John Terry, 'endişe verici' bir TikTok videosu paylaşarak, Chelsea'nin teknik direktörlüğüyle ilgilenen menajerlere 'oyuncu satın alamazsınız' şeklinde sert bir uyarıda bulundu

Takımın en başarılı döneminde kaptanlık yapan Terry, Avrupa kupalarında yer alamama ihtimali ve mevcut mali sıkıntıların, bu görevi dünya çapındaki teknik direktörler için cazip hale getirmediğini düşünüyor. Kulüp, 114 yıldır ilk kez ligde üst üste beş maçta gol atamayarak tarihi bir düşüş yaşadı.

Eski defans oyuncusu şöyle devam etti: “Avrupa futbolunda oynamayacağız, umarım yanılıyorumdur. Gerçekten, gerçekten çok sinirliyim ve daha da önemlisi endişeliyim. Chelsea taraftarlarının öfkesini ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ama dinleyin, Chelsea kaptanı olarak görev yaptığım dönemde 17 teknik direktörün gelip gittiğini gördüm. Oyuncuların yapması gereken tek şey bir araya gelip hafta sonu maçına gerçekten odaklanmak ve etrafındaki tüm gürültüyü ve her şeyi unutmak. Önümüzde çok önemli bir maç var, bu gerçekten zor, ama aynı zamanda oyuncular olarak gürültüyü unutmak ve önünüzdeki şeye, yani hafta sonu oynanacak Leeds maçına odaklanmak da çok kolay. Bunu defalarca gördük, ama belki de gelecek her zaman gördüğümüz kadar net değildir.”



