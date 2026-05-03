Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'da cesur bir gelecek öngörüsünde bulunuyor ve hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini açıklıyor

İngiltere U21 Milli Takımı oyuncusu Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'a olan uzun vadeli bağlılığını bir kez daha teyit ederek, erken ayrılacağına dair tüm söylentileri çürütmüştür. Geçen yaz takıma katıldıktan sonra, yetenekli orta saha oyuncusu Almanya'da rolünü iyice benimsemiş ve şimdi Bundesliga'da belirleyici bir güç haline gelmek amacıyla hücum performansını geliştirmeye odaklanmıştır.

  • Borussia Dortmund projesine bağlılık

    Borussia Dortmund’un resmi kulüp kanalına konuşan Bellingham, niyetini açıkça ortaya koydu. Geçen yaz Sunderland’dan 30,5 milyon avroya transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu, başlangıçta ilk 11’de yer bulmakta zorlanmıştı. Ancak yılın başından bu yana Bellingham, kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yeni ülkeye ve lige uyum sürecini değerlendiren genç oyuncu, kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Ne kadar çok oynarsan o kadar ritim kazanırsın. Daha fazla oynayarak kendime güvenimi ve sahadaki varlığımı kesinlikle artırdığımı hissediyorum. Uzun süre burada kalacağım, bu yüzden bu ritmi yakaladığım için mutluyum," dedi.

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Bundesliga'da ritmini bulmak

    Dortmund, sezonun ikinci yarısında bu genç oyuncuya büyük ölçüde güvenmiştir. Bellingham, şu ana kadar tüm turnuvalarda toplam 43 maça çıkmış ve 2.444 dakika sahada kalmıştır. Geçiş dönemleri zorlu geçse de, o bu kesintisiz sürekliliğin taktiksel anlayışını geliştirmek açısından hayati önem taşıdığına inanıyor. Eski Sunderland yıldızı şunları söyledi: "Maçlara çıktıkça daha iyi bir ritim yakalamaya başlıyorsunuz. Genç oyuncular takımda arka arkaya maçlara çıktıkça gelişimlerini görebiliyorsunuz. İlk başta başarısız olsanız bile, oyununuza, takım arkadaşlarınıza, dizilişe, oyun tarzınıza, stilinize ve stadyuma alışıyorsunuz."

  • Son üçte birde iyileştirmeler hedefliyor

    Etkisi giderek artmasına rağmen, Bellingham kendisine karşı en sert eleştiren kişi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon dört asist yaptı ancak henüz gol atamadı. Zihniyetiyle ilgili olarak şunları söyledi: "İçimde bir hedef var. Her gün daha iyi olmak istiyorum. Oynadığım her maçı kazanmak, topa sahip olmak ve fiziksel ve teknik olarak neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Kesinlikle ileriye çıkıp son üçte birde daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Kendime daha fazla yapmam gerektiğini söylediğim şey bu. Oynadığım pozisyonda disiplinli olmak, takım arkadaşlarını ve hareketlerinin takıma nasıl etki ettiğini düşünmek zorundasın. Topu taşımayı seviyorum. Kendime her zaman bir maçta bunu olabildiğince çok yapmak istediğimi söylüyorum."

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Parlak bir geleceğe bakarken

    2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesiyle Bellingham, Borussia Dortmund’un RB Leipzig’in önünde Bundesliga’da ikinci sırayı garantileme hedefiyle mevcut sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı amaçlıyor. Kulüp gelecek sezona hazırlanırken, orta saha oyuncusunun odak noktası şüphesiz güçlü hücumlarını kritik gollere dönüştürmeye kayacak.

