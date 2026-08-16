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John Stones, eski Manchester City yıldızının Şampiyonlar Ligi zaferini hedeflediği Inter debutunu müthiş bir golle kutladı
Bari'de rüya gibi bir ilk maç
Stones resmen İtalyan futboluna adım attı ve bunu da genellikle durdurması için para aldığı elit forvetlere özgü klinik bir verimlilikle yaptı. Inter formasıyla ilk maçına Real Betis'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında çıkan İngiltere milli oyuncusu, adını skora yazdırmak için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu. Kalan son yirmi dakikada oyuna giren Stones, teknik zarafetini sergiledi.
Karşılaşmadaki belirleyici an, Stones'un bir duran top için ileri çıktığı dakikalarda geldi. Tecrübeli bir 9 numaranın avcı içgüdülerini gösteren oyuncu, kendisine gönderilen topla yükselip uzak direğe doğru sağ ayağıyla harika bir aşırtma dokunuş yaptı. Bu vuruş, uygulanışı ve zamanlamasıyla izleyenler tarafından "Lautaro vari" olarak tanımlandı ve İtalyan devine 1-0'lık galibiyeti getirdi.
- AFP
Milano'da Avrupa zaferinin peşinde
Stones, ikonik siyah-mavi çubuklu formayla yarattığı anlık etkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İngiliz oyuncu, daha önce bu turnuvada Manchester City ile başarı yaşamasının ardından Avrupa kulüp futbolunun en büyük kupasını San Siro'ya getirmekte kararlı.
Yeni yolculuğunu değerlendiren Stones, ilk maç performansına ve artık giydiği formanın taşıdığı ağırlığa dair içten bir açıklamada bulundu. Eski Everton oyuncusu şöyle dedi: "Inter forması, futbol tarihinin en güzel formalarından biri: Kulübün büyüklüğünü her yerde hissedebilirsiniz, bu özel takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Tarihte yeni sayfalar yazmak istiyoruz. Serie A zor, Şampiyonlar Ligi sıralaması için mücadele edecek çok sayıda takım var. Konfor alanımdan çıktım, Şampiyonlar Ligi'ni taraftarlara getirmek istiyorum."
Tanıdık yüzlerle yeniden bir arada
Stones'ın İtalya'daki yaşama geçişinde kilit bir etken, Inter soyunma odasında birkaç tanıdık yüzün bulunması olacak. 32 yaşındaki oyuncu, Manchester City'deki eski savunma partneri Manuel Akanji ile yeniden bir araya geliyor. İkili, City'nin 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da Inter'i mağlup ettiği maçta aynı sahayı paylaşmıştı, ancak şimdi bir zamanlar kupadan ettikleri kulüp için aşılması güç bir duvar oluşturmakla görevli.
Stones, partneri hakkında sıcak ifadeler kullanırken iki dünya çapındaki savunmacı arasındaki karşılıklı saygıya da dikkat çekti. Stones, "Manuel harika ve samimi bir insan. Dünya çapında bir oyuncu, onunla yeniden bir araya geldiğim için mutluyum" dedi.
- Getty Images Sport
İtalyan tarzına uyum sağlamak
Bu transfer, Manchester'da neredeyse on yıl boyunca hibrit stoper-orta saha oyuncusu olarak "Stonesy" rolünü kusursuzlaştıran Stones için önemli bir taktik değişikliği anlamına geliyor. Şimdi ise taktik disiplin ve çeşitli savunma yapılarıyla öne çıkan bir Serie A ortamına uyum sağlama zorluğuyla karşı karşıya. Stones, "Bu meydan okuma için heyecanlıyım ve alışık olmadığım yeni bir oyun tarzını öğrenmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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