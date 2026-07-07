John Terry, Jude Bellingham’ı Zinedine Zidane’ye benzetirken, İngiltere’ye Dünya Kupası’nda Norveç’i geçebilmek için Arsenal’in yıldızını mutlaka durdurmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu

Odegaard’ı etkisiz hale getirmek işin sadece yarısı; zira Haaland, sadece dört maçta attığı yedi golle savunmaları dehşete düşürmeye devam ediyor ve bu sayede Manchester City’nin forveti, Altın Ayakkabı sıralamasında Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile birlikte zirvede yer alıyor. Savunma sanatının ustası Terry, Marc Guehi ve Ezri Konsa’ya Manchester City makinesiyle nasıl başa çıkacakları konusunda sert tavsiyelerde bulundu ve Gabriel Magalhães’in hatalarını bir ders olarak gösterdi.

Taktiksel yaklaşımı değerlendiren Terry, şöyle konuştu: “Bu zor bir iş çünkü o aniden arkanızdan koşup gelebilir. O kadar güçlü ve hızlı ki, buna her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Penaltı alanında başka kimler var? Bir iki kişi daha var ama Haaland kadar büyük bir tehdit oluşturmuyorlar. Dolayısıyla penaltı alanında Haaland’ı marke eden kim olursa olsun, ona sıkı yapışmalı, tamamen ona odaklanmalı, gerçekten bencil davranmalı ve onu oyundan çıkarmalı çünkü her an… Harry Kane bunu yapıyor, tüm üst düzey forvetler bunu yapıyor ve Haaland muhtemelen bunu herkesten daha iyi yapıyor."