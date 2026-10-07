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‘John Terry ya da Gianfranco Zola’yı kaybetmek gibi’ - Frank Leboeuf, Moises Caicedo’nun Chelsea için önemini anlatırken £125 milyonluk Enzo Fernandez’in yerine bir takviye gerekip gerekmediğini sorguluyor
Caicedo bu sezon sadece 14 dakika oynadı
O tek maç, 30 Ağustos'ta eski kulübü Brighton'a karşı geldi. Hafif bir sakatlığını atlatmaya çalıştığı için sezonun başlangıcını kaçıran 24 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmanın üzerinden bir saatten fazla süre geçmişken Brighton karşısında oyuna sonradan girdi.
Kendini, söz konusu Premier League maçı sona ermeden önce yeniden sahanın dışına ağır adımlarla dönerken buldu; vücudu bir kez daha iflas etmişti. Baldırındaki problem, onu bir aydan uzun süredir ve tüm kulvarlarda dört maç boyunca sahalardan uzak tuttu.
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Terry ve Zola, Chelsea için tılsımlı figürlerdi
Chelsea, Caicedo’dan yoksun çıktığı maçlarda alınabilecek dokuz puanın sadece birini toplayabildi ve bu sezon daha top bile öfkeyle oyuna sokulmadan önce potansiyel şampiyonluk adayları arasında gösterilmesinin ardından puan tablosunda 10. sıraya geriledi.
Güney Amerikalı top kazanan oyuncu, son milli arada ülkesi adına hiç forma giymedi; fiziksel durumu konusunda hiçbir risk alınmadı ve cumartesi günü Chelsea’nin Bournemouth’u ağırlayacağı maçta yeniden değerlendirmeye alınabilir.
Xabi Alonso da durumun böyle olmasını umacaktır; zira Caicedo’nun değeri, bir dönem bu taraftar gözdesi iki isimle de birlikte oynamış bir kişi tarafından ikonik eski bir kaptan ve efsanevi İtalyan oyun kurucu ile kıyaslandı.
Chelsea, Fernandez'i sattıktan sonra bir orta sahaya daha ihtiyaç duyar mı?
Leboeuf, Chelsea'nin yaz transfer döneminde Enzo Fernandez'i Manchester City'ye kaptırmasının ardından orta sahaya bir takviye daha yapıp yapmaması gerektiği sorulduğunda, Mr Gamble ile iş birliği kapsamında konuşarak GOAL'a şunları söyledi: “Bu çok iyi bir soru. Bence Xabi Alonso'nun üçlü savunma oynamak istediğinde uyguladığı taktikler nedeniyle orta sahada ve savunmada hâlâ çok iş yapılması gerekiyor.
“Bence şu anda bu gerçekten işlemiyor. Orta sahada hüküm vermek zor, çünkü Caicedo yok. Benim için Caicedo, Enzo Fernandez'in de üstünde ana isimdi ve ana oyuncunuz olmadığında, bu John Terry, Frank Lampard ya da Didier Drogba'nın olmadığı veya bizim için Zola'nın olmadığı zamanlar gibidir; o zaman takım farklı bir takımdı.
“Caicedo olmadığında Chelsea hakkında hüküm vermek zor. Chelsea şu anda zorlanıyor çünkü orta sahada yeterince güçlü değil, bu kesin.
“Caicedo geri döndüğünde [Romeo] Lavia ya da [Reece] James ile oynayabilir. Sorun şu ki Caicedo sakatlanırsa ve Lavia da çoğu zaman sakatsa, güçlü bir şey inşa etmek zor. Daha önce Fernandez ve Caicedo ile ilgili iyi olan şey, yılda en az 40 maç oynayabilmeleriydi. Üzerinde çalışmanız gereken nokta da bu.
“Yine de, orta sahada Caicedo ile bunun nasıl işlediğini görmeden kesin bir ifade kullanıp birini almaları gerektiğini söylemek istemiyorum, çünkü bu büyük bir değişiklik olur.
“Şu anda Chelsea'nin hücumda yaptıklarından memnunuz ve orta sahada ve savunmada bir şeylerin yapılması gerektiğini açıkça görüyoruz, ama kesin olarak bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemek zor.
“Şu anda, Caicedo hâlâ soyunma odasındayken ya da kulübede otururken bunu söyleyemem. Zaten elinizde Lavia, [Valentin] Barco ve James var. Ama bu oyuncuların fit olması gerekiyor. Mesele bu.”
- Getty
Chelsea, savunmadaki açıkları kapatmak için hâlâ çalışıyor
Chelsea, orta saha tercihleri konusunda zaman zaman yaratıcı olmak zorunda kaldı; kulüp kaptanı James ve bir diğer bek Malo Gusto daha merkezi rollerde görev yaptı. Caicedo'nun geri dönmesi, sahanın o bölgesine ekstra dinamizm katacak.
Chelsea'nin bir yerden kıvılcım bulması gerekiyor; korkutucu bir hücum hattı oluşturmuş olmasına rağmen, esrarengiz Arjantinli kaleci Emi Martinez'i kadroya katmasına rağmen savunmadaki gedikler hâlâ kapatılamadı.
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