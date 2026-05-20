AFP
Çeviri:
John Stones, Vincent Kompany ve Harry Kane ile yeniden bir araya gelecek mi? Bayern Münih, bu yaz İngiliz oyuncuların sayısının artmasıyla birlikte Manchester City'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için bir teklif hazırlıyor
Bayern Münih, savunmasını yeniden yapılandırmayı hedefliyor
Daily Mail’in haberine göre, Bayern, Stones’u kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapma olasılığını ciddi olarak değerlendiriyor. Alman devi, savunma hattını güçlendirme hedefiyle 31 yaşındaki oyuncuyu birincil hedef olarak belirledi. Kulüp bu ilgisini ciddiye alırsa, oyuncuyu kadrosuna katmak için oldukça avantajlı bir konumda olacak. Stones, Manchester'da geçirdiği 10 muhteşem yılın ardından bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek ve bu da onu piyasadaki en cazip seçeneklerden biri haline getirecek. Almanya'ya transfer olması, şu anda Bavyera ekibini çalıştıran eski takım arkadaşı Kompany ile yeniden bir araya gelmesini ve milli takım kaptanı Kane'e katılmasını sağlayacak.
- AFP
Şanlı bir on yılın sonu
Stones, 2016 yılında 47,5 milyon sterlin karşılığında Everton'dan City'ye transfer olmuş ve Pep Guardiola'nın ikinci transferi olmuştu. 293 maçta forma giyen oyuncu, 19 gol attı ve takımın altı Premier Lig şampiyonluğu ile çok arzu edilen Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasına katkıda bulundu. Efsanevi statüsüne rağmen, son dönemde yaşadığı sakatlıklar etkisini sınırladı.
Guardiola kısa süre önce bu konuya değinerek şunları söyledi: "Performansını değerlendiremem çünkü bir süredir sahalardan uzak kaldı. John'dan şüphem yok. Formuna ulaştığında, en iyi stoperlerden biri oluyor. Tek istediğim onun formda olması ama ne yazık ki geçen sezon olduğu gibi çoğu zaman bu mümkün olmuyor. O harika, inanılmaz bir takım arkadaşı."
Kıtanın dört bir yanındaki rekabetle karşı karşıya
Bundesliga şampiyonu, son derece cazip bir seçenek olsa da, durumu takip eden tek kulüp bu değil. Everton’a duygusal bir dönüşün gündeme geldiği belirtilirken, İspanyol devi Barcelona ve yeni yükselmiş Coventry City de ilgilerini ortaya koydu. Ancak Bayern’de oynamanın muazzam cazibesi, Kompany’nin altında çalışma fırsatıyla birleştiğinde, karar verici bir faktör olabilir. Alman ekibi, lig şampiyonluğunu rahatlıkla geri kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e toplamda 6-5'lik üzücü bir yenilgiye uğradıktan sonra kadrosunu yenilemek için can atıyor. Çok yönlü ve başarıya alışkın bir oyuncuyu kadrolarına katmak, şüphesiz savunmalarının sağlamlığını artıracaktır.
- AFP
Bu defans oyuncusunun bundan sonraki adımı ne olacak?
Kulüpteki geleceğini kesinleştirmeden önce, Stones'un Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Öte yandan Bayern, önümüzdeki sezon için ivme kazanmak umuduyla, bu hafta sonu DFB-Pokal finalinde Stuttgart ile karşılaşacak ve lig-kupa dublesini tamamlamaya odaklanmış durumda.