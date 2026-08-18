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Joe Hart, Arsenal 'şampiyon incelemesine' hazırlanırken Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası Manchester City'nin en büyük sınavını açıkladı
Etihad'da iç beklentileri yönetmek
Manchester City, Guardiola'nın Etihad Stadyumu'ndaki tarihi ve kupalarla dolu döneminin sona ermesinin ardından cesur bir yeni döneme giriyor. Enzo Maresca'nın gelişi, kulüp hiyerarşisinde önemli bir değişime işaret ediyor ancak eski City kalecisi Hart, yönetimin yakın gelecek konusunda pragmatik davranacağına inanıyor.
Arsenal'a karşı Community Shield'da alınan hayal kırıklığı yaratan 3-0'lık yenilgiye rağmen Hart, kadro doğal bir değişim sürecinden geçerken kulübün yeni İtalyan teknik direktörüne imkânsız taleplerle aşırı yük bindirmeyeceğini öne sürüyor.
BBC Radio 5 Live'ın Monday Night Club programına konuşan Hart, şöyle dedi: "Bence kulüp bu sezon için çok büyük bir beklenti yüklemiyor. Yine de mücadele edecek takıma ve kaliteye sahip olduklarına inandıklarını düşünüyorum. Hâlâ her kulvarda iddialı olmak isteyeceklerini hissediyorum. Ama bir organizasyon olarak aynı tür baskının bu sezon olmayacağını düşünüyorum. İçeriden o baskının altına sokulacaklarını sanmıyorum."
- Getty Images
Maresca'nın karşı karşıya olduğu dış gürültü
Maresca, yaklaşık on yıl boyunca İngiliz futboluna hükmeden bir takımın başına geçiyor ve standartlarda yaşanacak herhangi bir düşüş anında eleştirilerle karşılanacak. Kulüp şu anda karmaşık bir transfer döneminden geçiyor; Lille'in 18 yaşındaki yeteneği Ayyoub Bouaddi için 85,6 milyon sterlin değerinde bir anlaşma kapsamında görüşmeler sürerken, aynı zamanda Chelsea'nin Enzo Fernandez'ine olan ilgi de devam ediyor.
Hart, Premier League sezonunun ilk haftalarında sonuçlar Maresca'nın istediği gibi gitmezse kulübe dair anlatının hızla değişebileceği uyarısında bulundu. Hart, "Dışarıda her zaman gürültü olacaktır" dedi. "Eğer zorlanırlarsa, insanların Man City'nin üstüne atlamak istemesi açısından Maresca hemen ateş hattına girecektir."
"İçeride ise bence onlar, şu anda olan bitenin zor olacağını anlayacak kadar iş açısından zekiler."
Arsenal ve tacın ağırlığı
Sohbet, City'nin en büyük rakipleri Arsenal'a da geldi; Arsenal sonunda Manchester ekibini tahtından indirip zirveyi ele geçirdi. City'nin 2021 ile 2024 arasında üst üste dört şampiyonluk kazanmasını izleyen Mikel Arteta'nın ekibi, artık hedef tahtasında olan taraf konumunda.
2012-13 ve 2014-15 sezonlarında şampiyonluklarını koruyamayan City kadrolarında yer alan Hart, Arsenal'ın daha önce hiç karşılaşmadığı bir inceleme düzeyini yaşamak üzere olduğu uyarısında bulundu.
Etihad'daki en parlak yıllarındaki kendi deneyimlerini değerlendiren Hart, başarının çoğu zaman Premier League'in gerçekleri tarafından hızla yerle bir edilen sahte bir güven duygusuna yol açabileceğini kabul etti. Hart, "O dönemde suyun üstünde yürüyordum. Gerçekten 'o adam' olduğumu düşünüyordum" itirafında bulundu.
Şöyle devam etti: "Ve futbol, sana öyle olmadığını gerçekten çok hızlı göstermenin bir yolunu buluyor. Ve işler çözülmeye başladığında ki bu her sezonda olur, gerçekten tamamen çözülüyormuş gibi görünüyordu çünkü bir anda kendini o tür bir şampiyon incelemesinin altında buluyorsun."
- Getty Images Sport
Zirvede kalmanın zorluğu
Hart'ın baskın görüşü, İngiliz futbolunun zirvesine ulaşmanın inanılmaz bir başarı olduğu, ancak büyük bir takımın asıl sınavının bunun sürekliliği olduğu yönünde. Hart sözlerini şöyle tamamladı: "Arsenal'ın bununla nasıl başa çıkacağı gerçekten çok önemli ama Mikel Arteta harika bir iş çıkardı ve çok büyük, cesur kararlar alıyor. Mesele, o ilk hayal kırıklığını nasıl yönettiğiniz. Zirveye çıkmanın kolay olan şey olması ironik, gerçekten öyle."
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