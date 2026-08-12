Bu eşleşme, 2024-25 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin tekrarı niteliğinde ve o tur, Villa'nın en iyilerle başa baş oynayabildiğini göstermişti. Her ne kadar toplamda 5-4'lük skorla elenmiş olsalar da, Villa Park'ta ikinci maçta alınan coşkulu 3-2'lik galibiyet Avrupa'nın geri kalanına bir mesaj vermişti. Ancak Emery'nin çarşamba günkü finale götürdüğü kadro, sadece 18 ay önce PSG'yi sonuna kadar zorlayan ekipten önemli ölçüde farklı.

Morgan Rogers, Lucas Digne ve Youri Tielemans gibi kilit isimler takımdan ayrıldı, orta sahanın güçlü ismi Amadou Onana ise uzun süreli bir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Ayrıca Emi Martinez, Ezri Konsa ve Ollie Watkins'e Dünya Kupası performanslarının ardından uzatılmış izin verildi. Bu da Emery'yi kadro seçimi konusunda zor bir durumla karşı karşıya bırakıyor; çünkü Birmingham'daki o unutulmaz gecede maça ilk 11'de başlayan oyunculardan yalnızca dördünün Avusturya'da da ilk 11'de yer alması bekleniyor.