John Stones, kupa dolu on yılın ardından Man City'den AYRILACAĞINI duygusal bir videoyla doğruladı
Etihad'ın efsanevi döneminin sonu
Stones, Manchester City'den ayrılacağını resmen doğruladı ve kulüp tarihinin en başarılı bireysel kariyerlerinden birinin sonuna geldi. 31 yaşındaki oyuncu, benzeri görülmemiş bir ulusal ve Avrupa hakimiyetiyle dolu on yılı geriye dönüp değerlendiren duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kararını duyurdu.
Genç bir yetenekken kulübün simgesi haline gelene kadar geçirdiği süreci değerlendiren Stones, yeni Instagram paylaşımının başlığına şöyle yazdı: "Her güzel şeyin bir sonu vardır derler... ama bizim yaşadıklarımız en güzeli oldu ve sonsuza kadar benim bir parçam olarak kalacak." Stones, City'nin kadrosunda önemli bir geçiş sürecine girmesiyle bu ayın başlarında duygusal bir şekilde ayrıldığını doğrulayan bir diğer tecrübeli oyuncu Bernardo Silva'nın izinden gidiyor.
Duygusal bir veda
Stones, Instagram hesabında paylaştığı duygusal bir videoda şunları ekledi: "Burası son 10 yıldır benim evimdi ve hayatımın geri kalanında da öyle olacak. Birçok açıdan inişli çıkışlı bir yolculuktu. Buraya bir çocuk olarak geldim, şimdi ise bir erkek olarak ayrılıyorum; bir baba, bir eş ve sahada da son derece tatmin olmuş bir oyuncu oldum. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim ve buraya gelip başarmak istediğim her şeyi başardım.
Buradaki kariyerimin başında, bu konumda olacağımı asla düşünmezdim. Öncelikle, her şeyi başarmak, ama aynı zamanda sevgiyi, herkesle olan bağı da elde etmek. Her hayalim fazlasıyla gerçekleşti."
Stones, Guardiola'nın City'ye transfer ettiği ikinci oyuncuydu ve o dönemde dünyanın en pahalı ikinci savunma oyuncusu olmuştu.
"O olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık," dedi Stones. "Onunla bu kadar uzun süre birlikte olabildiğim ve her şeyi onunla kazanabildiğim için çok minnettarım. Kendimi şanslı hissediyorum ve benim için yaptıklarına minnettarım."
Eşi benzeri görülmemiş bir kupa zaferleri on yılı
Stones, 2016 yılında Everton'dan transfer olduğundan bu yana Manchester City tarihinin en başarılı döneminin temel taşlarından biri olmuştur. Manchester'da geçirdiği süre boyunca bu savunma oyuncusu, kulübün altı Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Kupası ve 2023'teki Şampiyonlar Ligi kupası dahil olmak üzere toplam 19 büyük kupa kazanmasına katkıda bulunmuştur. Orta sahaya çıkıp oyunu yönlendirme yeteneği, City'nin üçlü kupayı kazandığı sezonun en belirgin özelliklerinden biri haline gelmiştir.
Kulüp, ayrılışını doğrulayan resmi açıklamasında şunları söyledi: “John Stones yaz aylarında Manchester City'den ayrılacak ve Etihad'da geçirdiği unutulmaz ve son derece başarılı on yıllık serüvenine son verecek.
“Harika bir teknik, muhteşem pas menzili, üstün çalışma temposu ve oyunu okuma becerisiyle donanmış olan Stones, birçok yönden Pep Guardiola’nın City’sinin tam bir vücut bulmuş haliydi. Şimdi, kulüp ve tüm taraftarlarımız, sezon sonunda Manchester City Futbol Kulübü’nün bu muhteşem oyuncusuna yakışır bir saygı gösterisi ve veda töreni düzenleyecek.”
Fitness mücadeleleri ve son bölüm
Kulüp efsanesi olmasına rağmen, ayrılık kararı Stones'un fiziksel durumu açısından zor bir döneme denk geldi. Son iki sezonda sakatlıklar, oyuncunun sahadaki etkisini önemli ölçüde sınırladı; savunma oyuncusu Ekim ayından bu yana hiçbir Premier Lig maçında ilk 11'de yer alamadı. Sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken, City savunma seçeneklerini yenilemeyi hedeflediği için her iki taraf da yeni bir başlangıcın en iyi yol olduğu konusunda mutabık kaldı.
Ancak hikaye henüz tam olarak bitmiş değil. Stones, 2025-26 sezonunun son haftalarında daha fazla kupa peşinde koşan takımın bir parçası olmaya devam ediyor. Premier Lig şampiyonluk yarışı kızışırken ve FA Cup finali ufukta görünürken, sevgiyle "Barnsley Beckenbauer" olarak bilinen oyuncu, Cityzens taraftarlarına veda etmeden önce devasa koleksiyonuna son bir kupa daha eklemeyi umuyor.