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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Jonathan David durdurulamıyor: Kanada ile de yine belirleyici golü attı. Juventus, Atletico’nun bonservis için önerdiği 25 milyon yeterli değil!

J. David
Transfers
Juventus
Atletico Madrid
Kanada

Juventus'tan Atletico Madrid'e kiralanan forvet, İspanya'daki sezona müthiş başlangıcının ardından milli takımında da golle buluştu.

İtalya saatiyle gece Toronto’da oynanan hazırlık maçında Kanada, Jonathan David’in golüyle dokuz kişi kalan Şili’yi 1-0 mağlup etti. Formda bir görüntü çizen David, Les Rouges adına tek golü 12. dakikada kaydetti; Şili kalecisi Lawrence Vigouroux, Cyle Larin’in yakın mesafeden şutunda harika bir kurtarış yapsa da dönen topu ağlara gönderdi.


Şili, 36. dakikada 10 kişi kaldı; Lucas Cepeda, Richie Laryea’da kanayan bir yaraya neden olan yüksek ayaklı müdahalesi sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. İkinci yarının başlamasından beş dakika sonra Gabriel Suazo, ikinci sarı kartının ardından oyundan atıldı ve Şili’yi dokuz kişi bıraktı.


  • David, altın döneminde, satın alma opsiyonu çok mu düşük?

    David, yaz aylarında Juventus'tan Atletico Madrid'e 25 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduktan sonra sezona harika bir başlangıç yaptı; öyle ki La Liga'da eylül ayının oyuncusu ödülünü kazanmak için aday gösterildi. Atletico Madrid formasıyla dört maçta üç gol attı, bunlar arasında Real Madrid'e attığı bir gol de var, şimdi de milli takımıyla bu sezonki ilk maçında ağları havalandırdı.


    Juventus'ta geçirdiği felaket 2025-26 sezonunun ardından 2000 doğumlu Kanadalı oyuncu, Lille'deki altın günlerindeki haline geri dönmüş gibi görünüyor. Hatırlatalım ki Juventus onu 2025'te Lille'den bonservissiz olarak kadrosuna kattı, menajerlere ödenen komisyon giderleri hariç, dolayısıyla David'in 2027'de bonservisiyle olası bir transferi Juventus'un sermaye kârı elde etmesini sağlayabilir.


    Elbette forvet oyuncusu sezonunu bu şekilde sürdürürse, Torino'da ellerini ovuştururlar; çünkü o noktada Atletico'nun satın alma opsiyonu için belirlenen 25 milyon euro bile düşük kalır.

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  • 2025’te David, bedelsiz olarak Juventus’ta

    Juventus'un David'i 2025'te transfer etmesinin şartlarını hatırlayalım: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Jonathan Christian David ile bir sporcu hizmet sözleşmesinin tamamlandığını duyurur; futbolcunun tesciline karşılık olarak, üç mali yılda ödenecek 12,5 milyon euro tutarında ek maliyet üstlenilecektir. Juventus, aynı futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sporcu hizmet sözleşmesi imzalamıştır".

  • 2026, David Juventus'tan Atletico Madrid'e

    David'in son transfer döneminde Juventus'tan Atletico Madrid'e transferinin şartlarını hatırlayalım: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Jonathan Christian David'in sportif hizmetlerinden doğan hakların 30 Haziran 2027'ye kadar ücretsiz olarak geçici devri konusunda Club Atlético de Madrid ile anlaşmaya varıldığını duyurur. Anlaşma ayrıca Atlético de Madrid'e, oyuncunun sportif hizmetlerinden doğan hakları kalıcı olarak satın alma opsiyonu da tanıyor. Olası kalıcı transfer için kararlaştırılan bedel, dört mali yıla yayılacak şekilde ödenecek 25 milyon eurodur".

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