Leboeuf, Chelsea'nin yaz transfer döneminde Enzo Fernandez'i Manchester City'ye kaptırmasının ardından orta sahaya bir takviye daha yapıp yapmaması gerektiği sorulduğunda, Mr Gamble ile iş birliği kapsamında konuşarak GOAL'a şunları söyledi: “Bu çok iyi bir soru. Bence Xabi Alonso'nun üçlü savunma oynamak istediğinde uyguladığı taktikler nedeniyle orta sahada ve savunmada hâlâ çok iş yapılması gerekiyor.

“Bence şu anda bu gerçekten işlemiyor. Orta sahada hüküm vermek zor, çünkü Caicedo yok. Benim için Caicedo, Enzo Fernandez'in de üstünde ana isimdi ve ana oyuncunuz olmadığında, bu John Terry, Frank Lampard ya da Didier Drogba'nın olmadığı veya bizim için Zola'nın olmadığı zamanlar gibidir; o zaman takım farklı bir takımdı.

“Caicedo olmadığında Chelsea hakkında hüküm vermek zor. Chelsea şu anda zorlanıyor çünkü orta sahada yeterince güçlü değil, bu kesin.

“Caicedo geri döndüğünde [Romeo] Lavia ya da [Reece] James ile oynayabilir. Sorun şu ki Caicedo sakatlanırsa ve Lavia da çoğu zaman sakatsa, güçlü bir şey inşa etmek zor. Daha önce Fernandez ve Caicedo ile ilgili iyi olan şey, yılda en az 40 maç oynayabilmeleriydi. Üzerinde çalışmanız gereken nokta da bu.

“Yine de, orta sahada Caicedo ile bunun nasıl işlediğini görmeden kesin bir ifade kullanıp birini almaları gerektiğini söylemek istemiyorum, çünkü bu büyük bir değişiklik olur.

“Şu anda Chelsea'nin hücumda yaptıklarından memnunuz ve orta sahada ve savunmada bir şeylerin yapılması gerektiğini açıkça görüyoruz, ama kesin olarak bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemek zor.

“Şu anda, Caicedo hâlâ soyunma odasındayken ya da kulübede otururken bunu söyleyemem. Zaten elinizde Lavia, [Valentin] Barco ve James var. Ama bu oyuncuların fit olması gerekiyor. Mesele bu.”