Joey Barton, kurbanı 'ciddi' durumda bırakarak gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan golf sopasıyla saldırı iddiasıyla bir ay gözaltında tutuldu
Barton, Liverpool mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine geri gönderildi.
O'Grady şartlı kefaletle serbest bırakılırken, Barton 7 Nisan'da yapılacak bir sonraki duruşmasına kadar hapiste kalacak. Uzun süren birinci lig kariyeri boyunca İngiltere milli takımında bir kez forma giyen 43 yaşındaki oyuncu, Salı öğleden sonra hapishane aracıyla mahkemeye getirildi ve sadece kişisel bilgilerini doğrulamak için konuştu. Bu olay, 2017'de profesyonel futboldan emekli olduktan sonra tartışmalı bir figür olmaya devam eden eski Fleetwood Town ve Bristol Rovers menajeri için önemli bir hukuki tırmanışa işaret ediyor.
Golf kulübü kavgasının ardından kurban 'ciddi' yaralarla kaldı
İddia edilen saldırının kurbanı, mahkemede Kevin Lynch olarak adlandırıldı. Lynch, amatör futbol koçu ve okul müdürü. Pazar günü saat 21:00 sularında, şiddetli bir kavga ihbarı üzerine acil servis ekipleri Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarındaki Fairway'e çağrıldı. Savcılık avukatı Chelsea Kearns, mahkemeye bir tanığın, Barton ve kurbanın kulüp binasında başlayan ve dışarıya taşan "hararetli bir tartışma"ya girdikten sonra bir adamın saldırıya uğradığını gördüğünü anlattığını söyledi.
Tıp uzmanları, Lynch'in durumunun ciddi ancak stabil olduğunu, ancak aldığı yaraların önemli olduğunu belirtti. Mahkemeye, 51 yaşındaki kurbanın kaburgalarında ve yüzünde yaralanmalar olduğu ve bu olay sonucunda bir gözünü kaybedebileceği konusunda ciddi endişeler olduğu bildirildi. Merseyside Polisi, soruşturmanın devam ettiğini, polis memurlarının kapı kapı dolaşarak sorgulamalar yaptığını ve çevredeki yerleşim bölgesindeki kapı zili kameralarının görüntülerini incelediğini doğruladı.
Aluko'nun hakaret davasının yanı sıra Barton'ın hukuki sorunları da artıyor
Bu tutuklama, Barton için felaketle sonuçlanan bir dönemin sonunu getirdi ve Yüksek Mahkemede tarihi bir hukuki yenilgiyle aynı zamana denk geldi. Saldırı davasının görüldüğü gün, eski İngiltere milli futbolcusu Eni Aluko'nun Barton aleyhine açtığı büyük bir hakaret davasını kazandığı doğrulandı. Barton, yayıncıya yönelik hedefli bir dijital taciz ve karalama kampanyası olarak nitelendirilen olayların ardından 300.000 sterlinin üzerinde tazminat ve yasal masrafları ödemesine hükmedildi.
İftira davasında mahkeme, Barton'ın Aluko'yu hedef alan 48 gönderi yayınladığını ve bunların arasında son derece saldırgan görsellerin de bulunduğunu öğrendi. Barton'ın hukuk ekibi, sonunda onun davranışının taciz niteliğinde olduğunu kabul etti ve toplam 339.000 sterlinlik bir para cezasına çarptırıldı. Bu hukuki ve cezai gelişmeler, Barton'ın Jeremy Vine ve Lucy Ward ile ilgili ayrı iletişim suçlarından ertelenmiş hapis cezası almasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti ve Huyton olayıyla ilgili yargılanmayı bekleyen Barton'ın mevcut durumunu daha da karmaşık hale getirdi.
Merseyside Polisi, Pazar gecesi meydana gelen olayı soruşturmaya devam ediyor.
Merseyside Polisi sözcüsü, suçlamalarla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı: "8 Mart Pazar gecesi Huyton'da meydana gelen bir saldırı olayının ardından iki kişinin suçlandığını teyit edebiliriz. Saat 21:00 civarında, acil servis ekipleri, Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında bir adamın saldırıya uğradığı ihbarı üzerine Fairway'e çağrıldı. Kurban, yüzünde ve vücudunda ciddi yaralanmalar olduğu için hastaneye kaldırıldı. Hastanede durumu ciddi ancak stabil.”
Polis, Joseph Anthony Barton ve Gary O'Grady'nin her ikisinin de kasıtlı yaralama suçundan 18. maddeye göre suçlandığını doğruladı. Savunma, ilk raporlarda Barton'ın kendini savunmak için hareket etmiş olabileceğini öne sürerken, kurbanın yaralarının ciddiyeti nedeniyle mahkeme tutuklu yargılama konusunda sert bir tutum sergiledi. Barton'ın önümüzdeki ayı gözaltında geçireceği kesinleşirken, futbol dünyası, en kutuplaştırıcı figürlerinden birinin bugüne kadarki en ciddi hukuki zorluğuyla karşı karşıya kalmasını izliyor.
