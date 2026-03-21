Joey Barton, ağır yaralama suçlamasıyla kefalet talebinin reddedilmesinin ardından 1 milyon sterlinlik 'mali çöküş'le karşı karşıya

Son haftalarda Barton'ın karşı karşıya kaldığı mali yükün boyutu manşetlere taşındı. Bu ay, sosyal medya paylaşımlarında eski İngiltere milli futbolcusu Eni Aluko'yu seri katil Rose West'e benzetmesi üzerine, ona 339.000 sterlin artı dava masraflarını ödemesine hükmedildi; bu karar, zaten göz kamaştırıcı olan faturayı önemli ölçüde artırdı. Bu karar, BBC Radio 2 sunucusu Jeremy Vine'ın, Barton'ı X'teki paylaşımlarında kendisini "çocuk tacizcisi" ve "pedofili savunucusu" olarak yanlış bir şekilde nitelendirdiği gerekçesiyle açtığı hakaret davasının üzerine geldi.

Vine, geçen yaz Barton'ın davayı kaybettikten sonra yasal masraflarını karşıladığını doğruladı ve bu mücadelenin eski orta saha oyuncusuna "kendi ifadesine göre 600.000 sterlin"e mal olduğunu belirtti. Duruma yakın bir kaynak, durumun ciddiyetini ortaya koyarak şunları söyledi: "Barton ciddi bir sorunla karşı karşıya ve bu durum, çok sayıda davaya karışmış olması nedeniyle daha da kötüleşti. Her bir dava binlerce sterlinlik yasal masrafa mal oluyor ve davayı kaybederseniz durum daha da kötüleşiyor."