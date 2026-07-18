Sky Sports’un haberine göre, Newcastle, Tottenham Hotspur’dan Lucas Bergvall’ı transfer etme çabalarında şimdilik bir ret cevabı aldı.
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Johan Manzambi’yle ilgili şokun ardından! Newcastle United’ı bir sonraki transfer fiyaskosu bekliyor
Buna göre, Spurs tarafından 54 milyon avroluk bir teklif çok düşük bulunarak reddedildi. Böylece, 108 milyon avroya Tottenham’a transfer olan Sandro Tonali’nin yerine bir oyuncu arayışında olan Magpies’in çabaları devam ediyor.
Uzun bir süre Manzambi'nin Newcastle'a transfer olacağı görünüyordu. Magpies iyi bir konumdaydı, ancak Aston Villa bu çabaları boşa çıkardı ve Cuma günü orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Yaklaşık 70 milyon avroluk transfer ücretiyle Manzambi, SC Freiburg tarihindeki en pahalı transfer oldu.
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Bergvall gündemde: Tottenham yüksek talebinden vazgeçmiyor
Habere göre Bergvall’ın kendisi bile iki yılın ardından Tottenham’dan ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Nottingham Forest’ın da İsveçli oyuncuya ilgi gösterdiği bildirildi. Bu haberlere göre, teknik direktör Oliver Glasner'in takımında, Manchester City'ye transfer olan Elliot Anderson'ın yerine geçecek bir oyuncu aranıyor. Ancak Tottenham'ın 44,7 milyon avroluk bir teklifi de reddettiği belirtiliyor. Spurs, Bergvall'ı bırakma konusunda hâlâ tereddüt ediyor ve 19 yaşındaki oyuncuyu ancak uygun bir teklif gelmesi halinde bırakacak gibi görünüyor.
Bergvall’ın Londra’daki sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor. Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda orta saha oyuncusu, İsveç milli takımı adına dört maçta forma giydi ve bu maçlarda bir golün hazırlayıcısı oldu. İsveç, son 16 turunda Fransa’ya yenilerek turnuvadan elendi.
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