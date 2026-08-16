Stones resmen İtalyan futboluna adım attı ve bunu da genellikle durdurması için para aldığı elit forvetlere özgü klinik bir verimlilikle yaptı. Inter formasıyla ilk maçına Real Betis'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında çıkan İngiltere milli oyuncusu, adını skora yazdırmak için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu. Kalan son yirmi dakikada oyuna giren Stones, teknik zarafetini sergiledi.

Karşılaşmadaki belirleyici an, Stones'un bir duran top için ileri çıktığı dakikalarda geldi. Tecrübeli bir 9 numaranın avcı içgüdülerini gösteren oyuncu, kendisine gönderilen topla yükselip uzak direğe doğru sağ ayağıyla harika bir aşırtma dokunuş yaptı. Bu vuruş, uygulanışı ve zamanlamasıyla izleyenler tarafından "Lautaro vari" olarak tanımlandı ve İtalyan devine 1-0'lık galibiyeti getirdi.