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Joe Hart, suçlu bulunma kararının ardından Manchester City yıldızlarına Premier League madalyalarını “çöpe atmalarını” söyleyen Manchester United efsanesi Roy Keane’e sert karşılık verdi
City'nin suçlu bulunmasının yankıları
Manchester City'nin kısa süre önce Premier League'in mali kurallarını birden fazla kez ihlal etmekten suçlu bulunması geçmişteki başarılarına gölge düşürdü. İhlaller, Etihad ekibinin ülke futbolunda büyük bir üstünlük kurduğu 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti. City, bu dokuz yıllık dönemde üç Premier League, üç Lig Kupası, bir FA Cup ve bir Community Shield şampiyonluğu kazandı.
O dönemde takımda forma giyen eski oyuncular, daha sonra medyanın yoğun incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Manchester United efsanesi Keane, düzenleyici kurumun tespitlerinin ardından City'nin altın neslinin yıldızlarının „Premier League madalyalarını çöpe atmaları gerektiğini“ söyleyerek kısa süre önce tartışma başlattı.
İncelenen dönemde City formasıyla 348 maça çıkan ve beş büyük kupa kazanan Hart ise İrlandalı ismin bu önerisini kesin bir dille reddetti.
- Getty Images
Hart, Keane'in madalya talebini reddetti
Kazandığı ödüllerden vazgeçmeye niyeti olmadığını Sky Vegas'a konuşurken açıkça belirten Hart, Keane'in duruma dışarıdan baktığını ve bu durumun gerçekliğini yaşamadığını vurguladı.
Hart, Keane'in sözlerine yanıt olarak, “Evet, onun adına güzel. İsterseniz bunu gösterebilirsiniz çünkü insanların hissetmek isteyebileceği şekilde konuşuyor,” dedi. “O böyle bir durumda değil, daha önce de hiç olmadı. Dolayısıyla böyle şeyler söylemek çok kolay ama ben bu durumdayım ve kesinlikle öyle hissetmiyorum.”
Yaklaşan itiraza rağmen gurur sürüyor
Hart, City'nin itiraz süreci resmen sonuçlanana kadar kararın daha geniş çaplı sonuçları hakkında büyük ölçüde sessiz kalmayı tercih etti. Eski kaleci, şampiyonluklarının elinden alınması ihtimaline ilişkin sansasyonel tartışmaların içine çekilmemek için Amerikan televizyonuna çıkmayı bile reddetti.
Televizyona çıkmayı neden reddettiğini The Overlap Daily programında anlatan Hart, şunları söyledi: “Bana bu soruldu ve sonunda Amerika'da televizyona çıkmadım çünkü bunun gereksiz bir şeye dönüşmesini istemediklerini söylediler. Şunu sordular: Diyelim ki adın ekranda beliriyor ve yanında iki lig şampiyonluğu yazıyor. Bu konuda ne yapacağım? Ne yapabilirim ki?”
Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Hart anılarının değerini kaybetmediğini vurguladı. “Odaya girip madalyalarımı masaya vuran biri değilim. Bu hiç umurumda değil,” dedi. “O kupaları kaldırdığımda büyük gurur duydum. Premier League'de, herhangi bir ligde, pazar liginde oynayan herkes kadar çok çalıştım. Madalyanın boynuma takılmasından daha güzel bir şey yoktu.”
- Getty Images Sport
Nihai hukuki sonuç bekleniyor
Premier League'in yürüttüğü soruşturmanın etkileri henüz sona ermiş değil. Suçlu bulunma kararının nihai sonuçlarını Manchester City'nin itiraz süreci belirleyecek. Kulüp atacağı sonraki hukuki adımlara hazırlanırken eski oyuncular, Manchester'daki miraslarına ilişkin sorularla karşılaşmaya devam edecek.
Hart için yakında verilecek kararlar, kariyerine dair düşüncelerini değiştiremez. “Önümüzdeki birkaç ay içinde ne olursa olsun, oynadığım futbol ve kariyerim hakkında hissettiklerimi etkilemeyecek çünkü ben bunlara öyle bakmıyorum,” dedi. “Yaptıklarımdan dolayı çok mutlu ve gururluyum ama artık bunları yapmıyorum. Kupaların beni tanımladığını düşünmüyorum.”
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