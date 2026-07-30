Getty Images Sport
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John Stones, Inter transferini tamamlamak için Milano'ya gelirken, eski Manchester City savunmacısı "burada olmaktan heyecan duyduğunu" söyledi
Inter, İngiltere yıldızı için devrede
Inter taraftarlarının bekleyişi neredeyse sona erdi; Stones, San Siro'ya transferini resmiyete kavuşturmak için son detayları tamamlamak üzere Milano'ya geldi. Etihad Stadyumu'nda geçen on yıllık üstünlüğün ardından, 32 yaşındaki oyuncu İtalya'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor ve Christian Chivu'nun savunma hattına üst düzey Avrupa tecrübesi katıyor.
Stones, kente varışının ardından yeni bir ligde kendisini bekleyen meydan okuma için heyecanını açıkça dile getirdi. Savunmacı, "Burada olduğum için heyecanlıyım, çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, ciao" dedi. Sky Italia'ya göre stoperin bugün ilerleyen saatlerde sağlık kontrollerinden geçmesi ve daha sonra CONI'den sportif uygunluk sertifikasını alması planlanıyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, sezon başına 4 milyon € değerinde iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Chivu’nun savunmadaki yeniden yapılanması şekilleniyor
Stones'ın gelişi, Scudetto'sunu korumak isteyen Inter için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Chivu, savunma hattına kendini kanıtlamış bir kazanma deneyimi eklemek istediğini açıkça dile getiriyordu ve Stones bu profile kusursuz şekilde uyuyor. Savunmacı, Manchester City'de geçirdiği dönemde altı Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası dahil 20 büyük kupa kazandı.
Ancak Stones transferi, Inter'in bu yaz savunmaya yapacağı takviyelerin sonu olmayabilir. Kulübün sportif direktörü Piero Ausilio, kısa süre önce Cristian Romero için aktif görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncu hâlâ öncelikli hedef konumunda ve Benjamin Pavard'ın mevcut transfer döneminde San Siro'dan ayrılması halinde hem Stones'ın hem de Romero'nun gelebilme ihtimali bulunuyor.
Stoper bölgesinin dışında, Inter'in, kanat bek pozisyonlarını güçlendirmek için öncelikli hedef olarak Djed Spence'ı belirlediği bildirildi.
Fiziksel durum endişeleri ve Dünya Kupası formu
Tartışmasız kalitesine rağmen, 2025-26 sezonu Stones için süregelen fiziksel sorunlar nedeniyle zorlu geçti. Uyluk ve baldır problemleri, onun tüm kulvarlarda yalnızca 18 maça çıkmasıyla sınırlı kalmasına yol açtı ve uzun vadeli dayanıklılığıyla ilgili soru işaretleri yarattı. Ancak Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla sergilediği performanslarla bu şüphelerin bir kısmını susturdu; burada beş maç oynadı ve İngiltere'nin turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasına yardımcı oldu.
Inter'in sağlık ekibi, bugün fiziksel değerlendirmelerini gerçekleştirirken bu sakatlık endişelerini yakından takip edecek. Inter, yeni bir ortamda yapılacak taze bir başlangıcın savunmacının son dönemdeki fiziksel sıkıntılarını geride bırakmasına yardımcı olacağına inanıyor.
- Getty Images Sport
Resmi açıklama öncesi son detaylar
Tıbbi süreçte son anda bir pürüz çıkmaması halinde tüm işaretler, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde resmi açıklamanın yapılacağını gösteriyor. Bu anlaşma, Manchester'dan ayrılmasının ardından savunmacıyla ciddi şekilde ilişkilendirilen Arsenal ve Chelsea için büyük bir darbe anlamına geliyor.
Tecrübeli savunmacı, Manchester City'den kulübün 132 yıllık tarihinin en çok kupa kazanan figürlerinden biri olarak ayrılıyor. Pep Guardiola yönetimindeki dönemi onu dünyanın topla oyun kurabilen en sıra dışı savunmacılarından birine dönüştürdü; Chivu da bu beceri setini Inter kadrosuna entegre etmeye hevesli.
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