Alonso, görevine bir galibiyetle başlamaktan memnun olacak olsa da, savunmadaki performans perde arkasında yapılması gereken büyük taktik çalışmayı gözler önüne seriyor. İspanyol teknik adamın, savunma hattını toparlamak ve güvenilir bir taktik sistem oluşturmak için sezon öncesinde kalan beş maçı bulunuyor.

Chelsea, bu hafta sonu çok daha zorlu bir sınava hazırlanırken savunma kurgusunu hızla düzeltmek zorunda kalacak. Chelsea, cumartesi günü Sidney'de Londra'daki rakibi Tottenham'a karşı oynayacağı yüksek profilli hazırlık maçıyla sahalara dönecek.