Joey Barton, golf kulübünde yaşanan kavga iddialarının ardından yaralama şüphesiyle gözaltına alındı
İddia edilen kavga hakkında soruşturma başlatıldı
Daily Mail gazetesi, Barton'ın “Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında yaşanan bir kavganın ardından gözaltına alınan iki kişiden biri” olduğunu bildiriyor. Gazete, saldırı ihbarının ardından acil servis ekiplerinin olay yerine çağrıldığını da aktarıyor.
Bir adamın "yüzündeki ve kaburgalarındaki yaralanmaların değerlendirilmesi" için hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merseyside Polisi'nden yapılan açıklama
Merseyside Polisi sözcüsü resmi bir açıklamada şunları söyledi: “8 Mart Pazar günü Huyton’da meydana gelen bir saldırı ihbarının ardından iki kişinin gözaltına alındığını teyit edebiliriz. Saat 21.00 sularında, Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında bir erkeğin saldırıya uğradığı ihbarı üzerine acil servis ekipleri Fairway’e sevk edildi. Mağdur, yüzündeki ve kaburgalarındaki yaralanmaların değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldı.
“50 yaşındaki bir erkek ve 43 yaşındaki bir erkek, s18 yaralama şüphesiyle gözaltına alındı. Her ikisi de şu anda gözaltında ve dedektifler tarafından sorgulanacaklar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.”
Barton, Newcastle ile Man City arasındaki FA Cup maçını izledi
Söz konusu olayın, Barton’ın St James’ Park’a dönüp Newcastle’ın FA Kupası beşinci turunda bir başka eski kulübü olan Manchester City ile oynadığı maçı izlediği günün ertesi günü meydana geldiği iddia ediliyor.
2,5 milyon takipçisi olan ve Barton'ın kendisini "Kültür Eleştirmeni" olarak tanımladığı X hesabında 8 Mart'tan bu yana herhangi bir hareketlilik görülmedi.
Aluko davasında Barton'a verilen ceza
Aralık 2025'te Barton, yayıncı Jeremy Vine ile futbol yorumcuları Lucy Ward ve Eni Aluko'ya sıkıntı veya endişe yaratmak amacıyla son derece saldırgan elektronik mesajlar gönderdiği gerekçesiyle suçlu bulunarak, 18 ay süreyle ertelenen altı aylık hapis cezasına çarptırıldı.
43 yaşındaki Barton'a ayrıca 200 saatlik toplum hizmeti ve 20.000 sterlinin üzerinde masraf ödemesi cezası verildi.