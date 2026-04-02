21 Yaş Altı Elit Ligi'nin son üç haftasında 9 maç ertelendi; bunlardan biri 17. haftada, dördü 18. haftada ve diğer dördü de 19. haftada oynanacaktı.

Ertelenen maçlar 3 gün boyunca oynandı; 27 Mart Cuma günü dört maç, 1 Nisan Çarşamba günü dört maç ve Perşembe günü bir maç oynandı.

Cuma günü, Al-Ittifaq, 18. haftadan ertelenen maçta Dammam'daki Ejo Stadyumu'nda Al-Raed ile karşılaştı. 19. haftadan ertelenen üç maç ise şöyle oynandı: Al-Akhdoud, Unayze'deki Eğitim İdaresi Stadyumu'nda Al-Najma ile karşılaştı; Al-Wehda, Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Adalah'ı ağırladı; Al-Ahli ise Al-Ahsa'daki Tamweel Al-Oula Stadyumu'nda Al-Fateh'in konuğu oldu.

Çarşamba günkü maçlarda ise 17. haftanın tek ertelenen maçı oynandı; Al-Ittifaq, Al-Bukairiyah'a konuk oldu. Ayrıca 19. haftanın bir başka ertelenen maçı da oynandı; Al-Ittihad, Sehat'ta Al-Khaleej'i ağırladı.

Ayrıca 18. haftadan üç maç oynandı. Al-Wehda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Riyad'ı konuk ederken, Al-Akhdoud, Najran'da rakibi Al-Taawoun'u ağırladı. Al-Fateh ise Perşembe günü Al-Jouf Üniversitesi Stadyumu'nda Al-Arabi'yi konuk etti.



