John Stones, kupa dolu on yılın ardından Man City'den AYRILACAĞINI duygusal bir videoyla doğruladı

Stones, Instagram hesabında paylaştığı duygusal bir videoda şunları ekledi: "Burası son 10 yıldır benim evimdi ve hayatımın geri kalanında da öyle olacak. Birçok açıdan inişli çıkışlı bir yolculuktu. Buraya bir çocuk olarak geldim, şimdi ise bir erkek olarak ayrılıyorum; bir baba, bir eş ve sahada da son derece tatmin olmuş bir oyuncu oldum. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim ve buraya gelip başarmak istediğim her şeyi başardım.

Buradaki kariyerimin başında, bu konumda olacağımı asla düşünmezdim. Öncelikle, her şeyi başarmak, ama aynı zamanda sevgiyi, herkesle olan bağı da elde etmek. Her hayalim fazlasıyla gerçekleşti."

Stones, Guardiola'nın City'ye transfer ettiği ikinci oyuncuydu ve o dönemde dünyanın en pahalı ikinci savunma oyuncusu olmuştu.

"O olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık," dedi Stones. "Onunla bu kadar uzun süre birlikte olabildiğim ve her şeyi onunla kazanabildiğim için çok minnettarım. Kendimi şanslı hissediyorum ve benim için yaptıklarına minnettarım."



