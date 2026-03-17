Getty Images Sport
Çeviri:
Joelinton, Barcelona ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Newcastle orta sahasındaki Nick Woltemade hakkında görüşünü açıkladı
Tyneside'da zorlu bir başlangıç
Woltemade, yaz transfer döneminde Stuttgart'tan Newcastle'a yüksek bir bedelle transfer olduğundan beri istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor ve şu anda ilk 11'de yer alıp çıkma durumuyla karşı karşıya. Başlangıçta 9 numara olarak sahaya sürülen oyuncu, ancak Magpies'in teknik direktörü Eddie Howe son zamanlarda Alman futbolcuyu orta sahanın merkezinde denedi; bu denemelerden ise karışık sonuçlar çıktı. Bununla birlikte, Newcastle'daki kariyerinin ilk dönemlerinde kendisi de forvetlikten orta sahanın motoru konumuna geçiş yapan Joelinton, Woltemade'e övgüler yağdırdı.
Joelinton Alman yıldızı övüyor
Joelinton, Woltemade'in takıma kattığı çalışma azmini hemen takdir etti. Alman milli oyuncunun büyük sahnelerde baskıyla başa çıkabileceğini kanıtladığına inanıyor.
Joelinton, Chronicle Live'a verdiği demeçte, "Nick orada her oynadığında iyi performans gösterdi" dedi. "Oynadığı her maçta, nerede oynarsa oynasın takıma her şeyini vermeye hazır olduğunu kanıtladığını düşünüyorum. Onun bu adanmışlığını görmek harika bir şey ama umarım gelişmeye devam eder. İyi oynamaya devam ederse, bu bizim için harika bir şey olur."
Barselona'da muhteşem bir Şampiyonlar Ligi gecesi
Spotify Camp Nou'ya yapılacak bu gezi, daha önce sakatlık tedavisi için bu şehri ziyaret etmiş olan Joelinton için ayrı bir anlam taşıyor. Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, bu kez önemli bir sonuç elde etmek isteyen bir oyuncu olarak buraya gelmekten çok daha mutlu olduğunu itiraf ediyor.
"Son birkaç sezonda iğne olmak için birkaç kez Barselona'ya gittim, ama bu sefer oynamak için orada olmaktan mutluyum!" diye ekledi. "Umarım Nou Camp'a gidip iyi bir performans sergileyebiliriz. Tur atlayacağımıza dair güvenimiz ve inancımız var. Dürüst olmak gerekirse, son birkaç maçta çok daha iyi oynadık ve Chelsea ile Man United karşısında puanlar topladık. Barcelona'yı da durdurduk ve her maçta güvenimiz artıyor. Eğer baskı yapmaya ve çabalamaya devam edersek, bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz."
- Getty Images Sport
Howe'un takımında ivme kazanıyor
Newcastle, bu maça Premier Lig'de Stamford Bridge'de Chelsea'yi 1-0 mağlup ettiği büyük bir galibiyetin ardından çıkıyor. Bu sonuç, on yılı aşkın bir süredir Blues'a karşı elde ettikleri ilk deplasman galibiyeti oldu ve Avrupa sahnesine çıkacakları maçlar öncesinde takıma mükemmel bir moral desteği sağladı.
Çarşamba gecesi Katalonya'ya yapacakları seyahatin ardından Newcastle, dikkatini tekrar lig maçlarına ve Sunderland ile oynayacakları derbiye verecek. Magpies, 30 maçta topladığı 42 puanla Premier Lig tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor ve ilk dörtten dokuz puan geride.
