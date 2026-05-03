Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'da cesur bir gelecek öngörüsünde bulunuyor ve hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini açıklıyor

Etkisi giderek artmasına rağmen, Bellingham kendisine karşı en sert eleştiren kişi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon dört asist yaptı ancak henüz gol atamadı. Zihniyetiyle ilgili olarak şunları söyledi: "İçimde bir hedef var. Her gün daha iyi olmak istiyorum. Oynadığım her maçı kazanmak, topa sahip olmak ve fiziksel ve teknik olarak neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Kesinlikle ileriye çıkıp son üçte birde daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Kendime daha fazla yapmam gerektiğini söylediğim şey bu. Oynadığım pozisyonda disiplinli olmak, takım arkadaşlarını ve hareketlerinin takıma nasıl etki ettiğini düşünmek zorundasın. Topu taşımayı seviyorum. Kendime her zaman bir maçta bunu olabildiğince çok yapmak istediğimi söylüyorum."