Stones'ın gelişi, Scudetto'sunu korumak isteyen Inter için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Chivu, savunma hattına kendini kanıtlamış bir kazanma deneyimi eklemek istediğini açıkça dile getiriyordu ve Stones bu profile kusursuz şekilde uyuyor. Savunmacı, Manchester City'de geçirdiği dönemde altı Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası dahil 20 büyük kupa kazandı.

Ancak Stones transferi, Inter'in bu yaz savunmaya yapacağı takviyelerin sonu olmayabilir. Kulübün sportif direktörü Piero Ausilio, kısa süre önce Cristian Romero için aktif görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncu hâlâ öncelikli hedef konumunda ve Benjamin Pavard'ın mevcut transfer döneminde San Siro'dan ayrılması halinde hem Stones'ın hem de Romero'nun gelebilme ihtimali bulunuyor.

Stoper bölgesinin dışında, Inter'in, kanat bek pozisyonlarını güçlendirmek için öncelikli hedef olarak Djed Spence'ı belirlediği bildirildi.