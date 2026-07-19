Vingegaard köprücük kemiğinin üzerine sert bir şekilde düştü ve durumunun ciddi olduğu hemen anlaşıldı. Birkaç saniye sonra, 2022 ve 2023 Tour şampiyonu, kolu askıya alınmış ve sağlık ekibi tarafından desteklenerek pistten uzaklaştırıldı. Böylece, genel klasman lideri ve Tour’un hakim ismi Tadej Pogacar’ın en büyük rakibi için yarış sona erdi.

"Jonas'ın yarıştan çekildiğini görmek gerçekten üzücü," dedi etapın bitiminden sonra gözle görülür şekilde sarsılmış olan Pogacar. "2021'den beri her yıl Tour zaferini ikimiz arasında paylaşıyoruz. Başlangıçta aramızdaki ilişki belki de pek iyi değildi, ama son iki yılda gerçekten çok iyi ve saygılı rakipler, hatta bir bakıma arkadaş bile olduk. O olmadan Tour artık eskisi gibi olmayacak."

Pogacar ayrıca, 15. etap öncesindeki gece kendisiyle Vingegaard’a yapılan doping kontrolünün kesinlikle ideal olmadığını da belirtti. "Sabah saat 2’de bir doping kontrolü yapıldı. Gece uykun bozulursa, yokuş aşağı inerken konsantrasyonun biraz azalabilir. Onun Tour’u mahvoldu. Bunun düşmenin sebebi olduğunu söylemiyorum, ama muhtemelen bununla bir ilgisi olabilir," dedi Pogacar.

Vingegaard ve ekibi, 183,9 kilometrelik etapta tam da son tırmanışa (Plateau de Solaison) yaklaşmışlardı. Visma Lease A Bike takımı, kaptanını kaçak gruba olabildiğince yaklaştırmak için tempoyu belirliyordu.

Pogacar’ın en önemli yardımcısı Isaac Del Toro da bu kazada yere düştü. Ancak Meksikalı bisikletçi, Vingegaard’a kıyasla çok daha hafif bir şekilde yaralandı ve birkaç saniye sonra yarışa devam edebildi.