Joao Pedro, Harry Kane ve Erling Haaland ile karşılaştırıldıktan sonra Chelsea'deki formunun iyileşmesinden Liam Rosenior'a tüm övgüyü veriyor

Rosenior, forvetinin dünya klasmanında bir potansiyele sahip olduğunu açıkça dile getirerek, onu Premier Lig'in en korkulan golcüleri ile aynı kategoriye yerleştirdi. Joao'nun hala gelişme alanı olduğunu kabul eden Chelsea teknik direktörü, onu Haaland, Kane ve Kylian Mbappe ile karşılaştırması istendiğinde, şu anda onu kimseyle takas etmeyeceğini vurguladı. "Joao şu anda o kategoride. Burada geçirdiğim iki ayda, dünya klasmanında bir forvet olduğunu sürekli olarak gösterdi" dedi Rosenior, yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında. "Ben oyuncularımdan bahsediyorum; onları Erling ile karşılaştırmak ona saygısızlık olur. Erling'i çok iyi tanımıyorum, ama dışarıdan bakıldığında muhteşem, dünya klasmanında bir forvet gibi görünüyor. Şu anda Joao'yu kimseyle takas etmem – o, görmek istediğim tüm nitelik ve özellikleri sergiliyor."