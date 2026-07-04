Getty Images Sport
Çeviri:
John Terry, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’in Djed Spence’e yaptığı gibi Trent Alexander-Arnold’u azarlamaya cesaret edemeyeceğini iddia ederken, Piers Morgan ise Tottenham yıldızını “kendini beğenmiş küçük herif” olarak nitelendirdi
Saha kenarındaki öfke tartışma yarattı
Spence, Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer aldı; ancak Tottenham Hotspur’un sağ bek oyuncusu, İngiltere’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı son maçta teknik direktörünün saha kenarından öfkeyle azarladığı isim oldu. Bu açık azarlama, Gana maçında yaşanan benzer bir olayın ardından geldi; bu durum, birkaç yaratıcı yıldız oyuncunun tartışmalı bir şekilde turnuva kadrosundan tamamen çıkarılmasının ardından, teknik direktörün oyuncu yönetimi tarzına ilişkin hemen soruların gündeme gelmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Terry, hiyerarşi dinamiklerini sorguluyor
Piers Morgan’ın “World Cup Uncensored” programına konuk olan Terry, Tuchel’in tepkisinin kamuoyunda yarattığı izlenim konusunda derin endişelerini dile getirdi. Terry, kadrodaki daha genç veya yeni oyuncuların, dünyaca ünlü süperstarlara kıyasla daha sert bir muameleye maruz kaldığını öne sürdü.
Terry şöyle konuştu: “Maçta taç atışından sonra Spence’e yine çılgına döndüğü görüntüleri ve videoları gördünüz mü bilmiyorum. Onu özellikle hedef aldığını söylemiyorum – ama ona ciddi bir şekilde sataşıyor gibi görünüyor. Ancak daha önce bahsettiğimiz antrenman olayını da görüyoruz. Biraz endişeliyim.
"Tuchel'i gerçekten seviyorum ve bence o birinci sınıf, seçkin bir teknik direktör, ama bunu gördüğümde şöyle düşünüyorum: Eğer bu Trent olsaydı, onun böyle davranacağından emin değilim. Trent’e bu şekilde konuştuğundan emin değilim. Belki de bu, neden bu oyuncuların birkaçı seçtiğine dair bir ipucu olabilir; çünkü bana göre, kadrodaki bu genç oyunculara ya da yeni oyunculara karşı böyle davranabiliyor. Bu ilginç."
Tuchel, daha önce Gana ile oynanan ve berabere biten maçta, bu bek oyuncusuna yönelik sesli tepkilerini ve katı yönetim tarzını şu şekilde gerekçelendirmeye çalışmıştı: "Onun hücum aşamasına daha fazla dahil olmasını istedim. Hücumlarımızı biraz daha geniş alandan başlatmak ve son savunma hattını daha fazla aşan koşular yapmasını istedim. Bağırmak zorundayım çünkü aksi takdirde kimse beni duymuyor."
Uzmanlar kadro seçimini eleştiriyor
Bu anlaşmazlık, Tuchel’in tartışmalı kadro seçimlerine ilişkin tartışmaları alevlendirdi; bu kararlar sonucunda bazı üst düzey isimler kadroya alınmamıştı. Morgan, Chelsea efsanesine mevcut durumun futbol yeteneğinden ziyade kişilik çatışmasına dönüşüp dönüşmediğini hemen sordu.
Ünlü TV sunucusu şöyle ekledi: "Yani, unutmayın ki söz konusu olan Djed Spence, biraz kendini beğenmiş bir herif. Thomas Frank'in elini sıkmayan, sahadan oyundan atıldıktan sonra Tudor'a bir mesaj vermek için yedek kulübesinden geri dönüp elini uzatan kişi de o."
Terry daha sonra sunucuyu keserek, savunma oyuncusunun yetenekleri ve Tuchel’in çelişkili teknik direktörlük sinyalleri hakkındaki görüşünü daha ayrıntılı olarak açıkladı: “Dinle, ben onun hayranı değilim. Onun iyi bir savunma oyuncusu olduğunu düşünmüyorum, iyi bir futbolcu olduğunu da düşünmüyorum. Bu yıl gerçekten zor günler geçiren bir Spurs takımında oynadı. Ama şunu söylemeliyim ki, Tuchel’in bunu başka kimseye yaptığını görmedim. Spence’i sadece iki ya da üç kez kenara çekti gibi görünüyor. Ama aynı zamanda, bana göre, daha sonra ona güvendi ve onu tekrar sahaya sürdü. Bunun biraz çelişkili bir mesaj olduğu konusunda hemfikirim.”
Nicky Butt da teknik direktörün kadro seçimindeki katı yaklaşımını eleştirerek Paddy Power’a şunları söyledi: “Ne dediği umurumda değil ve bunu asla kabul etmeyecek ama kadro yanlış. Ancak o, sadece kendi istediğini yapan, bir bakıma inatçı ve kibirli bir teknik direktör gibi görünüyor.
"İçten içe bunu asla itiraf etmeyecek ama Trent Alexander-Arnold’u kadroya alması gerektiğini yüzde 100 biliyor. Maçın bitimine 15 dakika kala skor 0-0 iken yedek kulübesine bakıp, keşke yedek kulübesinde bir Phil Foden ya da Cole Palmer olsaydı diye düşünmüş olacağını biliyor."
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Ev sahibi ülke sorunu baş gösteriyor
Tuchel’in bu gerilimleri bir an önce çözmesi gerekiyor; zira İngiltere, turnuvanın ev sahibi Meksika ile zorlu bir son 16 turu karşılaşmasına çıkacak. Takım, özellikle son üçte bir sahada hücumda akıcılık eksikliği göz önüne alındığında, düşmanca bir atmosferde zihinsel dayanıklılık sergilemek zorunda kalacak. Son derece motive olmuş ev sahibi ülke, teknik direktörün inatçı kadro seçimi felsefesinin en büyük sınavı olacak; bu sınavda yaşanacak herhangi bir başarısızlık, kadro dışı bırakılan oyuncular hakkındaki eleştirileri daha da artıracaktır.
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