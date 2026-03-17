Joelinton, Barcelona ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Newcastle orta sahasındaki Nick Woltemade hakkında görüşünü açıkladı

Spotify Camp Nou'ya yapılacak bu gezi, daha önce sakatlık tedavisi için bu şehri ziyaret etmiş olan Joelinton için ayrı bir anlam taşıyor. Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, bu kez önemli bir sonuç elde etmek isteyen bir oyuncu olarak buraya gelmekten çok daha mutlu olduğunu itiraf ediyor.

"Son birkaç sezonda iğne olmak için birkaç kez Barselona'ya gittim, ama bu sefer oynamak için orada olmaktan mutluyum!" diye ekledi. "Umarım Nou Camp'a gidip iyi bir performans sergileyebiliriz. Tur atlayacağımıza dair güvenimiz ve inancımız var. Dürüst olmak gerekirse, son birkaç maçta çok daha iyi oynadık ve Chelsea ile Man United karşısında puanlar topladık. Barcelona'yı da durdurduk ve her maçta güvenimiz artıyor. Eğer baskı yapmaya ve çabalamaya devam edersek, bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz."