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Joao Pedro, tartışmalı Brighton sevinci sonrası "nankör" olarak damgalandı; Chelsea yıldızı ise "Ben sadece seviniyorum" diye ısrar etti
Knockaert, "nankör" Pedro'yu sert sözlerle eleştirdi
Stamford Bridge'deki atmosfer, Xabi Alonso'nun takımı Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışırken zaten elektrik yüklüydü, ancak yüksek skorlu gerilimin ardından anlatı bireysel davranışlara kaydı.
South Coast'tan Batı Londra'ya geçen Pedro, ilk düdükten itibaren deplasmandaki Brighton taraftarlarının hedefindeydi. Karşılaşmanın erken bölümünde önemli bir fırsatı kaçıran Brezilyalı'nın gerilimle dolu anı, sonunda golü bulup öfkeli deplasman tribününün tam önünde kutlama yapmayı tercih etmesiyle kırılma noktasına ulaştı.
Eski Brighton kanat oyuncusu Anthony Knockaert, forvetin davranışını en sert şekilde eleştiren isimler arasındaydı. Memnuniyetsizliğini dile getirmek için Instagram'a başvuran Fransız futbolcu, oyuncunun eski kulübüne yönelik saygı eksikliği olarak görülen tavrına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı.
Sosyal medya platformunda yazan Knockaert şöyle dedi: "Brighton'ın senin için yaptıklarını unutma dostum. Nankör."
- Getty Images Sport
Chelsea yıldızı, kutlama tercihini savundu
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Pedro, hareketlerinin eski kulübüne yönelik hedefli bir hakaret değil, sadece gol atma tutkusunun bir yansıması olduğunu vurgulayarak tartışmayı hızla küçümsedi. Forvet oyuncusu, kutlama rutininin tribünde kimin oturduğundan bağımsız olarak oyununun standart bir parçası olduğunu açıkladı.
Maçın ardından yaşananlara değinen Pedro, BBC Sport'a şunları söyledi: "Ben sadece kutlama yapıyorum, bu herhangi bir taraftar da olabilir, herhangi bir takım da olabilir. Ben sadece kendi kutlamamı yapmak istiyorum."
Bireysel dramanın ötesinde forvet, Chelsea'de Alonso'nun yeni yönetimi altında kaydedilen kolektif ilerlemeye odaklanmak istedi. Şunları ekledi: "Gerçekten çok iyi başladık ama sonra goller yedik. Daha istikrarlı olmalı ve rakibe enerji vermemeliyiz. Dibu [Emiliano Martinez] kalitesini bir kez daha gösterdi. Adım adım kendi seviyemize ulaşacağız."
Alonso, kaosa rağmen mükemmel başlangıcını sürdürüyor
Pedro'nun galibiyete katkısı büyüktü; sezonun ligdeki ilk iki maçında toplam iki gol ve iki asistlik katkıya ulaştı. Performansı, karşılaşmayı Sky Sports için yorumlayan eski Premier League golcüsü Darren Bent'ten büyük övgü aldı.
Bent, özellikle Chelsea'nin üçüncü golündeki teknik kaliteden etkilendi ve hücumun başlangıcında Morgan Rogers ile Jorrel Hato'nun rolüne dikkat çekti. Tekrar görüntüsünü izlerken Bent, "Gerçekten çok iyi bir bitiriş. Rogers işin merkezindeydi, atağı o başlatıyor, ardından Hato çok iyi bir koşu yapıyor" dedi.
- Getty Images Sport
Hücumdaki derinlik Chelsea'nin iyimserliğini besliyor
Alonso'nun elindeki hücum yeteneğinin büyüklüğü, Chelsea'yi sezonun ilk bölümünde izlemesi en keyifli takımlardan biri hâline getirdi. Pedro Neto gibi oyuncuların da gol katkısı vermesiyle Chelsea, Premier League'deki en iyi organize olmuş savunmaları bile zor durumda bırakabilecek birden fazla gol yoluna sahip.
Pedro da bu derinliği kabul ederek, forma rekabetinin ve sahanın her bölgesindeki kalitenin takımı ileriye taşıdığını söyledi. Şunları kaydetti: "Ön tarafta çok güçlüyüz. Tüm takım olarak, her pozisyonda iyi oyuncularımız var."
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