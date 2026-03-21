Joey Barton, ağır yaralama suçlamasıyla kefalet talebinin reddedilmesinin ardından 1 milyon sterlinlik 'mali çöküş'le karşı karşıya
Barton'ın avukatlık masrafları artmaya devam ediyor
Son haftalarda Barton'ın karşı karşıya kaldığı mali yükün boyutu manşetlere taşındı. Bu ay, sosyal medya paylaşımlarında eski İngiltere milli futbolcusu Eni Aluko'yu seri katil Rose West'e benzetmesi üzerine, ona 339.000 sterlin artı dava masraflarını ödemesine hükmedildi; bu karar, zaten göz kamaştırıcı olan faturayı önemli ölçüde artırdı. Bu karar, BBC Radio 2 sunucusu Jeremy Vine'ın, Barton'ı X'teki paylaşımlarında kendisini "çocuk tacizcisi" ve "pedofili savunucusu" olarak yanlış bir şekilde nitelendirdiği gerekçesiyle açtığı hakaret davasının üzerine geldi.
Vine, geçen yaz Barton'ın davayı kaybettikten sonra yasal masraflarını karşıladığını doğruladı ve bu mücadelenin eski orta saha oyuncusuna "kendi ifadesine göre 600.000 sterlin"e mal olduğunu belirtti. Duruma yakın bir kaynak, durumun ciddiyetini ortaya koyarak şunları söyledi: "Barton ciddi bir sorunla karşı karşıya ve bu durum, çok sayıda davaya karışmış olması nedeniyle daha da kötüleşti. Her bir dava binlerce sterlinlik yasal masrafa mal oluyor ve davayı kaybederseniz durum daha da kötüleşiyor."
İş dünyasındaki beklentiler de boşa çıkıyor
Mahkeme salonunun dışında da Barton'ın mali durumu aynı derecede kötü görünüyor. İmaj hakları şirketi Joey Barton Promotions Limited'in 76.273 sterlinlik borcu birikmiş durumda. Andrew Taylor ile ortak sahibi olduğu enerji yönetimi danışmanlık şirketi Resolve Energy ile ilgili belgeler, şirketin yöneticilerinin toplam 1,8 milyon sterlinlik ödenmemiş kredi borcu olduğunu gösteriyor. Barton, tartışmalı Ingenious şirketi tarafından kurulan ve daha sonra vergi kaçırma düzenlemesi olarak değerlendirilen dört film projesine yatırım yaptıktan sonra HMRC tarafından da cezalandırıldı. Bu durum, eski Manchester City ve Newcastle orta saha oyuncusunun haftada 45.000 sterlin kazandığı futbolculuk günlerinden çok uzak.
Ağır bedensel zarar suçlaması ve tutuklu yargılama
Şu anda en acil mesele, ağır yaralama suçlamasıdır. Barton, Liverpool'daki bir golf kulübünde meydana geldiği iddia edilen saldırıyla bağlantılı olarak suçlandıktan sonra kefalet talebi reddedildi. Barton şu anda tutuklu yargılanırken, aynı davanın sanığı 50 yaşındaki Gary O'Grady'nin kefalet talebi kabul edildi. Bu suçlama, Barton'ın Vine ve Aluko davalarındaki mahkumiyetlerine ve Londra'nın güneybatısında 38 yaşındaki eşi Georgia'ya saldırdığı için aldığı ertelenmiş cezaya itirazda bulunduğu sırada geldi.
Barton'ın gözden düşmesi
Barton, hem saha içinde hem de saha dışında tartışmalarla dolu bir kariyer inşa etti; ancak emekli olduktan sonra içine düştüğü hukuki mücadelelerin sayısı gerçekten inanılmaz boyutlara ulaştı. Eski orta saha oyuncusu için mali sonuçları artık görmezden gelmek imkânsız hale geldi; hukuki masraflar artmaya devam ederken, ticari borçlar da giderek büyüyor ve kefaletle serbest bırakılmak yerine tutuklu hücresine dönmek zorunda kalan Barton, nihayet tartışmalı yaşam tarzını yeniden gözden geçirebilir.
