En büyük soru, 46 yaşındaki oyuncunun gerçekten rekabetçi maçlarda sahaya çıkıp çıkmayacağı olmaya devam ediyor. Ravenna başkan yardımcısı Ariedo Braida, ilk etapta Brezilyalı'nın kesinlikle pazarlama amacıyla transfer edildiğini ve Serie C maçlarında forma giymeyeceğini savunmuştu. Ancak daha sonra bu sözlerinden geri adım attı ve sahalara sansasyonel bir dönüş ihtimalini dışlamayı reddetti.

Taraftarların onu ne zaman sahada görebileceği sorulduğunda, Barcelona'nın eski maestrosu temkinli konuştu ve gülerek şöyle dedi: "Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyorum, bu başkana ve teknik direktöre bağlı. Bilmiyorum." Kulüp, Brezilyalı'nın pazartesi günü Reggiana'ya karşı oynanacak sezonun açılış maçında forma giymeyeceğini zaten doğruladı.

Ünlü Cipriani restoran markasının bir parçası olan Ravenna başkanı Cipriani, bu ortaklık için büyük hayaller kuruyor. Brezilyalı'nın kariyerindeki son golü Ravenna formasıyla atmasını umduğunu kabul etti; görünen o ki oyuncunun kendisi de bu düşünceyi paylaşıyor. "Eğer bu olursa, daha da güzel olur," diye yanıt verdi Ronaldinho; bir kez daha ağları bulma ihtimali gündeme geldiğinde yüzünde geniş bir gülümseme vardı.



