mart ayında Tajon Buchanan'ın İzlanda maçında kırmızı kart gördükten sonra. "Bir itibar kazanmaktan endişe etmiyorum, ama elbette bu tür kartlar turnuvalarda momentumun yönünü değiştirebilir."

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    Luc De Fougerolles ve Derek Cornelius hazır mı?

    Sakatlıklar mazeret olamaz, ancak Kanada, kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Moïse Bombito'nun tam olarak formda olmasını elbette çok isterdi. Dünyanın en hızlı stoperlerinden biri olan ve 2024 Copa América'daki başarıların temel taşlarından biri olan Bombito'nun kadroda olmaması, takımın savunmasının büyük bir kısmını kaybetmesi anlamına geliyor.

    Ancak Kanada için şanslı bir şekilde, de Fougerolles öne çıktı. Sadece 13 milli maçta, Fulham akademisi ürünü olan oyuncu, baskı altındaki soğukkanlılığı ve hücum oyuncularını durdurma yeteneği ile etkileyici bir performans sergiledi ve rakip forvetler ile orta saha oyuncuları arasında boşluklar açtı. Bombito'dan farklı bir şey sunuyor, ancak yaşına göre olgun bir oyuncu. Ancak Derek Cornelius ile olan ortaklığı hala nispeten yeni. Cornelius, yeni yılın ardından Rangers'ın İskoçya Premiership kampanyasından dışlandı.

    Cornelius, yakında Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkacak olan oyuncunun öne çıkan özelliği hakkında "Zihniyeti" dedi. "Böyle bir maçta, özellikle fiziksel açıdan zihinsel bir mücadele olacak ve herkes Luc'un buna hazır olduğunu biliyor."

    Bu ikilinin en önemli görevlerinden biri, Bosna-Hersek'in fiziksel saldırılarıyla başa çıkmak olacak. Avrupa ekibi, ortalama boyu 1,85 metre ile turnuvanın en uzun takımı ve 40 yaşında hala yüksek seviyede performans gösteren Edin Džeko'ya sahip.

    Özellikle 1,80 metre boyundaki de Fougerolles için bu boylarla başa çıkmak kolay olmayacak ve yüksek pres uygularken hızlı kontratakları sınırlamak da bir zorluk olacak. Her ikisi de Kanada'nın en iyi seçenekleri ve muhtemelen B Grubu'nun açılış maçının sonucunu belirlemeye yardımcı olacaklar.

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    Kanada gol atabilir mi?

    Marsch'ın 2024'te görevi devralmasından bu yana Kanada gol atmakta zorlanıyor. Yüksek pres sistemi ve Juventus'un forveti Jonathan David'in varlığına rağmen, takım hiçbir şekilde hücumda ezici bir güç değil.

    Kanada'nın son 10 maçına bakıldığında, 11 gol attığı görülüyor. Ortalama çok iyi değil, ancak takımın çok fazla kaliteli fırsat yaratamadığı da açık. Bu süre zarfında beklenen gol (xG) toplamı 11,07. Bu, Kanada'nın istatistiklerin öngördüğü şekilde fırsatları gole çevirdiği anlamına geliyor.

    Bu durum nasıl değişecek? Bu ya şans meselesi, çünkü hem David hem de Southampton'dan Cyle Larin kulüplerinde göze çarpan anlar yaşadı ancak milli takımda gol suskunluğu yaşadı, ya da kadro veya taktiksel bir ayarlama gerektirebilir.

    Larin ve David'in ilk 11'de yer alması bekleniyor, ancak Marsch, sık sık olduğu gibi bu ikili işe yaramazsa onları sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilir. Bununla birlikte, David daha geriye çekilip hücum orta saha rolüne geçebilir ve Larin geleneksel bir 9 numara olarak oynayabilir. Maçın ilerleyen dakikalarında, gol açlığı çeken ve etkileyici bir oyuncu olan Promise David de tam formuna kavuşma yolunda ilerlerken etkili olmaya başlamalıdır.

    Son zamanlarda en önemli değişiklik, Kanada'nın top hakimiyetini daha sık ele geçirmesine rağmen, düşük savunma bloklarını aşmakta ve kontrataklarda eskisi kadar etkili olamamasıdır.

    Diğer değişiklikler arasında, Larin'in yerine Villarreal'den Tani Oluwaseyi'nin kadroya eklenmesi de olabilir. Oluwaseyi, bitiricilikte zorlanıyor ancak boşlukları açmada yardımcı oluyor. Son olarak, Marsch maçın ortasında dizilişi değiştirebilir, Nathan Saliba gibi bir hücum orta saha oyuncusu daha oyuna alırken David'i daha ileriye itebilir.

    Bunlardan herhangi biri işe yarayacak mı? Bu soru henüz cevapsız kalıyor. Ancak Kanada'nın son aylardaki en iyi açık oyun hücum performansı, Eylül ayında Romanya'yı 3-0 yendikleri maçta sergilendi; o gün Davies ve Bombito kadroda yoktu ve Oluwaseyi, David ile birlikte oynadı.

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    Kanat bekleri oyuna dahil olabilir mi?

    Davies'in sakatlığı, sol kanattaki Ali Ahmed ve Jacob Shaffelburg'un sağlık durumlarının iyi olmaması ve sağ kanatta Alistair Johnston'ın kadroya geri dönmesiyle birlikte, Kanada'nın hazırlık maçlarında bek pozisyonlarından gelen yaratıcı katkıları yetersiz kaldı.

    En iyi haliyle Kanada, kanat oyuncuları ve fullback'lerin düzenli olarak atağa katılması ve forvetlerin ya ikinci seçenek olarak ya da ortaları almak üzere konumlanmasıyla, sayı üstünlüğü yaratmada elit bir takımdır.

    Hazırlık maçlarında Kanada bu hareketlerde zorlandı. Özellikle, Premier League'e transfer olacak Liam Millar ile Toronto FC'den Richie Laryea'nın ikilisi birbiriyle uyum sağlamakta zorlandı ve Kanada'nın orta açma fırsatları yaratmak istiyorsa bu ikili hayati önem taşıyacak.

    Millar'ın stili genellikle çok fazla alan kaplamaya yöneliktir ve yetenekli driplingi, Laryea'nın bunu hücum tetikleyicisi olarak kullanması için her zaman yeterince öngörülebilir değildir. Bunun yerine, Millar'ı izole bırakabilir ve düşük yüzdeye sahip gol fırsatlarına zorlayabilir.

    Hem Ahmed hem de Shaffelburg maç öncesindeki günlerde tam antrenman yaptılar ve kadroda yer alabilecek durumdalar. Daha hızlı oyuncular savunma hatlarını genişletebilir ve genellikle Laryea'nın hücum yaklaşımına daha iyi uyum sağlar.

    Kanada, ceza sahasına daha fazla orta yapabilirse, bu iyi bir şey olur. Bunun büyük bir kısmı, kanatlarda sayı üstünlüğü yaratmaya bağlı olacaktır.

  • CrepeauGetty

    Duran toplarda savunma

    Bosna-Hersek’in uzun boylu oyuncuları karşısında Kanada, duran toplarda savunmada oldukça zorlanacak.

    Bosna'nın hücumunun çekirdeği genellikle duran toplardan ve ceza sahasına gönderilen hava toplarından oluşuyor. Bu taktik, boyları daha kısa olan stoper ikilisi için zorlayıcı olabilir ve 1,80 m boyundaki Crepeau, bir kaleci için kısa sayılır. 

    Opta'ya göre, Bosna geçtiğimiz yıl kornerlerin yüzde 36'sından ve serbest vuruşların yüzde 28'inden şut üretti, bu da duran toplardaki etkinliğini gösteriyor. Bu, şiddetli yağmurların savunmacılar ve kaleciler için görevi daha da zorlaştırabileceği Cuma günü oldukça önemli olacak. 

    Cornelius, "Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir tehdit" dedi. "Topu ceza sahasına sokma fırsatlarını en aza indirmeye çalışmalıyız, ama o gün geldiğinde mücadeleye hazır olmalıyız."

    Kanada çok fazla korner veya serbest vuruş vermemek ve savunma düzenini korumak başarabilirse, işler oldukça sorunsuz ilerleyecektir. Ancak herhangi bir hata yaparsa, Bosna bunu değerlendirecek kadar güçlü bir hücum gücüne sahiptir.


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