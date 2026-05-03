Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'da cesur bir gelecek öngörüsünde bulunuyor ve hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini açıklıyor
Borussia Dortmund projesine bağlılık
Borussia Dortmund’un resmi kulüp kanalına konuşan Bellingham, niyetini açıkça ortaya koydu. Geçen yaz Sunderland’dan 30,5 milyon avroya transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu, başlangıçta ilk 11’de yer bulmakta zorlanmıştı. Ancak yılın başından bu yana Bellingham, kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yeni ülkeye ve lige uyum sürecini değerlendiren genç oyuncu, kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Ne kadar çok oynarsan o kadar ritim kazanırsın. Daha fazla oynayarak kendime güvenimi ve sahadaki varlığımı kesinlikle artırdığımı hissediyorum. Uzun süre burada kalacağım, bu yüzden bu ritmi yakaladığım için mutluyum," dedi.
Bundesliga'da ritmini bulmak
Dortmund, sezonun ikinci yarısında bu genç oyuncuya büyük ölçüde güvenmiştir. Bellingham, şu ana kadar tüm turnuvalarda toplam 43 maça çıkmış ve 2.444 dakika sahada kalmıştır. Geçiş dönemleri zorlu geçse de, o bu kesintisiz sürekliliğin taktiksel anlayışını geliştirmek açısından hayati önem taşıdığına inanıyor. Eski Sunderland yıldızı şunları söyledi: "Maçlara çıktıkça daha iyi bir ritim yakalamaya başlıyorsunuz. Genç oyuncular takımda arka arkaya maçlara çıktıkça gelişimlerini görebiliyorsunuz. İlk başta başarısız olsanız bile, oyununuza, takım arkadaşlarınıza, dizilişe, oyun tarzınıza, stilinize ve stadyuma alışıyorsunuz."
Son üçte birde iyileştirmeler hedefliyor
Etkisi giderek artmasına rağmen, Bellingham kendisine karşı en sert eleştiren kişi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon dört asist yaptı ancak henüz gol atamadı. Zihniyetiyle ilgili olarak şunları söyledi: "İçimde bir hedef var. Her gün daha iyi olmak istiyorum. Oynadığım her maçı kazanmak, topa sahip olmak ve fiziksel ve teknik olarak neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Kesinlikle ileriye çıkıp son üçte birde daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Kendime daha fazla yapmam gerektiğini söylediğim şey bu. Oynadığım pozisyonda disiplinli olmak, takım arkadaşlarını ve hareketlerinin takıma nasıl etki ettiğini düşünmek zorundasın. Topu taşımayı seviyorum. Kendime her zaman bir maçta bunu olabildiğince çok yapmak istediğimi söylüyorum."
Parlak bir geleceğe bakarken
2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesiyle Bellingham, Borussia Dortmund’un RB Leipzig’in önünde Bundesliga’da ikinci sırayı garantileme hedefiyle mevcut sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı amaçlıyor. Kulüp gelecek sezona hazırlanırken, orta saha oyuncusunun odak noktası şüphesiz güçlü hücumlarını kritik gollere dönüştürmeye kayacak.