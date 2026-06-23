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Joe Hart, aynı tür bir golü “çok fazla kez” gördükten sonra, 2026 Dünya Kupası’nda adidas Trionda topuyla ilgili “bir şeyler döndüğünü” iddia ediyor
Kaleciler, Trionda’nın topun uçuşunu tahmin etmekte zorlanıyor
BBC’ye konuşan Hart, 2026 Dünya Kupası sırasında benzer birkaç golü izledikten sonra adidas Trionda topunun davranışını sorguladı. En son açıklamaları, Fransa’nın Irak’ı 3-0 yendiği maçta Kylian Mbappé’nin attığı açılış golünün ardından geldi. Ayrıca, topun uçuş özelliklerinin sorunlara yol açabileceğinin kanıtı olarak, İngiltere’den Jordan Pickford da dahil olmak üzere önde gelen kalecilerin yer aldığı birkaç başka olaya da dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Hart, tekrarlanan bir eğilime dikkat çekiyor
Hart, kalecilerin özellikle kıvrılma olmadan atılan ve omuz hizasında gelen şutlarla başa çıkmakta zorlandıklarını savundu. Eski Manchester City kalecisine göre, bu sorun turnuva boyunca o kadar yaygın hale geldi ki, bir tesadüf olarak göz ardı edilemez.
Hart, “Bu golü Dünya Kupası’nda o kadar sık görüyorum ki, bu futbolda bir sorun olmadığı söylenemez,” diye açıkladı. “Mesele omuz yüksekliğindeki şutlarda; oyuncular kıvrımlı bir teknik kullanmadıkları ve top hareket etmediği ya da dönmediği anda kaleciler zorlanıyor.”
Mbappé’nin vuruşunu değerlendirirken ise şunları ekledi: “Kylian Mbappé topu ayağından çıkarıyor, elbette önünde birkaç savunma oyuncusu var ve bu da [kaleci] Ahmed [Basil] için işi zorlaştırıyor, ancak o andan itibaren gözü topun üzerinde. Topun yörüngesine bakın, hareket etmiyor.
"Top tam köşeye gitmiyor – bu, kaleciyi eleştirmek için söylemiyorum çünkü bunu [Edouard] Mendy, [Luca] Zidane ve Pickford’da da gördüm – bu Dünya Kupası futbolunda, omuz yüksekliğinin üzerinde ve kıvrımlı olmayan vuruşlarda zamanlamalarını bir türlü tutturamıyorlar gibi görünüyor.
"Top [Mbappé’nin ayağından] ayrılırken bir Dünya Kupası kalecisi bir adım atıp atlayabilir, ama sanki top ona değmeden önce kalecinin üzerine gelmiş gibi görünüyor. En üst seviyede bir kalecinin topa dokunduğu halde topun kaleye girdiği kaç kez görürsünüz? Çok nadiren, çünkü o kadar iyiler ki, topa dokunsalar bile topu dışarıya yönlendirirler."
Hart, kalecilerin neden hataya düştüğünü düşünüyor?
Eski İngiltere milli takım oyuncusu, sorunun bireysel hataların ötesine geçtiğine inanıyor. Hart, bazı şutların hızı ve topun dönmemesinin, üst düzey kalecilerin yıllarca süren antrenmanlarla geliştirdikleri içgüdüleri ve zamanlamayı bozduğunu savundu.
"Bu turnuvada, kalecilerin topa omuz hizasının üstünden dokunduklarını ancak topu uzaklaştıramadıklarını fark ediyorum," dedi. "Bir terslik var. Bu, bir kalecinin zihinsel hesaplamasıyla ilgili. Topu görürsün, pozisyonunu alırsın, hareketini yaparsın ve topun peşinden uçarsın. Bu turnuvada pozisyonlarını alıp topun peşinden uçuyorlar ama bu, günlük antrenmanlarında yaptıklarıyla uyuşmuyor."
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Jabulani kaosunun tekrarı mı?
Turnuvada şu ana kadar hiçbir aktif kaleci Hart’ın kamuoyuna yönelik eleştirilerine katılmamış olsa da, bu durum 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’ndaki meşhur Jabulani topuyla karşılaştırmalara yol açıyor. O top, öngörülemez hareketleri nedeniyle oyuncular tarafından “süpermarket kalitesinde” olarak nitelendirilmişti. Dört panelden oluşan ve stabilite sağlamak için stratejik noktalara kabartma çizgiler eklenerek tasarlanan Trionda topunun, bu tür tartışmaları önlemesi bekleniyordu. Dünya Kupası devam ederken ve daha fazla eleme maçı oynanacakken, Trionda’nın performansına yönelik eleştirilerin yoğunlaşması muhtemel.