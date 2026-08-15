Getty Images Sport
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Joao Pedro'nun dublesi ve Rogers'ın ilk maçındaki golü Chelsea galibiyetini getirdi! Chelsea, Enzo Fernandez'e yönelik karışık tepkiler eşliğinde Real Sociedad'ı geçti
Alonso, Leverkusen planına sadık kalıyor
Alonso, üst üste üçüncü maçta 3-4-3 dizilişini kullanarak gelecek sezon için taktik kimliğini belirlemiş gibi görünüyor. Bu sistem, Bayer Leverkusen'de Bundesliga'yı tarihi şekilde kazandığı dönemde ona son derece iyi hizmet etmişti ve Chelsea'de uygulanması, bu yazın başlarında görülen 4-2-3-1'den kalıcı bir uzaklaşmaya işaret ediyor.
Bu taktik düzen, yeni transferler Morgan Rogers ile Maxence Lacroix'ya da ilk maçlarına çıkmaları için bir zemin sundu. £117 milyon karşılığında gelen Rogers, ilk 10 dakika içinde ağları bularak etkisini göstermekte gecikmedi. Ancak ilk yarı kusursuz değildi. Chelsea, baskısını istikrarlı şekilde sürdürmekte zorlandı, sık sık fazla geriye yaslandı ve İspanyol konukların oyunun temposunu dikte etmesine izin verdi. Bu zaaf da sonunda pahalıya patladı; Jon Mikel Aramburu, devre arasından kısa süre önce ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı voleyle skora dengeyi getirdi.
- Getty Images Sport
Joao Pedro bitiricilik serisini sürdürüyor
İlk yarıdaki bocalamaya rağmen Chelsea, ikinci yarıya yenilenmiş bir enerji ve net bir amaçla çıktı. Yaz döneminin Batı Londra ekibindeki en dikkat çekici ismi olan Joao Pedro, yeniden başlama düdüğünden yalnızca iki dakika sonra takımını tekrar öne geçirdi. Brezilyalı forvet, kaptan Reece James'in isabetli ortasına en iyi yükselen isim oldu ve Stamford Bridge tribünlerindeki taraftarların büyük sevinci eşliğinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Ancak forvet bununla yetinmedi ve maçın son bölümünde bir gol daha atarak sezon öncesi toplamını etkileyici bir şekilde yedi gole çıkardı. 77. dakikadaki soğukkanlı bitirişi, karşılaşmayı fiilen bitirdi ve Chelsea'nin yeni sezona galibiyetle girmesini sağladı.
Enzo Fernandez için karışık bir karşılama
Öğleden sonranın en çok konuşulan anı, 62. dakikada Fernandez'in oyuna sonradan girmesiyle yaşandı. Arjantinli orta saha oyuncusu, son dönemde onu Manchester City'ye transferle ilişkilendiren spekülasyonların ardından garip bir atmosferde hem ıslıklarla hem de tezahüratlarla karşılandı.
Fernandez'in Arjantin'in İngiltere'de hassas bir noktaya dokunan tartışmalı Dünya Kupası kutlamalarındaki rolü nedeniyle, uluslararası bağlam da soğuk karşılamada etkili oldu. Buna rağmen maç ilerledikçe, tribünlerden yükselen tepkiler azalmaya başladı ve yerini orta saha oyuncusunun adına yapılan tanıdık tezahüratlar aldı.
- Getty Images Sport
Fulham'ın açılış maçına doğru
Real Sociedad karşısında alınan galibiyet, Chelsea'nin inişli çıkışlı sezon öncesi kampanyasına yakışır bir nokta koydu. Chelsea, yaz programına Western Sydney Wanderers karşısında alınan eğlenceli 6-4'lük galibiyetle başladı, ardından sırasıyla Tottenham ve Juventus'a karşı 2-1 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Bunu AC Milan karşısında alınan ikna edici 3-0'lık galibiyet ve Johor Darul Ta'zim ile oynanan heyecan dolu 3-3'lük beraberlik izledi, son olarak da bugün Stamford Bridge'deki performansla bu süreç tamamlandı.
Şimdi gözler rekabetçi maçlara çevrildi; Chelsea, Premier League sezonuna 24 Ağustos'ta deplasmanda Fulham karşısında başlayacak. Yeni teknik direktör Alonso yönetiminde Chelsea, lige hızlı bir başlangıç yaparak güçlü bir çıkış yakalamayı ve geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin yarattığı düş kırıklığını geride bırakmayı hedefleyecek.
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