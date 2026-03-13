Getty Images Sport
Jonas Urbig’in beyin sarsıntısı geçirmesinin ardından Bayern Münih, Manuel Neuer’i riske atmayı reddedince Vincent Kompany üçüncü kaleciye yöneldi
Baldır sakatlığı ve beyin sarsıntısı nedeniyle Bayern'in kaleci kadrosu zayıfladı
Sezonun kaderini belirleyecek maçlara hazırlanırken, Bavyera devi önemli bir kadro sorunu ile boğuşuyor. Neuer, sadece birkaç hafta içinde sol baldırında ikinci kez kas lifi yırtılması yaşadı; bu sakatlık ilk olarak Borussia Mönchengladbach’a karşı 4-1 kazanılan maçta meydana gelmişti. Haberlere göre 39 yaşındaki kaleci Perşembe günü fitness salonunda bireysel rehabilitasyon programına devam etse de, henüz sahalara dönmedi. Durum, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 6-1 mağlup ettiği maçta daha da kötüleşti; galibiyet kesin olsa da, Neuer'in yerine geçen Urbig maçın sonlarında beyin sarsıntısı geçirdi. Sonuç olarak, Ulreich yakın gelecekte ilk 11'e yükseltildi.
Kompany, Ulreich'in ilk 11'de yer alacağını doğruladı ve sabır çağrısında bulundu
Cuma günkü maç öncesi basın toplantısında Kompany, kaptanının fiziksel durumuyla ilgili riske girmeyeceğini açıkça belirtti. Kompany, Neuer konusunda hiçbir risk almayacaklarını vurgulayarak, Bayern'in "ona herhangi bir baskı uygulamak istemediğini" ekledi.
Leverkusen maçında Ulreich'i ilk 11'de oynatma kararıyla ilgili olarak teknik direktör, tecrübeli kaleciye tam güven duyduğunu ifade etti: "İstikrarlı bir kişilik, çok fazla tecrübeye sahip. Ulle üzerinde herhangi bir baskı yok. Antrenmanlarda her zaman doğru işleri yaptı. Mesele Ulle değil, takımın performansı."
"Bir an bile tereddüt etmedik. Diğer ikisi kadar iyi iş çıkaracağını biliyoruz," dedi sportif direktör Max Eberl.
Sezonun son dönemine öncelik vermek
Neuer'i dinlendirme kararı, Bayern yönetiminin tecrübeli kalecinin zorlu Nisan ayı fikstürüne tam olarak hazır olmasını sağlamak amacıyla attığı hesaplı bir stratejik hamle. Kulüp, onu şimdiden dinlendirerek, Nisan ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde ve aynı ayın sonlarında Leverkusen ile oynanacak DFB-Pokal yarı finalinde forma giyememesine yol açabilecek baldır sakatlığının üçüncü kez nüksetmesini önlemeyi umuyor. Şimdilik, dikkatler spot ışıklarına alışkın olan Ulreich'e yöneliyor.
Ulreich, Leverkusen karşısında zorlu bir sınavla karşı karşıya
Ulreich, Cumartesi günü Bayern’in Leverkusen’i ağırlayacağı sezonun en önemli maçlarından birinde gözler önünde olacak. Milli takım arası yaklaşırken, öncelikli hedef bu zorlu dönemi, takımın morali veya ligdeki konumuna daha fazla zarar vermeden atlatmak. Leverkusen maçının ardından Ulreich'in, Atalanta ile oynanacak rövanş maçı ve Union Berlin'in konuk olacağı maçlarda da kaleyi koruduğu tahmin ediliyor. Tıbbi ekip, daha sonra iki haftalık milli maç arası süresini, Neuer'in Nisan ayında kulübü bekleyen yoğun fikstüre hazır hale gelmesi için kullanacak.
