Getty Images Sport
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John Obi Mikel, Xabi Alonso ve Chelsea'ye bu sezon pahalıya mal olan transfer hatasını açıkladı
Chelsea, Fernandez'in yerine düşünülen isim nedeniyle eleştirilerin hedefinde
Chelsea, özellikle Fernandez'in yerine bir oyuncu alamaması nedeniyle yaz transfer dönemi faaliyetleri konusunda sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Orta saha oyuncusu, transferin son gününde rekor kıran 125 milyon sterlinlik bir bedelle Manchester City'ye ayrıldı.
Monaco'nun genç oyuncusu Lamine Camara için yapılan anlaşma son anda çökmüş olsa da Mikel, Obi One podcast'inde büyük hayal kırıklığını dile getirdi. "Transfer döneminde kulübün güçlendiremediği tek pozisyon buydu. Başarısız olduk" diyen Mikel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enzo Fernandez'in kulüpten ayrılmak istediğini biliyorduk. Uzun zamandır gitmek istediğini biliyorduk."
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Xabi Alonso yönetiminde savunma sıkıntıları
Mikel, savunma önünde alternatif eksikliğinin Alonso ve kadrosunu ne kadar ciddi şekilde etkilediğini vurgulamayı sürdürdü. Chelsea bu sezon altı maçta 18 gol attı ancak 12 gol yedi; buna Hull City ile yakın zamanda 2-2 berabere kaldığı maç da dahil.
“Evet, bankada duran 125 milyon £'umuz var ama bir oyuncu daha getirmeyi başaramadık ve bu yüzden şu anda sıkıntı çekiyoruz” diye açıkladı Mikel. “Yediğimiz gollerden bahsediyoruz. Evet, savunmayı suçlayabiliriz ama o sistemde dörtlü savunmayı perdeleyip koruyabilmek için en az iki ön libero gerekir. Buna ihtiyacınız var çünkü açık vereceksiniz.”
Moises Caicedo'nun yokluğu
Kulüp, bu sezon baldır sakatlığı nedeniyle yalnızca 14 dakika forma giyebilen Caicedo'nun dönüşüne büyük ölçüde bel bağlıyor. Mikel, orta saha oyuncusu Romeo Lavia ya da Reece James ile birlikte yeniden sahaya döndüğünde takımın ciddi şekilde gelişeceğine inanıyor. Mikel, “O döndüğü anda çok daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Buna dair hiçbir şüphe yok” dedi. “Yani Caicedo dayanıklılığıyla, iki ya da üç pozisyonu kapatmasını sağlayan enerjisiyle geri döndüğünde, atakları keserek bizi çok daha sağlam bir takım yapacak.”
- Getty Images Sport
Chelsea'yi şimdi ne bekliyor?
Chelsea, Caicedo'nun bir sonraki maçlarına kadar tam olarak hazır hale gelmesini umacak. Alonso ve ekibi, cuma gecesi Brentford ile karşılaşmak üzere Batı Londra'da deplasmana gidecek; burada teknik direktör, Premier League sezonlarını başlatmak ve savunmadaki zaaflarını gidermek için çok ihtiyaç duyulan bir galibiyet isteyecek.
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