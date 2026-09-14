John Obi Mikel, Xabi Alonso ve Chelsea'ye bu sezon pahalıya mal olan transfer hatasını açıkladı

Mikel, savunma önünde alternatif eksikliğinin Alonso ve kadrosunu ne kadar ciddi şekilde etkilediğini vurgulamayı sürdürdü. Chelsea bu sezon altı maçta 18 gol attı ancak 12 gol yedi; buna Hull City ile yakın zamanda 2-2 berabere kaldığı maç da dahil.

“Evet, bankada duran 125 milyon £'umuz var ama bir oyuncu daha getirmeyi başaramadık ve bu yüzden şu anda sıkıntı çekiyoruz” diye açıkladı Mikel. “Yediğimiz gollerden bahsediyoruz. Evet, savunmayı suçlayabiliriz ama o sistemde dörtlü savunmayı perdeleyip koruyabilmek için en az iki ön libero gerekir. Buna ihtiyacınız var çünkü açık vereceksiniz.”