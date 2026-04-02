Suudi Arabistan

21 Yaş Altı Elit Liginde heyecan, son haftaya bir tur kala doruğa ulaşıyor

21 Yaş Altı Elit Ligi'nin ertelenen maçlar turu, katılımcı takımlar arasındaki yüksek rekabet seviyesini teyit eden birçok dikkat çekici sonuç ve istatistikle sona erdi.

Joi Ligi'nin turları her zaman heyecan ve gerilimle doludur. Maçlar, taraftarların coşkusunu artıran ve genç futbol dünyasının gelecek vaat eden yeteneklerini öne çıkaran kritik anlar ve muhteşem gollerle doludur.

Bu turda, bazı takımlar dikkat çekici bir performans sergilerken, bir dizi oyuncu da olağanüstü bireysel performanslar gösterdi. Bu da bu turu sezonun en heyecan verici turlarından biri haline getirdi ve son tura yönelik beklentileri artırdı.


  • محمد رفعت لاعب فريق الفتح تحت 21 عامًاAl Fateh's X Official Account

    Ertelenen Maçlar Turu

    21 Yaş Altı Elit Ligi'nin son üç haftasında 9 maç ertelendi; bunlardan biri 17. haftada, dördü 18. haftada ve diğer dördü de 19. haftada oynanacaktı.

    Ertelenen maçlar 3 gün boyunca oynandı; 27 Mart Cuma günü dört maç, 1 Nisan Çarşamba günü dört maç ve Perşembe günü bir maç oynandı.

    Cuma günü, Al-Ittifaq, 18. haftadan ertelenen maçta Dammam'daki Ejo Stadyumu'nda Al-Raed ile karşılaştı. 19. haftadan ertelenen üç maç ise şöyle oynandı: Al-Akhdoud, Unayze'deki Eğitim İdaresi Stadyumu'nda Al-Najma ile karşılaştı; Al-Wehda, Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Adalah'ı ağırladı; Al-Ahli ise Al-Ahsa'daki Tamweel Al-Oula Stadyumu'nda Al-Fateh'in konuğu oldu.

    Çarşamba günkü maçlarda ise 17. haftanın tek ertelenen maçı oynandı; Al-Ittifaq, Al-Bukairiyah'a konuk oldu. Ayrıca 19. haftanın bir başka ertelenen maçı da oynandı; Al-Ittihad, Sehat'ta Al-Khaleej'i ağırladı.

    Ayrıca 18. haftadan üç maç oynandı. Al-Wehda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Riyad'ı konuk ederken, Al-Akhdoud, Najran'da rakibi Al-Taawoun'u ağırladı. Al-Fateh ise Perşembe günü Al-Jouf Üniversitesi Stadyumu'nda Al-Arabi'yi konuk etti.


  • İşbirliği, El Nasr ve El Kadisiya'yı sarsıyor

    Al-Taawoun, Al-Akhdoud’u 2-0’lık skorla mağlup ederek Al-Nasr ve Al-Qadsia’ya şok yaşattı ve 37 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

    Al-Taawoun, lider Al-Hilal ile puan farkını 3 puana indirdi ve ikinci sıradaki Al-Ittifaq'ın bir puan gerisinde yer aldı.

    Al-Taawoun, güçlü kadrosuyla öne çıkan Al-Qadisiyah'ı 1 puan farkla (36), beşinci sıradaki Al-Nasr'ı ise 1 puan farkla (35) geride bıraktı.


  • Al-Arini zirvede

    Al-Taawoun'un forveti Basem Al-Arini, son dönemde gösterdiği etkileyici performansı sürdürerek, 2025-2026 sezonunda Joi El-Nukhta Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) gol krallığı sıralamasında liderliğini pekiştirdi.

    Al-Arini, Çarşamba günü Najran'daki Al-Akhdoud Kulübü stadyumunda oynanan ve 18. haftanın ertelenen maçlarından biri olan karşılaşmada, takımının Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup etmesine katkıda bulundu. Maçta, güçlü hücum gücünü ortaya koyan muhteşem bir gol attı.

    Golü 69. dakikada geldi. Rakip savunmasının arkasına atılan mükemmel bir pası alan El-Arini, kaleye doğru tek başına koşarak topu büyük bir özgüvenle ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü muhteşem bir şekilde kaydetti.

    Al-Taawoun'un forveti, üst üste üçüncü maçta da gol atarak parlak performansını sürdürdü. 17. haftada Al-Hazm'a karşı bir gol atan Al-Arini, 19. haftada Al-Nassr karşısında attığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti.

    Al-Arini, golcü sıralamasında 17 golle zirveye yükseldi ve ikinci sırada yer alan Al-Ittifaq'ın forveti Jalal Al-Salem'e 3 gol fark attı.

    Salem ise Çarşamba günü oynanan 17. haftanın ertelenen maçında Al-Bukairiya'yı 2-1 mağlup eden golü atarak golcü kimliğini sürdürdü.

  • باسم العريني مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًاAl Taawoun's X Official Account

    Alev alev yanan bir çatışma

    21 Yaş Altı Elit Ligi'nin 20. haftasında, takımlar arasındaki seviyelerin birbirine yakın olması ve zirve sıraları için rekabetin kızışması nedeniyle, yoğun bir mücadele ve çekişmeli bir rekabet yaşanması bekleniyor. Al-Nassr ile Al-Hilal arasındaki karşılaşma, iki ezeli rakip arasında her zaman özel bir atmosfer ve büyük bir heyecan barındıran bu merakla beklenen derbi ile tüm dikkatleri üzerine çekecek.

    Ayrıca Al-Ahli ile Al-Qadisiyah, her iki takımın da sıralamadaki konumunu güçlendirecek olumlu bir sonuç elde etmeye çalışması nedeniyle, en az bu kadar güçlü bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

    Bir başka karşılaşmada ise El-Ittihad, Al-Shabab ile kağıt üzerinde güçlü görünen bir maçta karşı karşıya gelecek. Ancak Al-Shabab'ın resmi olarak küme düşmesi kesinleştiği için bu maçın önemi bir ölçüde azalırken, El-Ittihad ise bu karşılaşmayı değerlendirip tam puan almayı hedefliyor.