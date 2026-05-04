Çeviri:
Joe Cole, “aşırı bağımlılık” sorusuna yanıt verirken, Harry Kane’e İngiltere kadrosunda Jude Bellingham’ın asla sahip olamayacağı özel bir yer ayrıldı
Tarihe geçen golcü Kane, milli maç rekoruna yaklaşıyor
2015 yılında A milli takımdaki ilk maçına çıkan ve Litvanya ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında Wayne Rooney'nin yerine oyuna girdikten 80 saniye sonra gol atan Kane, milli takımdaki gol sayısını 78'e çıkardı.
Kane'in, bu alanda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin başarılarını taklit ederek 100 gol barajını aşabileceği öne sürülüyor. Kane, milli takımda forma giydiği maç sayısı açısından bu barajı çoktan aştı ve Peter Shilton'ın İngiltere milli takımındaki rekoruna ulaşmasına sadece 13 maç kaldı.
Kane, İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacak mı?
Bu çıtanın çok da uzak olmayan bir gelecekte yükseltilmesi bekleniyor; zira Kane, İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu (GOAT) olma yarışında en önde gelen isimlerden biri. Bayern Münih ile iki kez Bundesliga şampiyonu olan Kane’in bu hedefi gerçekleştirebilmesi için büyük başarılar elde etmesi gerekecek.
143 maçta 139 gol atan Kane, bu sezon kariyerinin en iyi performansı olan 54 golü kaydetti. 32 yaşındaki oyuncu yaşlandıkça daha da iyiye gidiyor ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda 60 yıllık acısını sona erdirme umutları için çok önemli bir isim olarak görülüyor.
İngiltere, kaptan Kane’e aşırı bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya mı?
Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında son üçte bir sahada yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında, pek çok kişi, bu sembolik figür sahada olamadığı takdirde onun yerini doldurabilecek belirgin bir aday bulunmadığı için, Three Lions’ın Kane’e aşırı bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor.
Emekliliğinden dönerek Specsavers'ın "En İyi En Kötü Takımı" Warley FC'de bir günlük kiralık olarak forma giyip gol atan eski İngiltere yıldızı Cole, İngiltere'nin kazanması için Kane'in oynaması gerektiğine ikna olmuş değil, ancak dünyanın en korkutucu 9 numarasının özel bir rol üstlendiğini kabul ediyor.
Kane'in 2026 İngiltere kadrosunda üstlendiği benzersiz rol
56 kez milli forma giyen Cole, Kane’in İngiltere milli takımı için taşıdığı değer sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Aşırı bağımlı olduğumuzu söyleyemem. O, kadroda yeri doldurulamaz tek oyuncu.
“Bellingham sakatlanırsa, onun yerine Cole Palmer, Morgan Rodgers ve Phil Foden geçebilir. Başka hiçbir oyuncu yok, hatta şu anda kalede [Jordan] Pickford olsa bile, [James] Trafford'u söyleyebilirsin. Trafford'u izledim ve bence o oyuna girerse performansımız düşmeyecek gibi görünüyor.
“Harry'ye gelince, diğer forvetlere saygım var ama onlar ondan farklı. Bence Thomas Tuchel'in Bayern'de düşündüğü şey, Harry'nin 9 numara olarak oynaması ve bir tarafta belki [Anthony] Gordon ya da [Marcus] Rashford, diğer tarafta [Bukayo] Saka, [Noni] Madueke'nin olması, onlar koşucu oyuncular. Sonra da Bellingham orta sahadan katılıyor.
“Diğerlerinin hepsi değiştirilebilir, Harry değiştirilemez. [Ollie] Watkins, Harry'nin yapabildiklerini yapamaz - boşluğa düşmek ve her şeyi yapmak, Harry kadar etkili olmak gibi.”
Rooney'den daha iyi: Kane, Ballon d'Or oylamasında birinci olabilir mi?
Cole, Kane’i İngiltere’nin bugüne kadar gördüğü “en iyi 9 numara” olarak nitelendirdi; Wayne Rooney ve Alan Shearer gibi isimlerin bu alanda geride kaldığı düşünülüyor. Eski Tottenham forvetinin başardıkları ve gelecekte daha da fazlasını vaat etmesi göz önüne alındığında, bu görüşe karşı çıkmak zor.
Bayern, Avrupa'nın kralı Paris Saint-Germain ile oynayacağı epik Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağına hazırlanırken, Kane 2026 Ballon d'Or ödülünün adayları arasında yer alıyor. Mütevazı başlangıçlarından bu yana uzun bir yol kat eden Kane, gelecek vaat eden gençlere ve amatör futbolun yıldızlarına ilham kaynağı oluyor.
