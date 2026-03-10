Joey Barton, golf kulübü kavgası iddiası üzerine yaralama şüphesiyle tutuklandı

Daily Mail gazetesi, Barton'ın "Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında yaşanan bir kavga sonrasında gözaltına alınan iki kişiden biri" olduğunu bildiriyor. Gazete, saldırı ihbarının ardından acil servislerin çağrıldığını da ekliyor.

Mail'e göre, "kulüp binasında bir tartışma başladı". İddia edilen çatışma tırmanırken, "binanın dışından bir silah getirildiği ve Barton'ın meşru müdafaa içinde hareket etmiş olabileceği" öne sürülüyor.

Bir adamın "yüzündeki ve kaburgalarındaki yaralanmaların değerlendirilmesi" için hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.