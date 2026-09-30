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John McGinn, İsviçre hezimetinin ardından Sebastien Pocognoli'nin galibiyetsiz başlangıcı sürerken İskoçya'nın "büyük bir darbe" aldığını kabul etti
Hampden Park'ta felaket başlangıç
McGinn, İskoçya'nın Pocognoli'nin iç sahadaki ilk maçında İsviçre karşısında 3-0'lık skorla darmadağın olarak büyük bir darbe aldığını kabul etti. Orta saha oyuncusu, Hendry'nin son adam pozisyonundaki müdahalesi sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle takımının maç planının 11. dakika içinde bozulduğunu gördü. Ardından gelen zorlu mücadele, yeni göreve getirilen teknik direktörün Uluslar Ligi'ndeki iki maçın ardından hâlâ ilk galibiyetini arıyor olmasına neden oldu.
- Action Plus
McGinn zor bir geceyi değerlendirdi
İskoçya'nın tüm zamanlardaki milli maç sayısı listesinde Jim Leighton'ı yakalayarak 91. milli maçına çıkan ve ortak üçüncü sıraya yükselen deneyimli orta saha, Pocognoli yönetimindeki yeni taktik kimliğe uyum sürecinin şimdiden ciddi bir türbülansla karşılaştığını kabul etti. BBC Scotland'a konuşan McGinn, görevin büyüklüğünü kabul etti: "Zaman zaman daha iyi olabilirdik ama yeni bir sayfa açıyoruz, farklı bir şekilde oynamayı öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir darbeydi."
Bu sarsıcı geceden çıkarılması gereken derslere değinen McGinn, şöyle ekledi: "Öğreneceğimiz çok şey var ama bundan alacağımız çok şey de var."
McBurnie'nin nankör görevi için övgü
Sahadaki ağır yenilginin ardından yaşananların ortasında McGinn, Hendry'nin erken oyundan atılmasının ardından savunmadaki dengeyi yeniden sağlamak için Stephen Welsh'in oyuna girmesiyle hücumda tek başına mücadele etmek zorunda kalan Oli McBurnie'nin bitmek bilmeyen katkısını savunmakta gecikmedi.
Zor şartlar altında forvetin gösterdiği adanmışlığa dikkat çeken McGinn, şöyle dedi: "Bence Oli McBurnie olağanüstüydü. İskoçya formasıyla çok eleştirildi ama [bu maç] nankör bir görevdi ve bizim için elinden gelen her şeyi verdi."
Bir kişi eksik oynarken gereken karaktere vurgu yapıp rövanş maçında karşılık verilmesini isteyen orta saha oyuncusu, şunları söyledi: "10 kişi kalmak karakter testidir; direnmeniz gerekir. Bu bizim için çok büyük bir öğrenme süreci ve deplasmanda onlarla oynadığımızda artık kazanmamız gerekiyor."
- Focus Images
Pocognoli üzerindeki erken baskı
İskoçya'nın etkisiz performansı, gol atamama serisini 1971'den bu yana ilk kez dört maça çıkardı; aynı zamanda Hampden'da gol yemeden tamamlayamadığı maç serisi de sekiz karşılaşmaya yükseldi. Bu sonuç ayrıca Pocognoli'yi, 2008'de George Burley'den bu yana görevine başladığı ilk iki maçta galibiyet alamayan ilk İskoçya teknik direktörü yaptı. Cumartesi günü Üsküp'te Kuzey Makedonya'ya karşı oynanacak maç öncesinde baskı hızla artıyor; bunun ardından bir diğer iç saha görevi Slovenya'ya karşı gelecek.
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