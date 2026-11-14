John Fisher, San Jose Earthquakes'i 625 milyon dolarlık olduğu bildirilen anlaşmayla Alden'ın kurucu ortağı Heath Freeman'a satmayı kabul etti
- San Jose Earthquakes
Önemli bir satış
Haberlere göre 625 milyon dolar değerindeki anlaşma, Earthquakes'in yanı sıra iç saha maçlarını oynadığı PayPal Park'ı da kapsıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Real Salt Lake ve NWSL ekibi Utah Royals, 2022'de toplam 400 milyon dolara satılmış, geçen yıl ise yaklaşık 600 milyon dolara yeniden el değiştirmişti. MLS'in en düşük değerli takımlarından biri olarak görülen Earthquakes, Forbes dergisinin yıllık kulüp değeri sıralamasında 540 milyon dolarlık değerle 22. sırada yer alıyor (ancak bu değerin yüzde yedi arttığı belirtiliyor).
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Fisher'ın San Jose'deki dönemi
Fisher, iki yıllık resmî aranın ardından 2007'de San Jose Earthquakes'i yalnızca 20 milyon dolara satın aldı. Kulüp, 2015'te Fisher ve yerel yönetimin yatırımları sayesinde MLS'te inşa edilen futbola özel statlardan biri olan PayPal Park'ı açtı.
Ancak sahada başarı elde etmek daha zor oldu. Yıldız oyuncu Chris Wondolowski'nin MVP seçildiği 2012 sezonunda San Jose Earthquakes, Supporters' Shield'i kazandı. Bunun dışında kulüp, Fisher'ın sahipliğinde başka bir kupa elde edemedi.
Fisher, satışı yaptığı açıklamayla duyurdu:
“Ailem ve ben yaklaşık 20 yıldır bu kulübün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduk. Harika taraftarlarımızın desteğine ve tüm teknik direktörlerimizin, oyuncularımızın ve çalışanlarımızın emeğine son derece minnettarız,” dedi Fisher. “Jared Shawlee ve yönetici ekibine liderlikleri için, San Jose Earthquakes'in tüm idari çalışanlarına da kulübe, taraftarlara ve topluma bağlılıkları için teşekkür etmek istiyoruz.
“2008'deki dönüşümüzden sonra oynadığımız ilk maçtan, unutulmaz stat temel atma törenine, Supporters' Shield'i kazanmamızdan Wondo'nun sağanak yağmur altında attığı dört golle MLS rekorunu kırmasına kadar pek çok güzel anımız var. Heath, bu kulübe ve bu topluma olan inancımızı paylaşıyor. San Jose Earthquakes'i ileriye taşımak için gereken hedeflere ve kararlılığa sahip. Teşekkürler, San Jose.”
- Getty Images News
Gazetelerde bir tarihçe
Freeman’ın iş dünyasındaki geçmişinde gazete sahipliği de var. Chicago Tribune, Denver Post ve New York Daily News gazetelerini bünyesinde bulunduran yatırım şirketi Alden Global Capital’ın başkanı ve kurucu ortaklarından biri. Alden, gazetelerindeki personel azaltmaları nedeniyle gazeteciler ve sendikalar tarafından eleştirildi. Şirket, 2024’te satmadan önce Baltimore Sun’ın da sahibiydi.
Spor alanındaki faaliyetleri arasında Professional Bull Riders takımlarından Florida Freedom’ın yönetici ortaklığı ve AVP plaj voleybolu liginin icra kurulu başkanlığı bulunuyor. Freeman, mezun olduğu Duke Üniversitesi’ne de destek verdi. Üniversite, ailesinin milyonlarca dolarlık bağışının ardından 2025’te Koskinen Stadyumu’ndaki futbol ve lakros sahasına Freeman Field adını verdi.
- Southsiders
Takip edilecek diğer takımlar?
Bu satın alma, MLS'te kulüp sahipliklerinde yeni bir değişim dalgası başlatabilir. Vancouver Whitecaps'in geleceği, yakın zamanda yeni bir stadyum anlaşması yapılması beklenmediği için belirsizliğini koruyor. Bu arada Montreal'in uzun süredir kulüp sahibi olan Joey Saputo, bu hafta başında kulübü satışa çıkardığını açıkladı. Saputo, 1992'den beri farklı biçimlerde kentte varlığını sürdüren kulübün başka bir yere taşınması ihtimalini de dışlamadı.
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