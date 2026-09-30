John McGinn, İsviçre hezimetinin ardından Sebastien Pocognoli'nin galibiyetsiz başlangıcı sürerken İskoçya'nın "büyük bir darbe" aldığını kabul etti

İskoçya'nın tüm zamanlardaki milli maç sayısı listesinde Jim Leighton'ı yakalayarak 91. milli maçına çıkan ve ortak üçüncü sıraya yükselen deneyimli orta saha, Pocognoli yönetimindeki yeni taktik kimliğe uyum sürecinin şimdiden ciddi bir türbülansla karşılaştığını kabul etti. BBC Scotland'a konuşan McGinn, görevin büyüklüğünü kabul etti: "Zaman zaman daha iyi olabilirdik ama yeni bir sayfa açıyoruz, farklı bir şekilde oynamayı öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir darbeydi."

Bu sarsıcı geceden çıkarılması gereken derslere değinen McGinn, şöyle ekledi: "Öğreneceğimiz çok şey var ama bundan alacağımız çok şey de var."