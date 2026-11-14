John Fisher, San Jose Earthquakes'i 625 milyon dolarlık olduğu bildirilen anlaşmayla Alden'ın kurucu ortağı Heath Freeman'a satmayı kabul etti

Fisher, iki yıllık resmî aranın ardından 2007'de San Jose Earthquakes'i yalnızca 20 milyon dolara satın aldı. Kulüp, 2015'te Fisher ve yerel yönetimin yatırımları sayesinde MLS'te inşa edilen futbola özel statlardan biri olan PayPal Park'ı açtı.

Ancak sahada başarı elde etmek daha zor oldu. Yıldız oyuncu Chris Wondolowski'nin MVP seçildiği 2012 sezonunda San Jose Earthquakes, Supporters' Shield'i kazandı. Bunun dışında kulüp, Fisher'ın sahipliğinde başka bir kupa elde edemedi.

Fisher, satışı yaptığı açıklamayla duyurdu:

“Ailem ve ben yaklaşık 20 yıldır bu kulübün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduk. Harika taraftarlarımızın desteğine ve tüm teknik direktörlerimizin, oyuncularımızın ve çalışanlarımızın emeğine son derece minnettarız,” dedi Fisher. “Jared Shawlee ve yönetici ekibine liderlikleri için, San Jose Earthquakes'in tüm idari çalışanlarına da kulübe, taraftarlara ve topluma bağlılıkları için teşekkür etmek istiyoruz.

“2008'deki dönüşümüzden sonra oynadığımız ilk maçtan, unutulmaz stat temel atma törenine, Supporters' Shield'i kazanmamızdan Wondo'nun sağanak yağmur altında attığı dört golle MLS rekorunu kırmasına kadar pek çok güzel anımız var. Heath, bu kulübe ve bu topluma olan inancımızı paylaşıyor. San Jose Earthquakes'i ileriye taşımak için gereken hedeflere ve kararlılığa sahip. Teşekkürler, San Jose.”