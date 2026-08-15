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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Joao Pedro'nun dublesi ve Rogers'ın ilk maçındaki golü Chelsea galibiyetini getirdi! Chelsea, Enzo Fernandez'e yönelik karışık tepkiler eşliğinde Real Sociedad'ı geçti

Chelsea
E. Fernandez
J. Pedro
Chelsea - Real Sociedad
Real Sociedad
Club Friendlies
Premier Lig
M. Rogers

Xabi Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak Stamford Bridge'deki ilk galibiyetini aldı ve takımının sezon öncesi hazırlıklarını Real Sociedad karşısında zorlu geçen 3-1'lik galibiyetle tamamladı. Performans taktik açıdan birçok ilgi çekici detay sunsa da, öğleden sonra ev sahibi tribünlerin Enzo Fernandez'e yönelik kutuplaşmış tepkisi nedeniyle bir miktar gölgede kaldı.

  • Alonso, Leverkusen planına sadık kalıyor

    Alonso, üst üste üçüncü maçta 3-4-3 dizilişini kullanarak gelecek sezon için taktik kimliğini belirlemiş gibi görünüyor. Bu sistem, Bayer Leverkusen'de Bundesliga'yı tarihi şekilde kazandığı dönemde ona son derece iyi hizmet etmişti ve Chelsea'de uygulanması, bu yazın başlarında görülen 4-2-3-1'den kalıcı bir uzaklaşmaya işaret ediyor.

    Bu taktik düzen, yeni transferler Morgan Rogers ile Maxence Lacroix'ya da ilk maçlarına çıkmaları için bir zemin sundu. £117 milyon karşılığında gelen Rogers, ilk 10 dakika içinde ağları bularak etkisini göstermekte gecikmedi. Ancak ilk yarı kusursuz değildi. Chelsea, baskısını istikrarlı şekilde sürdürmekte zorlandı, sık sık fazla geriye yaslandı ve İspanyol konukların oyunun temposunu dikte etmesine izin verdi. Bu zaaf da sonunda pahalıya patladı; Jon Mikel Aramburu, devre arasından kısa süre önce ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı voleyle skora dengeyi getirdi.

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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Joao Pedro bitiricilik serisini sürdürüyor

    İlk yarıdaki bocalamaya rağmen Chelsea, ikinci yarıya yenilenmiş bir enerji ve net bir amaçla çıktı. Yaz döneminin Batı Londra ekibindeki en dikkat çekici ismi olan Joao Pedro, yeniden başlama düdüğünden yalnızca iki dakika sonra takımını tekrar öne geçirdi. Brezilyalı forvet, kaptan Reece James'in isabetli ortasına en iyi yükselen isim oldu ve Stamford Bridge tribünlerindeki taraftarların büyük sevinci eşliğinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

    Ancak forvet bununla yetinmedi ve maçın son bölümünde bir gol daha atarak sezon öncesi toplamını etkileyici bir şekilde yedi gole çıkardı. 77. dakikadaki soğukkanlı bitirişi, karşılaşmayı fiilen bitirdi ve Chelsea'nin yeni sezona galibiyetle girmesini sağladı.

  • Enzo Fernandez için karışık bir karşılama

    Öğleden sonranın en çok konuşulan anı, 62. dakikada Fernandez'in oyuna sonradan girmesiyle yaşandı. Arjantinli orta saha oyuncusu, son dönemde onu Manchester City'ye transferle ilişkilendiren spekülasyonların ardından garip bir atmosferde hem ıslıklarla hem de tezahüratlarla karşılandı.

    Fernandez'in Arjantin'in İngiltere'de hassas bir noktaya dokunan tartışmalı Dünya Kupası kutlamalarındaki rolü nedeniyle, uluslararası bağlam da soğuk karşılamada etkili oldu. Buna rağmen maç ilerledikçe, tribünlerden yükselen tepkiler azalmaya başladı ve yerini orta saha oyuncusunun adına yapılan tanıdık tezahüratlar aldı.

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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Fulham'ın açılış maçına doğru

    Real Sociedad karşısında alınan galibiyet, Chelsea'nin inişli çıkışlı sezon öncesi kampanyasına yakışır bir nokta koydu. Chelsea, yaz programına Western Sydney Wanderers karşısında alınan eğlenceli 6-4'lük galibiyetle başladı, ardından sırasıyla Tottenham ve Juventus'a karşı 2-1 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Bunu AC Milan karşısında alınan ikna edici 3-0'lık galibiyet ve Johor Darul Ta'zim ile oynanan heyecan dolu 3-3'lük beraberlik izledi, son olarak da bugün Stamford Bridge'deki performansla bu süreç tamamlandı.

    Şimdi gözler rekabetçi maçlara çevrildi; Chelsea, Premier League sezonuna 24 Ağustos'ta deplasmanda Fulham karşısında başlayacak. Yeni teknik direktör Alonso yönetiminde Chelsea, lige hızlı bir başlangıç yaparak güçlü bir çıkış yakalamayı ve geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin yarattığı düş kırıklığını geride bırakmayı hedefleyecek.

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