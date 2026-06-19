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Jonathan David, tarihi bir hat-trick ile şüphecileri sustururken, Ismael Koné’nin sakatlığı Kanada’nın ilk Dünya Kupası galibiyetinin tadını gölgeledi - Katar’ın ezici galibiyetinin kazananları ve kaybedenleri

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Kanada - Katar
Kanada
Katar
Dünya Kupası
J. Marsch
J. David
I. Kone

Jonathan David’in attığı üç gol ve Jesse Marsch’ın uyguladığı pres taktiğiyle Katar’ı ezip geçen Kanada, erkekler Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetiyle tarihe geçti; ancak Ismael Koné’nin ciddi sakatlığı, Vancouver’da yaşanan bu üstün performanslı geceye gölge düşürdü.

VANCOUVER -- Kanada erkek milli takımı Dünya Kupası’nda ilk galibiyetini aldı ve daha önce hiç görülmemiş bir özgüvenle oynadı; ancak öğleden sonra Vancouver’daki BC Place’de 6-0’lık galibiyetin ardından ortalıkta coşkulu bir kutlama havası hakim değildi.

Jonathan David'in iki golle şüphecileri susturduğu ve Cyle Larin'in üst üste iki maçta ikinci golünü attığı ilk yarının ardından, ikinci yarıda kilit orta saha oyuncusu Ismael Koné, arkadan aldığı bir faul sonucu ciddi bir sakatlık geçirdi.

Bu faul nedeniyle Assim Madibo oyundan atıldı ve Katar, ilk yarıda Homam Elamin’in net bir gol fırsatını engellediği gerekçesiyle oyundan atılmasıyla zaten 10 kişi kalmışken, 51. dakikada 9 kişi kaldı. Acı çekmekten çok şaşkın görünen Koné, yakın çekim görüntülerinde ciddi bir alt bacak sakatlığı geçirdiği anlaşıldıktan sonra, sedyeyle sahadan çıkarken dik oturup taraftarlara el salladı.

Kanada’nın yanıt vermesi uzun sürmedi. Koné'nin yerine oyuna giren Nathan Saliba, 64. dakikada serbest vuruştan Kanada'nın dördüncü golünü attı. Kutlama sırasında Koné'nin formasını havaya kaldıran Saliba, seyircileri tekrar maça dahil etti ve Koné'nin sakatlığının ardından BC Place'i saran kasvetli havayı biraz da olsa dağıttı. Ardından Jacob Shaffelburg beşinci golü attı ve David, hat-trick'ini tamamlayarak altıncı golü kaydetti.

Bu galibiyet, Kanada’nın erkekler Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyeti oldu. David, 1966’dan bu yana ev sahibi ülke adına hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Kanada’nın heyecan verici ilk yarı performansı, Katar kalesine sekiz isabetli şut atmalarını sağladı; bu, 1994’ten beri bir Dünya Kupası’nda görülmemiş bir başarıydı.

Son maç gününe girerken Kanada, İsviçre karşısında eşleşme avantajına sahip olacak; bir beraberlik, grubu birinci bitirip 32'li turda ev sahibi olma hakkını garantilemek için yeterli olacak ve 16'lı turda da bir kez daha ev sahibi olma şansı doğacak.

GOAL, Vancouver’daki maçların kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Jonathan David

    Jonathan David, değişken bir oyuncudur ve hafta boyunca, Bosna-Hersek ile oynanan ve berabere biten açılış maçında sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın ardından – bu maçta 60. dakikadan önce oyundan alınmıştı – pek çok eleştiriye maruz kaldı.

    Juventus'un forveti, her zaman gollerinin kendisi adına konuşmasına izin verdiğini söylemiştir - medyaya nadiren konuşur - ve Katar karşısında da tam olarak bunu yaptı. Maçın başlarında enerjisi çok belirgindi; Katar savunmacılarına baskı uyguladı ve ikinci topları kazandı. Skor tabelasına adını yazdırması ve herkesi susturması çok uzun sürmedi.

    16. dakikada, sağ ayağıyla attığı gürültülü bir vole, Larin’in turnuvadaki ikinci golünü atmasına yol açan ribaundu yarattı. Birkaç dakika sonra David, Tajon Buchanan ve Alistair Johnston arasında mükemmel işleyen üçgen paslaşmanın son noktasında yer aldı ve ardından ilk Dünya Kupası golünü atmak üzere ağlara mükemmel bir şut gönderdi. Daha sonra ise ilk şutu Larin attı, David ise ribaundu gole çevirdi.

    Maçın son anlarında, rakibin yarasına tuz basarcesine bir kez daha savunmayı aştı, Kanada’nın altıncı golünü atarak Dünya Kupası’nda hat-trick yapan ilk Kanadalı oldu. Yine de, Koné’nin sakatlığı nedeniyle kutlamalar büyük ölçüde ölçülü kaldı.

    En önemli anlarda işini yapıp yapamayacağına dair tüm şüphelerin ardından, David nihayet kendini gösterdi. Şu anda 42 golle ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan David, milyonlarca kişinin onun bulmasını umduğu o güveni tam olarak yakaladı.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Kanada’nın orta sahası

    Kanada Erkek Milli Takımı (CanMNT) üç puanı da kazandı, ancak en önemli orta saha oyuncusunu kaybetti; zira Koné’nin topla oynarken sergilediği ustaca hareketler, Kanada’nın orta sahadaki geçiş oyunundaki başarısının büyük bir kısmında kilit rol oynuyordu.

    Resmi bir açıklama yapılmasa da, Kanada'nın turnuvanın geri kalanında ve muhtemelen uzun bir süre boyunca Koné olmadan devam etmek zorunda kalacağı görülüyor. O olmadan, Kanada'nın savunmaların arasından paslar atabilecek, savunma hatlarını delebilecek ve topla aynı düzeyde güven verebilecek başka bir oyuncusu yok.

    Sakatlıklar, Kanada’nın Dünya Kupası hazırlık sürecini mahvetti; dolayısıyla “sıradaki oyuncu devreye girer” yaklaşımı yeni bir şey değil. Alphonso Davies takıma geri dönüyor ve Saliba, Koné’nin yerine oyuna girdikten sonra bir serbest vuruştan gol attı – hepsi iyi profillere sahip oyuncular, ancak Koné’nin getirdiği özel becerilere sahip değiller.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Alistair Johnston

    Alistair Johnston, Kanada’nın maçı boyunca sarı kart görme tehlikesiyle baş başa kaldı; bu durum, İsviçre ile oynanacak B Grubu son maçında forma giyememesine yol açabilirdi. Ancak Celtic’in sağ bek oyuncusu temkinli oynamak yerine azimli bir yaklaşım sergiledi ve Buchanan, Koné ve David ile birlikte kanatlarda oluşturulan üstünlüklerde kilit bir rol üstlendi.

    Kanada’nın ikinci golünde asist yapan Johnston, geceyi dört isabetli orta ve altı büyük gol fırsatı yaratarak tamamladı. Aynı zamanda sarı kart görmemesi sayesinde, son 16 turu öncesinde kartların sıfırlanacağı grup aşamasının son maçı için forma giyme şansını korudu.

    Koné sakatlanarak yere düştüğünde, soyunma odasındaki en sesli oyunculardan biri olan Johnston, yerde yatan takım arkadaşına dikkatle bakarken birkaç takım arkadaşını da teselli etmeye gitti. O, takımın başarısı için kritik öneme sahip bir oyuncu olmakla birlikte, zorlu bir anda liderlik vasıflarını da sergiledi.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Katar’ın Dünya Kupası’ndaki itibarı

    Katar, bu Dünya Kupası’nda şimdiye kadar hiçbir takımın ulaşamadığı bir noktaya zorlukla ulaştı. Dört yıl önce kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası’nda sonuncu olan takım, bu turnuvanın ortak ev sahiplerine karşı bu an için hazırlıksız görünüyordu.

    İsviçre karşısında 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'nda bir puan kazanmalarını sağlayan son dakika golü de dahil olmak üzere, azim ve savunma kararlılığı gösterdiler, ancak Perşembe günü bu fırsatı kaçırdılar.

    Teknik direktör Julen Lopetegui, futbolun en önemli anlarında edindiği deneyime rağmen, takımının soğukkanlılığını korumakta zorlandı.

    Katar, büyük olasılıkla B Grubu’ndan elenecek ve son maçını iki as oyuncusu olmadan oynayacak. Perşembe günkü performans, gelecekte sergilemeyi planladıkları seviyeye yakınsa, bir daha Dünya Kupası sahnesine çıkmaları biraz zaman alabilir.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Kanada’dan MaplePress

    Kanada’nın, kanat bölgelerinde oyuncuları aşırı yüklemeyi hedefleyen agresif pres taktiği, Perşembe günü büyük ölçüde meyvesini verdi. Maçın başlamasından birkaç dakika sonra Buchanan ve kanat oyuncusu Ali Ahmed topu geri kazandılar ve top kaybına neden oldular; Katar ise uzun paslara mahkum kalmış ve topu sadece birkaç kısa an elinde tutabilmişti.

    Öğleden sonra boyunca Kanada, rakip oyuncuları bire bir mücadelelere zorlayarak bunların 33’ünü kazandı ve rakibini sürekli olarak oyunun peşinden koşmaya mecbur bıraktı. Agresif yaklaşımıyla Kanada, saha dışına çıkacak gibi görünen topları da geri kazanmayı başardı ve bu anlardan hücum fırsatları yarattı.

    Kanada, maçın son dakikasına kadar hiç durmadan mücadele etti ve bu performans, Jesse Marsch’ın taktiksel olarak hayal ettiği her şeyin, tüm gözlerin üzerinde olduğu bu maçta meyvesini verdiğini gösterdi.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Nefretçiler

    Bosna ile oynanacak ilk maça girerken, Larin’in gol önündeki etkisiyle ilgili tartışmalar vardı – o kadar ki Marsch, Tani Oluwaseyi’yi tercih ederek onu ilk 11’den çıkardı. O günden bu yana Larin, her maçta birer gol olmak üzere toplam iki gol attı.

    Larin, Toronto’da şüphecileri susturduktan sonra, tartışmalar David’in gol önündeki zorluklarına kaydı. Ancak onun attığı hat-trick’in ardından bu şüphecilerin de ortadan kalktığı söylenebilir.

    Bu ezici galibiyetle Kanada, Dünya Kupası sahnesinde sadece rekabet edebileceğini değil, aynı zamanda başarılı olabileceğini de gösterdi. Bunu Davies olmadan da başardılar ve kaptanlarına ve süperstarlarına, grup liderliği için İsviçre ile oynayacakları maç öncesinde iyileşmek için bir hafta daha zaman kazandırdılar.

    Şimdi ise Koné’nin yokluğunda bir araya gelmek ve turnuva en kritik anlarına doğru ilerlerken bu grubun onu da aralarında taşıyabileceği umuduyla yoluna devam etmek gerekiyor.