AFP
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Joga Bonito geri döndü! Ronaldinho, Serie C ekibi Ravenna'ya katılarak İtalyan futboluna sansasyonel bir dönüş yaptı
Adriyatik kıyısında kahraman gibi karşılandı
Ronaldinho, özel jetle Forli Havalimanı'na vardığında ikonik gülümsemesini yeniden tüm ihtişamıyla sergiledi ve ardından Ravenna'daki gösterişli tanıtıma götürüldü. 2002 Dünya Kupası şampiyonunu görebilmek için binlerce taraftar toplandı. Ronaldinho, AC Milan'daki döneminde Serie A'ya damga vurmuştu. Aralıklı yağan yağmura rağmen meşale ve bayraklarla gelen yaklaşık 6.000 taraftar, Ronaldinho'yu karşılamak için ateşli bir atmosfer yarattı ve efsane oyun kurucunun yıldız gücünün profesyonel futboldan uzak geçirdiği on yıla rağmen azalmadığını gösterdi.
Sahil kenarındaki törende toplanan medya mensupları ve taraftarlara konuşan Brezilyalı isim, arkadaşı ve kulüp başkanı Ignazio Cipriani'nin öncülük ettiği iddialı projeye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ronaldinho, "Arkadaşlarımla burada olduğum için çok mutluyum ama takımda işlerin iyi gidip gitmeyeceğini bekleyip göreceğiz" dedi. İtalya'da bulunmasının temel nedeni, arkadaşının kulübe dair vizyonuna destek vermek olsa da tecrübeli yıldız, oyuna olan sevgisinin hâlâ birincil motivasyonu olduğunu herkese hatırlatmakta gecikmedi.
- AFP
Ronaldinho gerçekten Serie C'de oynayacak mı?
En büyük soru, 46 yaşındaki oyuncunun gerçekten rekabetçi maçlarda sahaya çıkıp çıkmayacağı olmaya devam ediyor. Ravenna başkan yardımcısı Ariedo Braida, ilk etapta Brezilyalı'nın kesinlikle pazarlama amacıyla transfer edildiğini ve Serie C maçlarında forma giymeyeceğini savunmuştu. Ancak daha sonra bu sözlerinden geri adım attı ve sahalara sansasyonel bir dönüş ihtimalini dışlamayı reddetti.
Taraftarların onu ne zaman sahada görebileceği sorulduğunda, Barcelona'nın eski maestrosu temkinli konuştu ve gülerek şöyle dedi: "Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyorum, bu başkana ve teknik direktöre bağlı. Bilmiyorum." Kulüp, Brezilyalı'nın pazartesi günü Reggiana'ya karşı oynanacak sezonun açılış maçında forma giymeyeceğini zaten doğruladı.
Ünlü Cipriani restoran markasının bir parçası olan Ravenna başkanı Cipriani, bu ortaklık için büyük hayaller kuruyor. Brezilyalı'nın kariyerindeki son golü Ravenna formasıyla atmasını umduğunu kabul etti; görünen o ki oyuncunun kendisi de bu düşünceyi paylaşıyor. "Eğer bu olursa, daha da güzel olur," diye yanıt verdi Ronaldinho; bir kez daha ağları bulma ihtimali gündeme geldiğinde yüzünde geniş bir gülümseme vardı.
Giallorossi için stratejik hamle
Gol potansiyelinin ötesinde, bu imza şu anda İtalyan futbolunun üçüncü kademesinde yer alan bir kulüp için niyet beyanı niteliğinde dev bir mesaj. Küresel bir süperstarın varlığı, kulübün profilini önemli ölçüde yükseltmek ve lig piramidinde yukarı tırmanma hedefini desteklemek için tasarlandı. Cipriani, bu transferin sadece futbol yeteneğinden ibaret olmadığını açıklayarak şöyle dedi: "Bu, tüm şehri takıma daha da yakınlaştırmak için yapılan bir hamleydi. Bu yeni sezon için büyük sevinç ve heyecan taşıyan bir taraftar kitlesi oluşturmak için."
- Getty GOAL
İtalya'da yeni bir hikâye yazıyor
Ronaldinho için bu hamle, yeniden "topla dans etme" ve neredeyse ulaşılabilecek her büyük kupayı kazandığı kariyerine kendine özgü son bir bölüm ekleme fırsatı anlamına geliyor. 2005 Ballon d'Or kazananı daha önce, "Yeni renkler, aynı gülümseme. Ignazio ve tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir hikâye yazmak için yeniden topla dans edebilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı oldu, aynı ruhu Ravenna'ya taşımak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Serie C sezonu başlarken, efsanenin hâlâ sihirli anlar yaratıp yaratamayacağını görmek için tüm gözler Bruno Benelli Stadyumu'nda olacak. İster bir mentor, ister bir pazarlama ikonu, isterse gerçek bir hücum tehdidi olsun, onun varlığı tek başına Ravenna'yı gündeme taşıdı. Şimdilik taraftarlar, oyunu oynamış en büyük isimlerden birinin son perdesi için kendi kulüplerini seçmiş olmasının tadını çıkarıyor.
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