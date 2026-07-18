Johan Manzambi’yle ilgili şokun ardından! Newcastle United’ı bir sonraki transfer fiyaskosu bekliyor

Buna göre, Spurs tarafından 54 milyon avroluk bir teklif çok düşük bulunarak reddedildi. Böylece, 108 milyon avroya Tottenham’a transfer olan Sandro Tonali’nin yerine bir oyuncu arayışında olan Magpies’in çabaları devam ediyor.

Uzun bir süre Manzambi'nin Newcastle'a transfer olacağı görünüyordu. Magpies iyi bir konumdaydı, ancak Aston Villa bu çabaları boşa çıkardı ve Cuma günü orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Yaklaşık 70 milyon avroluk transfer ücretiyle Manzambi, SC Freiburg tarihindeki en pahalı transfer oldu.