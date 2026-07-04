Piers Morgan’ın “World Cup Uncensored” programına konuk olan Terry, Tuchel’in tepkisinin kamuoyunda yarattığı izlenim konusunda derin endişelerini dile getirdi. Terry, kadrodaki daha genç veya yeni oyuncuların, dünyaca ünlü süperstarlara kıyasla daha sert bir muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Terry şöyle konuştu: “Maçta taç atışından sonra Spence’e yine çılgına döndüğü görüntüleri ve videoları gördünüz mü bilmiyorum. Onu özellikle hedef aldığını söylemiyorum – ama ona ciddi bir şekilde sataşıyor gibi görünüyor. Ancak daha önce bahsettiğimiz antrenman olayını da görüyoruz. Biraz endişeliyim.

"Tuchel'i gerçekten seviyorum ve bence o birinci sınıf, seçkin bir teknik direktör, ama bunu gördüğümde şöyle düşünüyorum: Eğer bu Trent olsaydı, onun böyle davranacağından emin değilim. Trent’e bu şekilde konuştuğundan emin değilim. Belki de bu, neden bu oyuncuların birkaçı seçtiğine dair bir ipucu olabilir; çünkü bana göre, kadrodaki bu genç oyunculara ya da yeni oyunculara karşı böyle davranabiliyor. Bu ilginç."

Tuchel, daha önce Gana ile oynanan ve berabere biten maçta, bu bek oyuncusuna yönelik sesli tepkilerini ve katı yönetim tarzını şu şekilde gerekçelendirmeye çalışmıştı: "Onun hücum aşamasına daha fazla dahil olmasını istedim. Hücumlarımızı biraz daha geniş alandan başlatmak ve son savunma hattını daha fazla aşan koşular yapmasını istedim. Bağırmak zorundayım çünkü aksi takdirde kimse beni duymuyor."



