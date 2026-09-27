David, yaz aylarında Juventus'tan Atletico Madrid'e 25 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduktan sonra sezona harika bir başlangıç yaptı; öyle ki La Liga'da eylül ayının oyuncusu ödülünü kazanmak için aday gösterildi. Atletico Madrid formasıyla dört maçta üç gol attı, bunlar arasında Real Madrid'e attığı bir gol de var, şimdi de milli takımıyla bu sezonki ilk maçında ağları havalandırdı.





Juventus'ta geçirdiği felaket 2025-26 sezonunun ardından 2000 doğumlu Kanadalı oyuncu, Lille'deki altın günlerindeki haline geri dönmüş gibi görünüyor. Hatırlatalım ki Juventus onu 2025'te Lille'den bonservissiz olarak kadrosuna kattı, menajerlere ödenen komisyon giderleri hariç, dolayısıyla David'in 2027'de bonservisiyle olası bir transferi Juventus'un sermaye kârı elde etmesini sağlayabilir.





Elbette forvet oyuncusu sezonunu bu şekilde sürdürürse, Torino'da ellerini ovuştururlar; çünkü o noktada Atletico'nun satın alma opsiyonu için belirlenen 25 milyon euro bile düşük kalır.