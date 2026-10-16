Manchester City'nin kısa süre önce Premier League'in mali kurallarını birden fazla kez ihlal etmekten suçlu bulunması geçmişteki başarılarına gölge düşürdü. İhlaller, Etihad ekibinin ülke futbolunda büyük bir üstünlük kurduğu 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti. City, bu dokuz yıllık dönemde üç Premier League, üç Lig Kupası, bir FA Cup ve bir Community Shield şampiyonluğu kazandı.

O dönemde takımda forma giyen eski oyuncular, daha sonra medyanın yoğun incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Manchester United efsanesi Keane, düzenleyici kurumun tespitlerinin ardından City'nin altın neslinin yıldızlarının „Premier League madalyalarını çöpe atmaları gerektiğini“ söyleyerek kısa süre önce tartışma başlattı.

İncelenen dönemde City formasıyla 348 maça çıkan ve beş büyük kupa kazanan Hart ise İrlandalı ismin bu önerisini kesin bir dille reddetti.



