Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Pedro, hareketlerinin eski kulübüne yönelik hedefli bir hakaret değil, sadece gol atma tutkusunun bir yansıması olduğunu vurgulayarak tartışmayı hızla küçümsedi. Forvet oyuncusu, kutlama rutininin tribünde kimin oturduğundan bağımsız olarak oyununun standart bir parçası olduğunu açıkladı.

Maçın ardından yaşananlara değinen Pedro, BBC Sport'a şunları söyledi: "Ben sadece kutlama yapıyorum, bu herhangi bir taraftar da olabilir, herhangi bir takım da olabilir. Ben sadece kendi kutlamamı yapmak istiyorum."

Bireysel dramanın ötesinde forvet, Chelsea'de Alonso'nun yeni yönetimi altında kaydedilen kolektif ilerlemeye odaklanmak istedi. Şunları ekledi: "Gerçekten çok iyi başladık ama sonra goller yedik. Daha istikrarlı olmalı ve rakibe enerji vermemeliyiz. Dibu [Emiliano Martinez] kalitesini bir kez daha gösterdi. Adım adım kendi seviyemize ulaşacağız."