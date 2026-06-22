John Barnes, Arsenal’in kanat oyuncusu Bukayo Saka’nın 2026 Dünya Kupası’nda karşılaşacağı ‘en büyük sorun’a dikkat çekerken, ‘gol sayısı’nın neden önemli olmadığını açıkladı

Saka, İngiltere’nin en üst lig şampiyonluğunun 22 yıl sonra ilk kez başkentin o köşesine dönmesiyle birlikte kuzey Londra’da yaşanan coşkulu kutlamaların bir parçası oldu. Ayrıca, Arsenal formasıyla Paris Saint-Germain’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında da sahaya çıktı; ancak bu maç, penaltı atışlarında yaşanan büyük hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Formda ve formda olduğunda Mikel Arteta'nın takımı için ne kadar değerli olduğu şüphe götürmez, ancak son zamanlarda fiziksel sorunlar onun için tekrarlayan bir sorun haline geldi. İngiltere milli takımıyla katıldığı büyük turnuvalarda da bir başka sakatlık yaşadı; uzun süredir devam eden Aşil tendonu sorunu, bir türlü atlatılamayan bir sorun haline geldi.

Üç Aslanlar, Hırvatistan karşısında Dünya Kupası mücadelesine başladığında yedek kulübesinde yer aldı; kulüp arkadaşı Noni Madueke ise sağ kanatta ilk 11’de sahaya çıktı. Salı günü Gana ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlarda tam olarak yer almadı.