John Stones, Vincent Kompany ve Harry Kane ile yeniden bir araya gelecek mi? Bayern Münih, bu yaz İngiliz oyuncuların sayısının artmasıyla birlikte Manchester City'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için bir teklif hazırlıyor

Stones, 2016 yılında 47,5 milyon sterlin karşılığında Everton'dan City'ye transfer olmuş ve Pep Guardiola'nın ikinci transferi olmuştu. 293 maçta forma giyen oyuncu, 19 gol attı ve takımın altı Premier Lig şampiyonluğu ile çok arzu edilen Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasına katkıda bulundu. Efsanevi statüsüne rağmen, son dönemde yaşadığı sakatlıklar etkisini sınırladı.

Guardiola kısa süre önce bu konuya değinerek şunları söyledi: "Performansını değerlendiremem çünkü bir süredir sahalardan uzak kaldı. John'dan şüphem yok. Formuna ulaştığında, en iyi stoperlerden biri oluyor. Tek istediğim onun formda olması ama ne yazık ki geçen sezon olduğu gibi çoğu zaman bu mümkün olmuyor. O harika, inanılmaz bir takım arkadaşı."