Jonathan David, tarihi bir hat-trick ile şüphecileri sustururken, Ismael Koné’nin sakatlığı Kanada’nın ilk Dünya Kupası galibiyetinin tadını gölgeledi - Katar’ın ezici galibiyetinin kazananları ve kaybedenleri

VANCOUVER -- Kanada erkek milli takımı Dünya Kupası’nda ilk galibiyetini aldı ve daha önce hiç görülmemiş bir özgüvenle oynadı; ancak öğleden sonra Vancouver’daki BC Place’de 6-0’lık galibiyetin ardından ortalıkta coşkulu bir kutlama havası hakim değildi.

Jonathan David'in iki golle şüphecileri susturduğu ve Cyle Larin'in üst üste iki maçta ikinci golünü attığı ilk yarının ardından, ikinci yarıda kilit orta saha oyuncusu Ismael Koné, arkadan aldığı bir faul sonucu ciddi bir sakatlık geçirdi.

Bu faul nedeniyle Assim Madibo oyundan atıldı ve Katar, ilk yarıda Homam Elamin’in net bir gol fırsatını engellediği gerekçesiyle oyundan atılmasıyla zaten 10 kişi kalmışken, 51. dakikada 9 kişi kaldı. Acı çekmekten çok şaşkın görünen Koné, yakın çekim görüntülerinde ciddi bir alt bacak sakatlığı geçirdiği anlaşıldıktan sonra, sedyeyle sahadan çıkarken dik oturup taraftarlara el salladı.

Kanada’nın yanıt vermesi uzun sürmedi. Koné'nin yerine oyuna giren Nathan Saliba, 64. dakikada serbest vuruştan Kanada'nın dördüncü golünü attı. Kutlama sırasında Koné'nin formasını havaya kaldıran Saliba, seyircileri tekrar maça dahil etti ve Koné'nin sakatlığının ardından BC Place'i saran kasvetli havayı biraz da olsa dağıttı. Ardından Jacob Shaffelburg beşinci golü attı ve David, hat-trick'ini tamamlayarak altıncı golü kaydetti.

Bu galibiyet, Kanada’nın erkekler Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyeti oldu. David, 1966’dan bu yana ev sahibi ülke adına hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Kanada’nın heyecan verici ilk yarı performansı, Katar kalesine sekiz isabetli şut atmalarını sağladı; bu, 1994’ten beri bir Dünya Kupası’nda görülmemiş bir başarıydı.

Son maç gününe girerken Kanada, İsviçre karşısında eşleşme avantajına sahip olacak; bir beraberlik, grubu birinci bitirip 32'li turda ev sahibi olma hakkını garantilemek için yeterli olacak ve 16'lı turda da bir kez daha ev sahibi olma şansı doğacak.

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