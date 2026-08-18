Joe Hart, Arsenal 'şampiyon incelemesine' hazırlanırken Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası Manchester City'nin en büyük sınavını açıkladı

Maresca, yaklaşık on yıl boyunca İngiliz futboluna hükmeden bir takımın başına geçiyor ve standartlarda yaşanacak herhangi bir düşüş anında eleştirilerle karşılanacak. Kulüp şu anda karmaşık bir transfer döneminden geçiyor; Lille'in 18 yaşındaki yeteneği Ayyoub Bouaddi için 85,6 milyon sterlin değerinde bir anlaşma kapsamında görüşmeler sürerken, aynı zamanda Chelsea'nin Enzo Fernandez'ine olan ilgi de devam ediyor.

Hart, Premier League sezonunun ilk haftalarında sonuçlar Maresca'nın istediği gibi gitmezse kulübe dair anlatının hızla değişebileceği uyarısında bulundu. Hart, "Dışarıda her zaman gürültü olacaktır" dedi. "Eğer zorlanırlarsa, insanların Man City'nin üstüne atlamak istemesi açısından Maresca hemen ateş hattına girecektir."

"İçeride ise bence onlar, şu anda olan bitenin zor olacağını anlayacak kadar iş açısından zekiler."