Johan Manzambi, Newcastle’ı reddedecek! Aston Villa, Freiburg’un yıldız oyuncusunun transferini ‘son aşamaya’ getiriyor

Aston Villa, Freiburg’dan orta saha oyuncusu Manzambi’yi kadrosuna katmak için transfer görüşmelerini sonuçlandırma aşamasındadır; bu hamle, Premier Lig’deki rakiplerine önemli bir darbe vuracaktır.

Newcastle United, daha önce Freiburg ile 50 milyon sterlinin üzerinde bir bedel için kapsamlı bir anlaşmaya varmış olsa da, 20 yaşındaki oyuncu henüz Tyneside projesine katılma kararını vermemişti.

Bu tereddüt, Villa'nın transfer çalışmalarını hızlandırmasına olanak sağladı. The Athletic'in haberine göre, kulüp, Belçika milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda diz bağlarından sakatlanan Amadou Onana ile ilgili yıkıcı haberin ardından Manzambi'ye olan ilgisini artırdı. Manzambi artık Onana'nın yerini doğrudan doldurabilir ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatının, dengeleri Villa'nın lehine çevirdiği düşünülüyor.







