Joe Gomez, yaz transfer döneminde "her şeyin olabileceğini" kabul ederken, gelecek sezon da Liverpool'da oynayıp oynamayacağından emin değil
Anfield'da rekabet kızışıyor
Gomez, sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşırken bir dönüm noktasında bulunuyor. Takımdaki kıdemli bir isim olmasına rağmen, 28 yaşındaki oyuncunun Arne Slot yönetiminde sahada kalma süresi önemli ölçüde azaldı; son iki sezonda Premier Lig’de sadece altı maçta ilk 11’de yer aldı. Kulüp ayrıca proaktif bir şekilde halefler aradı ve Virgil van Dijk ve Ibrahima Konate'nin yer aldığı savunma hattını güçlendirmek için genç savunmacılar Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet ile anlaşmalar yaptı.
Pencerede belirsizlik
Yaz transferi ihtimalinden bahsederken, çok yönlü savunma oyuncusu kulüpteki kariyeri konusunda felsefi bir yaklaşım sergiledi. Gomez şöyle konuştu: "Bence her şey olabilir. Dürüst cevap, bilmiyorum. Sadece bir yılım kaldı, bu yüzden bilmiyorum ama ne olacaksa o olacak sanırım. Ancak bu kulüpte geçirdiğim zaman için çok minnettarım. Böyle bir yerde 11 yıl geçirdiğim için her zaman minnettar olacağım. Tek yapabileceğim şey minnettar olmak ve göreceğiz."
Kupalarla dolu bir miras
Gomez, 2015 yılında Charlton'dan transfer olduğundan bu yana Anfield'da önemli bir isim haline geldi; 272 maça çıktı ve kazanılabilecek tüm büyük kupaları kazandı. Kupalar dolabında iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve iki Carabao Cup bulunuyor. Defans hattındaki çok yönlülüğü bir avantaj olmaya devam etse de, Newcastle United ve Aston Villa'nın geçmişte gösterdiği ilgi, Liverpool'un 2027'de sona erecek sözleşmesinden önce onu satmaya karar vermesi halinde taliplerin eksik olmayacağını gösteriyor.
Slot için karar zamanı
Liverpool, en uzun süredir takımda forma giyen oyuncusuna sözleşme uzatması teklif edip etmemek ya da onu bedelsiz kaybetmemek için transferini kolaylaştırmak konusunda kritik bir kararın eşiğinde. Takım, yoğun iç saha maç programını idare ederken sezonun son haftalarında büyük olasılıkla bu oyuncunun tecrübesine güvenecek. Ancak Konate’nin yeni bir sözleşmeye yaklaşması ve Jacquet’nin Rennes’ten takıma katılmasıyla birlikte, Gomez yoğun bir yaz transfer dönemi boyunca A takım kadrosunda yer almaya devam edebilmek için değerini kanıtlamak zorunda.