Getty Images Sport
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Johan Manzambi, Newcastle’ı reddedecek! Aston Villa, Freiburg’un yıldız oyuncusunun transferini ‘son aşamaya’ getiriyor
Villa, transfer yarışında Magpies’i geride bıraktı
Aston Villa, Freiburg’dan orta saha oyuncusu Manzambi’yi kadrosuna katmak için transfer görüşmelerini sonuçlandırma aşamasındadır; bu hamle, Premier Lig’deki rakiplerine önemli bir darbe vuracaktır.
Newcastle United, daha önce Freiburg ile 50 milyon sterlinin üzerinde bir bedel için kapsamlı bir anlaşmaya varmış olsa da, 20 yaşındaki oyuncu henüz Tyneside projesine katılma kararını vermemişti.
Bu tereddüt, Villa'nın transfer çalışmalarını hızlandırmasına olanak sağladı. The Athletic'in haberine göre, kulüp, Belçika milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda diz bağlarından sakatlanan Amadou Onana ile ilgili yıkıcı haberin ardından Manzambi'ye olan ilgisini artırdı. Manzambi artık Onana'nın yerini doğrudan doldurabilir ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatının, dengeleri Villa'nın lehine çevirdiği düşünülüyor.
- Getty Images Sport
Newcastle, bir başka transfer hedefinin elinden kaçmasıyla hayal kırıklığına uğradı
Anlaşmanın bozulması, son dönemde kulübün önemli transferleri sonuçlandırmakta zorlandığını gören Newcastle teknik direktörü Eddie Howe için kabul etmesi zor bir durum. Geçen ay Victor Munoz transferinde Liverpool’un kulübü atlatması göz önüne alındığında, Manzambi konusunda Newcastle taraftarları arasında anlaşılabilir bir endişe vardı.
Newcastle bu transfer için büyük çaba sarf etti; kulüp yönetimi Freiburg ile yüz yüze görüşmeler yaptı ve oyuncuyu, menajerini ve ailesini St James’ Park’ın onun gelişimi için en uygun yer olduğuna ikna etmeye çalıştı, ancak Manzambi şimdi Aston Villa’ya gitmeye kararlı görünüyor.
Şampiyonlar Ligi faktörü
Magpies’in mali gücüne rağmen, Manzambi’nin en çok arzuladığı şeyi, yani üst düzey bir Avrupa turnuvasını ona sunamadılar. Newcastle, Şampiyonlar Ligi’nde ya da herhangi bir Avrupa turnuvasında yer alma imkânı sunamıyor ve bu durum, görüşmelerde kulübü yine zayıf bir konuma düşürdü.
Manzambi, geleceğine karar vermeden önce İsviçre'nin Dünya Kupası'ndan elenmesini beklemek istedi; bu da ancak Cumartesi günü, İsviçre'nin Arjantin'e uzatmalarda yenilmesiyle gerçekleşti.
- AFP
Bundesliga ve Dünya Kupası’nın yükselen yıldızı
Manzambi, Avrupa’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak tanınıyor. 2025-26 sezonunda 47 maça çıkan Manzambi, Freiburg’un Bundesliga’da yedinci sırada bitirdiği sezonda yedi gol ve dokuz asist kaydetti; ayrıca takımın Avrupa Ligi finaline yükselmesinde önemli bir rol oynadı. O finalde Aston Villa karşısında sergilediği üstün performans, Unai Emery’nin ilgisini ilk kez çekmişti.
Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki çarpıcı performansı ile değeri daha da arttı. Manzambi, İsviçre’nin Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği grup aşaması maçında son 19 dakikada oyuna girerek iki gol attı. Grup aşamasının son maçında ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’yı 2-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı ve bir gol daha kaydetti; İsviçre’nin çeyrek finalde elenmesinden önce en büyük sahnede performans gösterme yeteneğini ortaya koydu.
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