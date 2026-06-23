Hart, kalecilerin özellikle kıvrılma olmadan atılan ve omuz hizasında gelen şutlarla başa çıkmakta zorlandıklarını savundu. Eski Manchester City kalecisine göre, bu sorun turnuva boyunca o kadar yaygın hale geldi ki, bir tesadüf olarak göz ardı edilemez.

Hart, “Bu golü Dünya Kupası’nda o kadar sık görüyorum ki, bu futbolda bir sorun olmadığı söylenemez,” diye açıkladı. “Mesele omuz yüksekliğindeki şutlarda; oyuncular kıvrımlı bir teknik kullanmadıkları ve top hareket etmediği ya da dönmediği anda kaleciler zorlanıyor.”

Mbappé’nin vuruşunu değerlendirirken ise şunları ekledi: “Kylian Mbappé topu ayağından çıkarıyor, elbette önünde birkaç savunma oyuncusu var ve bu da [kaleci] Ahmed [Basil] için işi zorlaştırıyor, ancak o andan itibaren gözü topun üzerinde. Topun yörüngesine bakın, hareket etmiyor.

"Top tam köşeye gitmiyor – bu, kaleciyi eleştirmek için söylemiyorum çünkü bunu [Edouard] Mendy, [Luca] Zidane ve Pickford’da da gördüm – bu Dünya Kupası futbolunda, omuz yüksekliğinin üzerinde ve kıvrımlı olmayan vuruşlarda zamanlamalarını bir türlü tutturamıyorlar gibi görünüyor.

"Top [Mbappé’nin ayağından] ayrılırken bir Dünya Kupası kalecisi bir adım atıp atlayabilir, ama sanki top ona değmeden önce kalecinin üzerine gelmiş gibi görünüyor. En üst seviyede bir kalecinin topa dokunduğu halde topun kaleye girdiği kaç kez görürsünüz? Çok nadiren, çünkü o kadar iyiler ki, topa dokunsalar bile topu dışarıya yönlendirirler."