John Terry, 'endişe verici' bir TikTok videosu paylaşarak, Chelsea'nin teknik direktörlüğüyle ilgilenen menajerlere 'oyuncu satın alamazsınız' şeklinde sert bir uyarıda bulundu
Terry’nin karamsar bakış açısı
Terry, kulübün bu sezon üçüncü kalıcı teknik direktörünü ararken, kulübün geleceği konusunda derin endişe duyduğunu itiraf etti. Yönetim kurulunun, altı buçuk yıllık sözleşmesinin sadece 23. maçında görevine son verdiği Rosenior’un ayrılmasının ardından, The Blues’ta teknik direktörlük koltuğu yeniden boşaldı.
Terry, resmi TikTok hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece burada oturmuş, futbol kulübümüze ne olacağı konusunda endişeleniyorum" dedi. "Hafta sonu sonrasında bir menajere ihtiyacımız olduğunu düşünürsek, kulüp yönetiminin ne zaman bir karar verip yeni bir menajer getireceğinden emin değilim. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda, Chelsea Futbol Kulübü'ne gerçekten üst düzey bir menajer gelecek mi? Oyuncu alamıyoruz, muhtemelen en iyi oyuncularımızı satmak zorunda kalacağız gibi görünüyor ve bu her zaman zor bir durumdur.”
En üst düzey yedek oyuncular için rekabet
Takımın en başarılı döneminde kaptanlık yapan Terry, Avrupa kupalarında yer alamama ihtimali ve mevcut mali sıkıntıların, bu görevi dünya çapındaki teknik direktörler için cazip hale getirmediğini düşünüyor. Kulüp, 114 yıldır ilk kez ligde üst üste beş maçta gol atamayarak tarihi bir düşüş yaşadı.
Eski defans oyuncusu şöyle devam etti: “Avrupa futbolunda oynamayacağız, umarım yanılıyorumdur. Gerçekten, gerçekten çok sinirliyim ve daha da önemlisi endişeliyim. Chelsea taraftarlarının öfkesini ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ama dinleyin, Chelsea kaptanı olarak görev yaptığım dönemde 17 teknik direktörün gelip gittiğini gördüm. Oyuncuların yapması gereken tek şey bir araya gelip hafta sonu maçına gerçekten odaklanmak ve etrafındaki tüm gürültüyü ve her şeyi unutmak. Önümüzde çok önemli bir maç var, bu gerçekten zor, ama aynı zamanda oyuncular olarak gürültüyü unutmak ve önünüzdeki şeye, yani hafta sonu oynanacak Leeds maçına odaklanmak da çok kolay. Bunu defalarca gördük, ama belki de gelecek her zaman gördüğümüz kadar net değildir.”
Rosenior'un görevden alınmasına verilen tepki
Rosenior ile sadece 106 gün sonra yolların ayrılması kararı, görüşleri ikiye böldü. Bazıları bunu, Brighton’a karşı 3-0’lık mağlubiyetle doruğa ulaşan düşüşü durdurmak için gerekli bir adım olarak görürken, eski Chelsea forveti Jimmy Floyd Hasselbaink, başlangıçta vaat edilen projenin süresi göz önüne alındığında yönetim kurulunun kararının zamanlamasına şaşırdığını dile getirdi.
Hasselbaink, Sky Sports News'e "Şok oldum. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum" dedi. "Baskı altında olduğunu biliyorum çünkü bakın, Chelsea büyük bir kulüp, kazanması beklenir. Daha önce hiç olmamıştı ya da beş maçta gol atamamaları (çok uzun zaman oldu), bu yüzden istatistikler onun lehine değil. Ama yine de, Chelsea'de o kadar uzun süredir bulunmadığı için, ona biraz daha zaman tanıyacaklarını düşünürdüm. Biraz şaşırdım, ama diğer yandan da şaşırmadım çünkü bu futbol. Forma ağır, taraftarlar çok sayıda kupa kazanmaya alışkın, takımın her hafta rekabet etmesini görmeye alışkın. (Brighton) maçı kötüydü.”
Chelsea’nin Avrupa kupalarına katılma yolundaki iki seçenek
Brighton yenilgisiyle Chelsea sekizinci sıraya geriledi ve bir maç fazla oynamış olmasına rağmen beşinci sıradaki Liverpool’un yedi puan gerisinde kaldı. Sezonun bitmesine sadece dört maç kala şu anda Avrupa kupalarına katılma sıralarının dışında kalmış olsalar da, kıtasal turnuvalara katılma umutları iki cephede de hâlâ devam ediyor. Premier Lig tablosunda yükselme ihtimalinin ötesinde, FA Cup önemli bir alternatif yol sunuyor; Leeds ile oynanacak yarı final maçında galip gelmeleri halinde, kupayı kazanma şansı ve Avrupa Ligi'ne katılma garantisi elde edecekler.