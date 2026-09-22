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Joao Pedro, Premier League'in en iyi forvetleri arasında kaçıncı sırada? Eski Chelsea golcüsü Carlton Cole, Chelsea'nin 9 numarası için ‘yüksek çift haneli’ gol tahmininde bulundu
Pedro, £60 milyona kadar çıkabilecek bir transferle Chelsea'ye katıldı
Pedro geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol barajına ulaştı; batı Londra’daki ilk sezonunda oldukça verimli bir performans sergiledi. 2025 yazında değeri 60 milyon sterline (80 milyon dolar) kadar çıkabilecek bir transfer tamamlanırken Brighton’a veda edildi.
Martılar adına skor katkısını düzenli olarak ortaya koyması, uzaktan hayran bakışları üzerine çekmesini sağladı. İngiltere’deki ilk deneyimini ise, olağanüstü yetenekli bir genç olarak onlara katıldığı Watford’da yaşadı.
Pedro şu anda 24 yaşında ve Brezilya Milli Takımı’nda sekiz kez forma giydi. 2026 Dünya Kupası planları yapılırken Carlo Ancelotti tarafından şaşırtıcı şekilde göz ardı edildi. Bu hayal kırıklığı ise kısa sürede geride kaldı; oyuncu, yeni iç saha görevine parlak bir başlangıç yaptı.
İngiltere milli takım oyuncuları Cole Palmer ve Morgan Rogers onun hemen arkasında görev yaparken, Chelsea’nin gol yollarındaki en etkili ismi için fırsatlar neredeyse hiç eksik olmuyor. Tecrübe kazandıkça çok yönlü oyunu gelişmeye devam etti ve maçın kaderini değiştirecek pozisyonlara ne zaman ve nasıl koşu yapacağını öğreniyor.
İngiltere’nin en üst düzey liginde başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip: hız, güç ve bitiricilik. Artık Premier League’de sahne alan en korkutucu forvetler arasında, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland gibi isimlerle birlikte anılıyor.
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Pedro, Premier League santrfor sıralamasında nereye oturur?
Pedro'nun o listenin üst sıralarında yer alıp almadığı sorulduğunda, LiveScore Bet desteğiyle GOAL'a özel konuşan eski Chelsea forveti Cole şöyle dedi: “Çocuk gerçekten çok iyi gidiyor.
“Oynamadığında bunun takım üzerinde yarattığı etkiyi görebiliyorsunuz. Bu da onun, [Xabi] Alonso'nun kurduğu yapının büyük bir parçası olduğunun çok önemli bir göstergesi. Ben de duruma bakıyorum ve doğru kullanılırsa, formda kalırsa bu sezon gol sayısında rahatlıkla çift hanelerin üst seviyelerine çıkabilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu sezon kesinlikle dikkat edilmesi gereken isimlerden biri.
“Ayrıca eski takım arkadaşı [Danny] Welbeck'in de rehberliği var, o da orada. Bu da onun kendini rahat hissetmesini sağlıyor, çünkü onun yerini almak için değil, ona bu hissi vermek için gelmediğini biliyor.
“Ve onu o çift hanelere taşımak için nasıl bir teşvike ihtiyaç duyduğunu yalnızca Alonso bilir. Belki de Welbeck, onun bu sayılara ulaşmasına destek olacak kişilerden biridir. Chelsea'nin Joao Pedro'yu bu yolculuğunda destekleme hamlesinin akıllıca olduğunu düşünüyorum.”
Alonso, Pedro'yu Real Madrid efsanesi Benzema'ya benzetti
Chelsea Teknik Direktörü Alonso, Pedro'dan en iyi verimi almaya kararlı. Oyunculuk döneminde, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere bazı ikonik golcülerle çalışan İspanyol teknik adam, merkezdeki forvetini şimdiden bu işin en iyilerinden bazılarına benzetti.
Alonso, “Premier League'de kaç tane üst düzey santrfor olduğunu sayarsanız, Joao'nun da kesinlikle onların arasında olduğunu düşünüyorum. Haaland zaten kesinlikle orada. Bu yüzden onu bu şekilde değerlendiriyorum” dedi.
Chelsea'nın patronu sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok açıdan bana Karim Benzema'yı hatırlatıyor, çünkü ceza sahası içinde de iyi, ceza sahası dışında da iyi, sol tarafına gelerek de iyi oynuyor, kafa toplarında da iyi, çok komple bir oyuncu, zeki. Evet, hâlâ genç, hâlâ geliştirmesi gereken yönleri var ama sahip olduğu çok ama çok olağanüstü özellikler de var.”
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Pedro, milli ara sırasında sakatlığını tamamen atlatma fırsatı buldu
Pedro, son dönemde hafif bir diz sakatlığıyla uğraşmasına rağmen, özgüven konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadı ve rakip savunmalara korku salma konusunda Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi isimlerin yanında kendine sağlam bir yer edinebileceğine inanacaktır.
Chelsea, 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine girerken takım olarak biraz sendeledi ve son mümkün olan dokuz puandan Premier League'de sadece bir puan aldı, ancak 10 Ekim'de Bournemouth'a karşı sahasında oynayacağı maçla sahalara döndüğünde iyi bir başlangıç yapmayı umacaktır.
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