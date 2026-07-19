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Oliver Maywurm

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Jonas Vingegaard’ın yaşadığı dramatik düşüşün ardından acı bir teşhis! Genel klasmanda ikinci sırada yer alan sporcu, 2026 Tour de France’ı erken sonlandırmak zorunda kaldı – Tadej Pogacar’dan dokunaklı bir açıklama

2026 Tour de France’ta genel klasmanda ikinci sırada yer alan sporcu artık yarışta değil. Jonas Vingegaard, şiddetli bir düşme sonucu yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kaza, Pazar günü 15. etapta, bitiş çizgisine yaklaşık 25 kilometre kala meydana geldi. Bir virajda Vingegaard bir bordüre çarptı; görünüşe göre bundan hemen önce ön tekerleği kaymıştı.

Takımı Visma Lease A Bike'ın Pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre, 29 yaşındaki sporcu köprücük kemiği kırığı geçirdi. Vingegaard'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olması bekleniyor.

  • Vingegaard köprücük kemiğinin üzerine sert bir şekilde düştü ve durumunun ciddi olduğu hemen anlaşıldı. Birkaç saniye sonra, 2022 ve 2023 Tour şampiyonu, kolu askıya alınmış ve sağlık ekibi tarafından desteklenerek pistten uzaklaştırıldı. Böylece, genel klasman lideri ve Tour’un hakim ismi Tadej Pogacar’ın en büyük rakibi için yarış sona erdi.

    "Jonas'ın yarıştan çekildiğini görmek gerçekten üzücü," dedi etapın bitiminden sonra gözle görülür şekilde sarsılmış olan Pogacar. "2021'den beri her yıl Tour zaferini ikimiz arasında paylaşıyoruz. Başlangıçta aramızdaki ilişki belki de pek iyi değildi, ama son iki yılda gerçekten çok iyi ve saygılı rakipler, hatta bir bakıma arkadaş bile olduk. O olmadan Tour artık eskisi gibi olmayacak."

    Pogacar ayrıca, 15. etap öncesindeki gece kendisiyle Vingegaard’a yapılan doping kontrolünün kesinlikle ideal olmadığını da belirtti. "Sabah saat 2’de bir doping kontrolü yapıldı. Gece uykun bozulursa, yokuş aşağı inerken konsantrasyonun biraz azalabilir. Onun Tour’u mahvoldu. Bunun düşmenin sebebi olduğunu söylemiyorum, ama muhtemelen bununla bir ilgisi olabilir," dedi Pogacar.

    Vingegaard ve ekibi, 183,9 kilometrelik etapta tam da son tırmanışa (Plateau de Solaison) yaklaşmışlardı. Visma Lease A Bike takımı, kaptanını kaçak gruba olabildiğince yaklaştırmak için tempoyu belirliyordu.

    Pogacar’ın en önemli yardımcısı Isaac Del Toro da bu kazada yere düştü. Ancak Meksikalı bisikletçi, Vingegaard’a kıyasla çok daha hafif bir şekilde yaralandı ve birkaç saniye sonra yarışa devam edebildi.

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    2026 Tour de France: Jonas Vingegaard ilk kez bir Grand Tour’dan erken ayrılmak zorunda kaldı

    Vingegaard, 2026 Turu’nun ilk iki haftasında diğer tüm yarışçılar gibi üstün performans gösteren Pogacar karşısında hiçbir şansa sahip olmasa da, genel klasmanda ikinci sıraya yerleşmek için en iyi yolda ilerliyordu. Bu konumda bulunan Vingegaard’ın, 15. etap öncesinde Sloven yarışçıya karşı geride kalma süresi tam olarak dört buçuk dakikaydı.

    İlk kez bir Grand Tour'dan erken ayrılmak zorunda kalan Vingegaard'ın acı sonunun ardından, ikincilik mücadelesi yeniden alevlendi. Alman Red Bull - Bora Hansgrohe takımından Remco Evenepoel, Pazar günü sergilediği güçlü performansla Pogacar'ın en yakın rakibi haline geldi. Belçikalı bisikletçi, dört kez Tour şampiyonu olan Pogacar ile girdiği mücadelede etap galibiyetini elde etti ve genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Ancak Evenepoel’in farkı şimdiden beş dakikaya ulaştı.

    Takım arkadaşı Florian Lipowitz ise en iyi Alman sporcu olarak podyumda yer almak için mücadele ediyor. 15. etapta beşinci olan 25 yaşındaki sporcu için üçüncü sıra, ulaşılabilir bir mesafede.

  • Jonas Vingegaard, 2026 Tour de France’tan çekildi: Genel klasmanda ilk 10


    Sıra

    Sürücü

    Ülke

    Süre

    1

    Tadej Pogacar

    Slovenya

    55:41:31 saat

    2

    Remco Evenepoel

    Belçika

    05:00 dakika

    3

    Isaac Del Toro

    Meksika

    05:58 dak

    4

    Paul Seixas

    Fransa

    06:23 dak.

    5

    Florian Lipowitz

    Almanya

    06:48 dak.

    6

    Juan Ayuso

    İspanya

    07:28 dak.

    7

    Mattias Skjelmose

    Danimarka

    09:38 dak.

    8

    Lenny Martinez

    Fransa

    10:28 dak

    9

    Tom Pidcock

    Birleşik Krallık

    11:19 dak

    10

    Jordan Jegat

    Fransa

    19:26 dakika


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