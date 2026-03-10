Getty
Joey Barton, golf kulübü kavgası iddiası üzerine yaralama şüphesiyle tutuklandı
İddia edilen kavga hakkında soruşturma açıldı
Daily Mail gazetesi, Barton'ın "Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında yaşanan bir kavga sonrasında gözaltına alınan iki kişiden biri" olduğunu bildiriyor. Gazete, saldırı ihbarının ardından acil servislerin çağrıldığını da ekliyor.
Mail'e göre, "kulüp binasında bir tartışma başladı". İddia edilen çatışma tırmanırken, "binanın dışından bir silah getirildiği ve Barton'ın meşru müdafaa içinde hareket etmiş olabileceği" öne sürülüyor.
Bir adamın "yüzündeki ve kaburgalarındaki yaralanmaların değerlendirilmesi" için hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merseyside Polisi'nden açıklama
Merseyside Polisi sözcüsü resmi bir açıklamada şunları söyledi: “8 Mart Pazar günü Huyton'da meydana gelen bir saldırı ihbarının ardından iki kişinin tutuklandığını teyit edebiliriz. Saat 21:00 civarında, Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında bir adamın saldırıya uğradığı ihbarı üzerine acil servis ekipleri Fairway'e çağrıldı. Kurban, yüzünde ve kaburgalarında meydana gelen yaralanmaların değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldı.
50 yaşındaki bir adam ve 43 yaşındaki bir adam, s18 yaralama şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de şu anda gözaltında ve dedektifler tarafından sorgulanacaklar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor."
Barton, Newcastle ile Man City arasındaki FA Cup maçını izledi.
Söz konusu olayın, Barton'ın St James' Park'a dönerek Newcastle'ın FA Cup beşinci turunda eski kulüplerinden biri olan Manchester City ile oynadığı maçı izlediği günün ertesi günü meydana geldiği iddia ediliyor.
2,5 milyon takipçisi olan ve Barton'ın kendisini "Kültür Eleştirmeni" olarak tanımladığı X hesabında 8 Mart'tan bu yana herhangi bir hareketlilik görülmedi.
Aluko davasında Barton'ın cezası
2025 yılının Aralık ayında Barton, yayıncı Jeremy Vine ve futbol yorumcuları Lucy Ward ve Eni Aluko'ya sıkıntı ve endişe yaratmak amacıyla aşırı derecede saldırgan elektronik iletişimler gönderdiğisuçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza 18 ay süreyle ertelendi.
43 yaşındaki Barton ayrıca, toplumda 200 saatlik ücretsiz çalışma cezasına çarptırıldı ve 20.000 sterlinin üzerinde masrafları ödemesine hükmedildi.
