Getty/GOAL
Çeviri:
John Obi Mikel, Nicolas Jackson'ın yokluğunda Cole Palmer'ın Chelsea'de "kaybolmuş gibi göründüğünü" iddia ediyor
- Getty Images Sport
"Bize sunduğu şeyi, şu anda hiçbir forvet sunamıyor"
Blues, son dönemde zorlu bir dönemden geçiyor; özellikle Manchester City’ye karşı evinde aldığı 3-0’lık ağır yenilgi, Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutlarını ciddi şekilde tehlikeye attı. Obi One Podcast’e konuk olan Chelsea efsanesi Mikel, Jackson’ın Stamford Bridge’de geçirdiği dönemde çalışma temposu ve taktiksel zekasının yeterince takdir edilmediğini kabul etti. "Aslında şu anda onu özlediğimizi düşünüyorum. Bunu podcast'te söyleyebilirim. Bize kattığı şeyleri şu anda hiçbir forvet sağlayamıyor," dedi Mikel. "Evet, Joao Pedro gol atıyor, ama Nicolas Jackson'ın yüksek pres ve Cole Palmer ile kurduğu telepatik bağ açısından neler sunduğuna bir bakın. Palmer onsuz kaybolmuş gibi görünüyor."
- Getty Images Sport
Mikel, Jackson'ın "Delap'tan daha iyi" olduğunu söylüyor
Mikel, Jackson'ın yokluğunun en büyük mağdurunun Chelsea'nin yıldız oyun kurucusu Palmer olduğuna inanıyor. İkili arasındaki uyumun geçen sezon takımın başarısı için hayati önem taşıdığını savunan Mikel, Jackson'ın bıraktığı boşluğun hâlâ doldurulamadığını belirtirken, yaz transfer döneminde takıma katılan Liam Delap'ın da beklenen seviyeye ulaşamadığını öne sürdü.
"Kimse bize o bağlantı oyununu sağlayamıyor. Yeterince gol atıyor muydu? Belki hayır," dedi Mikel. "Ama kulüp için elinden geleni yapıyor muydu? Kesinlikle. Benim tek sorunum rekabetti. Kalıp yerini korumak için yeterince sabırlı olmadığını hissediyordum. Eğer şu anda burada olsaydı, ana adam olurdu çünkü oyununu geliştirmesi gereken Liam Delap'tan kesinlikle daha iyi."
Bayern Münih'in geleceği ve olası dönüşü
Jackson şu anda Bayern'e sezon sonuna kadar kiralanmış durumda, ancak Bundesliga'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen, haberlere göre Bavyera kulübü bu maddeyi kullanmayabilir. Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, geçtiğimiz günlerde oyuncunun geleceğine ilişkin her türlü kararın sezon sonunda oyuncu ve kulüp yetkilileriyle görüşüleceğini belirtti.
- AFP
Rosenior yaz sezonuna yönelik hazırlıklar yapıyor
Dikkatler mevcut kadronun eksiklikleri üzerinde yoğunlaşırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, kulüp yönetiminin şimdiden yoğun geçecek bir yaz transfer dönemi için hazırlık yaptığını doğruladı. The Blues, Avrupa kupalarına katılma yarışı konusunda geride kalmış durumda ve Rosenior, kadronun nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğine dair ayrıntılı görüşmelerin çoktan yapıldığını kabul etti.
Teknik direktör, son mağlubiyetlerde ortaya çıkan teknik ve fiziksel zayıflıkları gidermeyi hedefliyor. Jackson'ın bu uzun vadeli planların bir parçası olup olmayacağı henüz belli değil, ancak kulüp son üçte birde istikrarlı bir performans sergileyemediği için onun geri dönüşü yönündeki sesler giderek yükseliyor. Manchester United ve Liverpool gibi takımlarla oynanacak kritik maçlar yaklaşırken, Chelsea hücumdaki sorunlarına bir an önce çözüm bulmak zorunda.