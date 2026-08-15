Alonso, üst üste üçüncü maçta 3-4-3 dizilişini kullanarak gelecek sezon için taktik kimliğini belirlemiş gibi görünüyor. Bu sistem, Bayer Leverkusen'de Bundesliga'yı tarihi şekilde kazandığı dönemde ona son derece iyi hizmet etmişti ve Chelsea'de uygulanması, bu yazın başlarında görülen 4-2-3-1'den kalıcı bir uzaklaşmaya işaret ediyor.

Bu taktik düzen, yeni transferler Morgan Rogers ile Maxence Lacroix'ya da ilk maçlarına çıkmaları için bir zemin sundu. £117 milyon karşılığında gelen Rogers, ilk 10 dakika içinde ağları bularak etkisini göstermekte gecikmedi. Ancak ilk yarı kusursuz değildi. Chelsea, baskısını istikrarlı şekilde sürdürmekte zorlandı, sık sık fazla geriye yaslandı ve İspanyol konukların oyunun temposunu dikte etmesine izin verdi. Bu zaaf da sonunda pahalıya patladı; Jon Mikel Aramburu, devre arasından kısa süre önce ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı voleyle skora dengeyi getirdi.