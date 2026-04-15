John Obi Mikel, Nicolas Jackson'ın yokluğunda Cole Palmer'ın Chelsea'de "kaybolmuş gibi göründüğünü" iddia ediyor

Dikkatler mevcut kadronun eksiklikleri üzerinde yoğunlaşırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, kulüp yönetiminin şimdiden yoğun geçecek bir yaz transfer dönemi için hazırlık yaptığını doğruladı. The Blues, Avrupa kupalarına katılma yarışı konusunda geride kalmış durumda ve Rosenior, kadronun nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğine dair ayrıntılı görüşmelerin çoktan yapıldığını kabul etti.

Teknik direktör, son mağlubiyetlerde ortaya çıkan teknik ve fiziksel zayıflıkları gidermeyi hedefliyor. Jackson'ın bu uzun vadeli planların bir parçası olup olmayacağı henüz belli değil, ancak kulüp son üçte birde istikrarlı bir performans sergileyemediği için onun geri dönüşü yönündeki sesler giderek yükseliyor. Manchester United ve Liverpool gibi takımlarla oynanacak kritik maçlar yaklaşırken, Chelsea hücumdaki sorunlarına bir an önce çözüm bulmak zorunda.