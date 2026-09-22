Joao Pedro, Premier League'in en iyi forvetleri arasında kaçıncı sırada? Eski Chelsea golcüsü Carlton Cole, Chelsea'nin 9 numarası için ‘yüksek çift haneli’ gol tahmininde bulundu

Pedro geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol barajına ulaştı; batı Londra’daki ilk sezonunda oldukça verimli bir performans sergiledi. 2025 yazında değeri 60 milyon sterline (80 milyon dolar) kadar çıkabilecek bir transfer tamamlanırken Brighton’a veda edildi.

Martılar adına skor katkısını düzenli olarak ortaya koyması, uzaktan hayran bakışları üzerine çekmesini sağladı. İngiltere’deki ilk deneyimini ise, olağanüstü yetenekli bir genç olarak onlara katıldığı Watford’da yaşadı.

Pedro şu anda 24 yaşında ve Brezilya Milli Takımı’nda sekiz kez forma giydi. 2026 Dünya Kupası planları yapılırken Carlo Ancelotti tarafından şaşırtıcı şekilde göz ardı edildi. Bu hayal kırıklığı ise kısa sürede geride kaldı; oyuncu, yeni iç saha görevine parlak bir başlangıç yaptı.

İngiltere milli takım oyuncuları Cole Palmer ve Morgan Rogers onun hemen arkasında görev yaparken, Chelsea’nin gol yollarındaki en etkili ismi için fırsatlar neredeyse hiç eksik olmuyor. Tecrübe kazandıkça çok yönlü oyunu gelişmeye devam etti ve maçın kaderini değiştirecek pozisyonlara ne zaman ve nasıl koşu yapacağını öğreniyor.

İngiltere’nin en üst düzey liginde başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip: hız, güç ve bitiricilik. Artık Premier League’de sahne alan en korkutucu forvetler arasında, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland gibi isimlerle birlikte anılıyor.