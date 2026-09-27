İtalya saatiyle gece Toronto’da oynanan hazırlık maçında Kanada, Jonathan David’in golüyle dokuz kişi kalan Şili’yi 1-0 mağlup etti. Formda bir görüntü çizen David, Les Rouges adına tek golü 12. dakikada kaydetti; Şili kalecisi Lawrence Vigouroux, Cyle Larin’in yakın mesafeden şutunda harika bir kurtarış yapsa da dönen topu ağlara gönderdi.
Şili, 36. dakikada 10 kişi kaldı; Lucas Cepeda, Richie Laryea’da kanayan bir yaraya neden olan yüksek ayaklı müdahalesi sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. İkinci yarının başlamasından beş dakika sonra Gabriel Suazo, ikinci sarı kartının ardından oyundan atıldı ve Şili’yi dokuz kişi bıraktı.