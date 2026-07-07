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John Terry, Jude Bellingham’ı Zinedine Zidane’ye benzetirken, İngiltere’ye Dünya Kupası’nda Norveç’i geçebilmek için Arsenal’in yıldızını mutlaka durdurmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu
Terry, Jude’u Zizou ile karşılaştırıyor
Eski Chelsea kaptanı, Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarını yeterince izledi ve bu orta saha oyuncusunu futbolun efsaneleriyle aynı kefeye koydu. Bellingham’ın iki gol attığı, İngiltere’nin Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı aldığı nefes kesici 3-2’lik galibiyetin ardından Terry, 23 yaşındaki oyuncunun oyununda Zidane’ın izlerini gördüğünü itiraf etti.
"Piers Morgan Uncensored" programında konuşan Terry, övgülerinden esirgenmedi ve şöyle dedi: "Dün gece Jude'u izlediniz. Onu Zinedine Zidane ile karşılaştırmıştım ve belki biraz abartmıştım, ama dün geceki maça ve yaptıklarına bakın, o inanılmaz. Attığı iki gol benim için işin cilvesi oldu ve ikinci golünde Harry Kane'in pası ne harikaydı."
- Getty Images Sport
İngiltere'nin seçkin liderlik grubu
Bellingham manşetleri süslerken, Terry bu İngiltere kadrosunun çekirdeğinin, takımı kupayı kaldırmak için gerçek bir aday haline getiren unsur olduğuna inanıyor. Eski savunma oyuncusu, Üç Aslanlar’ı turnuvanın son sekizine taşıyan belirli bir oyuncu grubuna dikkat çekti.
Terry şöyle konuştu: "Bu oyuncular sakatlanmamalı ve başarımızın ön saflarında yer almalı. Takımı sürükleyen, standartları yükselten bu oyuncular olmasaydı... Takımda liderler var. Harry Kane, bunu futbol kariyeri boyunca gördük; Jude Bellingham o genç yaşında bile bunu yapıyor; Declan Rice; Reece James'i de bu gruba dahil ediyorum."
Odegaard'ın oluşturduğu tehdit
Meksika’yı yenmenin coşkusu bir yana, Norveç ile zorlu bir çeyrek final maçı bekliyor. Terry, zaferin anahtarının, Norveç takımının kalbi olarak gördüğü Arsenal kaptanı Martin Odegaard’ı etkisiz hale getirmekte yattığına kesin olarak inanıyor. Bu orta saha oyuncusu, turnuvanın başlarında Norveç’in Brezilya’ya karşı aldığı sürpriz galibiyette kilit rol oynamıştı.
Terry, Tuchel’in oyuncularını şöyle uyardı: “Dinleyin, Norveç iyi bir takım. Bence çok iyi organize olmuşlar. O takımda iyi giden her şeyin Martin Odegaard üzerinden geçtiğini düşünüyorum. İngiltere onu ve Erling Haaland’ı durdurabilirse, çok büyük bir şansımız olur.”
- Getty Images Sport
Haaland ile nasıl başa çıkılır?
Odegaard’ı etkisiz hale getirmek işin sadece yarısı; zira Haaland, sadece dört maçta attığı yedi golle savunmaları dehşete düşürmeye devam ediyor ve bu sayede Manchester City’nin forveti, Altın Ayakkabı sıralamasında Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile birlikte zirvede yer alıyor. Savunma sanatının ustası Terry, Marc Guehi ve Ezri Konsa’ya Manchester City makinesiyle nasıl başa çıkacakları konusunda sert tavsiyelerde bulundu ve Gabriel Magalhães’in hatalarını bir ders olarak gösterdi.
Taktiksel yaklaşımı değerlendiren Terry, şöyle konuştu: “Bu zor bir iş çünkü o aniden arkanızdan koşup gelebilir. O kadar güçlü ve hızlı ki, buna her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Penaltı alanında başka kimler var? Bir iki kişi daha var ama Haaland kadar büyük bir tehdit oluşturmuyorlar. Dolayısıyla penaltı alanında Haaland’ı marke eden kim olursa olsun, ona sıkı yapışmalı, tamamen ona odaklanmalı, gerçekten bencil davranmalı ve onu oyundan çıkarmalı çünkü her an… Harry Kane bunu yapıyor, tüm üst düzey forvetler bunu yapıyor ve Haaland muhtemelen bunu herkesten daha iyi yapıyor."
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