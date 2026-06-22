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John Barnes, Arsenal’in kanat oyuncusu Bukayo Saka’nın 2026 Dünya Kupası’nda karşılaşacağı ‘en büyük sorun’a dikkat çekerken, ‘gol sayısı’nın neden önemli olmadığını açıkladı
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Premier Lig şampiyonu, sakatlığını 2026 Dünya Kupası’na kadar sürükledi
Saka, İngiltere’nin en üst lig şampiyonluğunun 22 yıl sonra ilk kez başkentin o köşesine dönmesiyle birlikte kuzey Londra’da yaşanan coşkulu kutlamaların bir parçası oldu. Ayrıca, Arsenal formasıyla Paris Saint-Germain’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında da sahaya çıktı; ancak bu maç, penaltı atışlarında yaşanan büyük hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
Formda ve formda olduğunda Mikel Arteta'nın takımı için ne kadar değerli olduğu şüphe götürmez, ancak son zamanlarda fiziksel sorunlar onun için tekrarlayan bir sorun haline geldi. İngiltere milli takımıyla katıldığı büyük turnuvalarda da bir başka sakatlık yaşadı; uzun süredir devam eden Aşil tendonu sorunu, bir türlü atlatılamayan bir sorun haline geldi.
Üç Aslanlar, Hırvatistan karşısında Dünya Kupası mücadelesine başladığında yedek kulübesinde yer aldı; kulüp arkadaşı Noni Madueke ise sağ kanatta ilk 11’de sahaya çıktı. Salı günü Gana ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlarda tam olarak yer almadı.
Saka, İngiltere’nin sağ kanatta hâlâ en çok tercih edilen oyuncusu mu?
İngiltere’nin dünya şöhretini tatma yolunda Saka’nın hâlâ ilk tercih edilen bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda, eski kanat oyuncusu Barnes – viagogo ve onların ‘World Cuts’ kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada – GOAL’a şunları söyledi: “Mesele onun fiziksel durumu. Yani, Arsenal’de formu harika ama asıl mesele fiziksel durumu.
“Madueke formda, bu yüzden şu anda onun önünde olabilir. Tabii ki Thomas Tuchel, Saka’nın ne kadar formda olduğunu ve maçlara ne kadar etki edebileceğini biliyor olacaktır. Onun sahip olduğu kaliteyi biliyoruz, bu yüzden bence mesele gerçekten sadece fiziksel kondisyonuna bağlı. Ne kadar formda olduğunu, kaç maça çıktığını ve Madueke’nin onun önünde olup olmadığını bilmiyorum. Form veya kalite açısından ne yapabileceğini görebiliyoruz. Bu yüzden İngiltere’de ilk 11’de yer alıp almayacağı konusunda en büyük sorunun fiziksel kondisyonu olduğunu düşünüyorum.”
Saka’nın kulüp ve milli takımda gol sayısını artırması gerekiyor mu?
Geçen sezon yedek kulübesinde geçirdiği süreler nedeniyle Saka’nın gol sayısı 11’le sınırlı kaldı; bunların sadece yedisi Premier Lig maçlarında atıldı. 24 yaşındaki oyuncunun bu alanda gelişmesi gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Barnes şunları ekledi: “Takım ligi kazanırsa, onun gol sayısının çok yüksek olması gerekmez. Ve eğer İngiltere Dünya Kupası’nı kazanırsa, o tek bir gol bile atmasa, bu önemli değil. Önemli olan, kazanabilen bir takımın parçası olması.
“Tekrar söylüyorum, Thomas Tuchel’in bireysel istatistiklere baktığını sanmıyorum; çünkü o daha fazla gol atarsa ve Marcus Rashford da daha fazla gol atarsa, bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Harry Kane daha az gol atar.
“Önemli olan, diğer oyuncuların gol atabilmesi için nasıl oynadığınızdır. Gol atma formuyla ilgili endişeleneceğini sanmıyorum, çünkü mesele birey ve onun ne yaptığı değil. Eğer bir takımın parçası olup o takımın kazanmasına yardımcı olabiliyorsa, o zaman gol atamamasının bir sorun olmayacağından eminim.
“Bu, takımın nasıl performans gösterdiğiyle ilgili; belki Jude Bellingham ve Harry Kane’in gol atması için fırsatlar yaratmak, takım olarak sıkı çalışmak, yaratıcı olmakla ilgili. Evet, ara sıra gol de atabilirler. Yani Thomas Tuchel, herhangi bir bireyin performansından ziyade takımın oyun tarzına odaklanıyor ve bu da yapılması gereken doğru şey.”
Gana maçı öncesinde Saka’nın fiziksel durumu konusunda herhangi bir risk alınmıyor
Tuchel, İngiltere’nin Kuzey Amerika’da uzun süre kalmayı umduğu bu süreçte Saka’nın fiziksel durumuyla ilgili gereksiz risk almamak için ona özen göstereceğine söz verdi. Alman teknik direktör, Hırvatistan maçında Arsenal’in forvetini oyuna sonradan soktuktan ve Marcus Rashford’un 4-2’lik galibiyete son noktayı koyan golünde Saka’nın öncü rol oynadığını gördükten sonra şunları söyledi: “Bukayo hazır ve giderek daha da hazır hale gelecek. Bence bu grubun son maçına geldiğimizde o da hazır olacak.”
Cumartesi günü Three Lions’ın L Grubu’ndaki son maçı olan Panama karşılaşmasına kadar Saka’nın sahaya çıkmaya can atıp atmayacağı henüz belli değil. Hafta sonu, Tuchel’in takımını Gana ile yapılacak maça hazırlayan grup antrenmanına katılmayan tek oyuncu oydu. Milli takım arkadaşları dışarıda çim sahada antrenman yaparken, o kapalı salonda bireysel bir program uyguladı.
- viagogo
Taraftarlar, kahramanlarını desteklerken Dünya Kupası coşkusunu yaşıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nı kutlamak ve taraftarları turnuvayı tanımlayan kültür, nostalji ve kişiliklere daha da yaklaştırmak amacıyla, dünyanın önde gelen canlı etkinlik bilet pazarı viagogo, futbol tarihinin en ikonik saç stillerinden bazılarını yeniden canlandıran, benzersiz bir berber dükkanı deneyimi olan “World Cuts”ı hayata geçirdi.
İki gün süren ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, Shoreditch’teki Ruffians Barber Shop’ta düzenlendi. Burada taraftarlar, futbol kahramanlarını seçip turnuvadan ilham alan efsanevi bir görünümle dükkandan ayrılabildiler.
Etkinliğin lansmanını kutlamak amacıyla, Manchester United'ın süper hayranı United Strand (Frank Ilett), uzun süredir devam ettirdiği saç uzatma maratonuna son verdi ve uzun saçlarını, turnuvadan ilham alan üç ikonik Dünya Kupası saç stiline dönüştürdü. Carlos Valderrama’nın efsanevi buklelerinden David Beckham’ın unutulmaz mohawk saç stiline ve Chris Waddle’ın klasik mullet saç stiline kadar çeşitli stiller yeniden canlandırıldı.