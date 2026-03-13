Jonas Urbig’in beyin sarsıntısı geçirmesinin ardından Bayern Münih, Manuel Neuer’i riske atmayı reddedince Vincent Kompany üçüncü kaleciye yöneldi

Cuma günkü maç öncesi basın toplantısında Kompany, kaptanının fiziksel durumuyla ilgili riske girmeyeceğini açıkça belirtti. Kompany, Neuer konusunda hiçbir risk almayacaklarını vurgulayarak, Bayern'in "ona herhangi bir baskı uygulamak istemediğini" ekledi.

Leverkusen maçında Ulreich'i ilk 11'de oynatma kararıyla ilgili olarak teknik direktör, tecrübeli kaleciye tam güven duyduğunu ifade etti: "İstikrarlı bir kişilik, çok fazla tecrübeye sahip. Ulle üzerinde herhangi bir baskı yok. Antrenmanlarda her zaman doğru işleri yaptı. Mesele Ulle değil, takımın performansı."

"Bir an bile tereddüt etmedik. Diğer ikisi kadar iyi iş çıkaracağını biliyoruz," dedi sportif direktör Max Eberl.