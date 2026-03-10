Joey Barton, kurbanı 'ciddi' durumda bırakarak gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan golf sopasıyla saldırı iddiasıyla bir ay gözaltında tutuldu

İddia edilen saldırının kurbanı, mahkemede Kevin Lynch olarak adlandırıldı. Lynch, amatör futbol koçu ve okul müdürü. Pazar günü saat 21:00 sularında, şiddetli bir kavga ihbarı üzerine acil servis ekipleri Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarındaki Fairway'e çağrıldı. Savcılık avukatı Chelsea Kearns, mahkemeye bir tanığın, Barton ve kurbanın kulüp binasında başlayan ve dışarıya taşan "hararetli bir tartışma"ya girdikten sonra bir adamın saldırıya uğradığını gördüğünü anlattığını söyledi.

Tıp uzmanları, Lynch'in durumunun ciddi ancak stabil olduğunu, ancak aldığı yaraların önemli olduğunu belirtti. Mahkemeye, 51 yaşındaki kurbanın kaburgalarında ve yüzünde yaralanmalar olduğu ve bu olay sonucunda bir gözünü kaybedebileceği konusunda ciddi endişeler olduğu bildirildi. Merseyside Polisi, soruşturmanın devam ettiğini, polis memurlarının kapı kapı dolaşarak sorgulamalar yaptığını ve çevredeki yerleşim bölgesindeki kapı zili kameralarının görüntülerini incelediğini doğruladı.