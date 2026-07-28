AFP
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Joao Pedro'nun hat-trick'i, Xabi Alonso galibiyetle başlarken Chelsea'yi Western Sydney Wanderers karşısındaki 10 gollü nefes kesen maçta olası bir utançtan kurtardı
Alonso, kaotik bir galibiyetle başladı
Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak görevine galibiyetle başladı, ancak ekibi Western Sydney Wanderers karşısında alınan 6-4'lük heyecan dolu galibiyette zorlanmak zorunda kaldı. Accor Stadyumu'ndaki tempolu mücadelede üstünlük tam beş kez el değiştirdi.
Hafta sonundaki ragbi maçlarının ardından ciddi şekilde yıpranmış bir zeminde oynamasına rağmen Chelsea, ilk 11'inde Tosin Adarabioyo, Liam Delap ve Dario Essugo gibi tecrübeli isimlere yer verdi. İlk maçına çıkan Dastan Satpayev, Chelsea'yi erken öne geçirdi, ancak Avustralyalı ev sahibi ekip zayıf savunmadan defalarca faydalanarak maçın kaotik yapısını korudu.
- Getty Images Sport
Aç Pedro, yeni patronundan övgü aldı
Chelsea ikinci yarıda beklenmedik şekilde geriye düşmüşken, Alonso maçı kurtarmak için çok sayıda üst düzey yedeği oyuna sürdü. Brezilyalı forvet Joao Pedro, Sydney'de maçın gidişatını tamamen değiştiren geç bir hat-trick yaparak tartışmasız kahraman oldu. Alonso, golcünün sahadaki etkisinden ve üst düzey mentalitesinden büyük memnuniyet duydu.
Maçın ardından Alonso, "O [Pedro] çok istekli. Gerçekten ama gerçekten harika bir sezon geçirmekte çok kararlı. Çok gol attı ama bence daha fazla ve daha fazla gol atmaya devam etmek istiyor" dedi.
Savunmadaki endişeler, hücumdaki yaratıcılığı gölgede bırakıyor
Chelsea'nın etkileyici hücum oyununa rağmen, geçirgen savunma hattı ilk Premier League sezonu öncesinde Alonso'ya ciddi endişe yaratacak gibi görünüyor. Western Sydney, temposunun gerisinde kalan genç savunma hattını defalarca zor durumda bıraktı.
Anthony Pantzopoulos ve Aydan Hammond, Chelsea'nın ilk bölümdeki hatalarını cezalandırdı. Seken bir uzaklaştırma da Dylan Scicluna'nın ev sahibine üstünlüğü geçici olarak yeniden kazandırmasını sağladı. Chelsea ilk takımın düzenli oyuncularını oyuna aldıktan sonra bile, Estevao'nun yaptığı özensiz pas Awan Lual'ın Robert Sanchez'i bir kez daha mağlup etmesine izin verdi.
Neyse ki Chelsea'nın muazzam hücum gücü, savunmadaki bariz zaaflarını örttü. Heyecan verici yetenek Jamie Gittens, kulübeden geldikten kısa süre sonra üçüncü golü atarak formunu sürdürdü.
- Getty Images Sport
Tottenham sınavı Alonso'nun ekibini bekliyor
Alonso, görevine bir galibiyetle başlamaktan memnun olacak olsa da, savunmadaki performans perde arkasında yapılması gereken büyük taktik çalışmayı gözler önüne seriyor. İspanyol teknik adamın, savunma hattını toparlamak ve güvenilir bir taktik sistem oluşturmak için sezon öncesinde kalan beş maçı bulunuyor.
Chelsea, bu hafta sonu çok daha zorlu bir sınava hazırlanırken savunma kurgusunu hızla düzeltmek zorunda kalacak. Chelsea, cumartesi günü Sidney'de Londra'daki rakibi Tottenham'a karşı oynayacağı yüksek profilli hazırlık maçıyla sahalara dönecek.
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