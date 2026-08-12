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John McGinn, yeni Aston Villa'nın PSG karşısında Süper Kupa zaferini hedeflerken takımın "bir sınırı olmadığında" ısrar ediyor
Yeni görünümlü Villa, Fransız devleriyle karşı karşıya geliyor
Bu eşleşme, 2024-25 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin tekrarı niteliğinde ve o tur, Villa'nın en iyilerle başa baş oynayabildiğini göstermişti. Her ne kadar toplamda 5-4'lük skorla elenmiş olsalar da, Villa Park'ta ikinci maçta alınan coşkulu 3-2'lik galibiyet Avrupa'nın geri kalanına bir mesaj vermişti. Ancak Emery'nin çarşamba günkü finale götürdüğü kadro, sadece 18 ay önce PSG'yi sonuna kadar zorlayan ekipten önemli ölçüde farklı.
Morgan Rogers, Lucas Digne ve Youri Tielemans gibi kilit isimler takımdan ayrıldı, orta sahanın güçlü ismi Amadou Onana ise uzun süreli bir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Ayrıca Emi Martinez, Ezri Konsa ve Ollie Watkins'e Dünya Kupası performanslarının ardından uzatılmış izin verildi. Bu da Emery'yi kadro seçimi konusunda zor bir durumla karşı karşıya bırakıyor; çünkü Birmingham'daki o unutulmaz gecede maça ilk 11'de başlayan oyunculardan yalnızca dördünün Avusturya'da da ilk 11'de yer alması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Kaptan, Villa'nın gelişimine güvenini koruyor
Kadroda yaşanan büyük değişime rağmen McGinn, kulübün doğru yönde ilerlediğine olan inancını koruyor. Sekiz yıldır kulüpte bulunan kaptan, takımın Championship'te alt sıralarda zorlanan bir ekipten Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma dönüşümüne bizzat tanıklık etti. McGinn, sürpriz takım etiketiyle anılmaktan ve büyük sahnede şüphe duyanlara bir kez daha yanıldıklarını kanıtlama fırsatından keyif alıyor.
"Burada bulunduğum sekiz yılda çok şey değişti" diye konuşan McGinn, sözlerini şöyle sürdürdü: "En iyi genç İngiliz yetenekleri transfer ettiğinizde ve oyuncular en üst seviyede performans gösterdiğinde ilgi olması kaçınılmazdır. Başarılı olmamızı sağlayan bir yapımız, standartlarımız ve kurallarımız var. Yeni Aston Villa için gerçekten çok heyecanlıyım."
"Ana iskeletimizi koruyoruz, aynı teknik direktör, aynı yöntemler ve daha fazlasını başarma arzusu var. Birkaç sezon önce birçok kişi tavan noktaya ulaştığımızı düşündü ama onların yanıldığını kanıtladık."
McGinn, Emery tarihin peşindeyken motivasyon sağlıyor
McGinn, soyunma odasındaki takılmalardan kaçınan biri değil; buna, saygın teknik direktörünün nadir başarısızlıklarına dikkat çekmek de dahil. Emery, mayıs ayında Aston Villa'yı İstanbul'da Freiburg karşısında tarihi bir galibiyete taşıdıktan sonra beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak kıta çapında bir güç olduğunu ortaya koydu, ancak Süper Kupa hâlâ elinden kaçan tek kupa olarak duruyor. Emery, İskoç orta saha oyuncusunun geçmişteki sicili hakkında kulağına takıldığını itiraf etti.
"O (McGinn'i işaret ederek) geçen hafta bana bunu hatırlatıyordu (Chelsea'ye kaybetmemi)," diye açıkladı Emery. "Elbette bu bir fırsat. Bir kupa, bize özel bir an yaşatabilecek bir şey. Kupalar için oynamak, bir profesyonel olarak hedefimiz. PSG favori ama oynamayı, bu maçta kapasitemizle PSG'ye karşı kendimizi nasıl test edebileceğimizi dört gözle bekliyorum. Bir teknik direktör, bir oyuncu, bir kulüp olarak bu bir kupa. Bu, kim olduğumuz ve buraya nasıl geldiğimiz konusunda bizi gururlandıran şeylerden biri."
- Getty Images Sport
Kadrodaki yeniden yapılanma yeni zorluklar ortaya çıkarıyor
Villa'nın Salzburg'daki görevi, takımın PSG ile son karşılaşmasından bu yana önemli bir dönüşüm geçirmiş olması nedeniyle daha da zorlaşıyor. Bu da Emery'nin, o dramatik Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk 11'de başlayan oyunculardan yalnızca dördünün yer aldığı bir ilk 11 sahaya sürmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor. Ancak Boubacar Kamara'nın maç kadrosuna geri dönmesi, orta saha oyuncusu ciddi bir diz sakatlığının ardından hâlâ maç ritmini yakalamaya çalışsa da, takıma moral veriyor. 6.000'den fazla Villa taraftarının Avusturya'ya gitmesiyle birlikte, sahne Emery'nin sonunda peşini bırakmayan o tek kupayı kazanması için hazır.
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