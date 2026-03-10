Getty/GOAL
Çeviri:
Joao Pedro, Harry Kane ve Erling Haaland ile karşılaştırıldıktan sonra Chelsea'deki formunun iyileşmesinden Liam Rosenior'a tüm övgüyü veriyor
Stamford Bridge'de taktiksel bir devrim
Enzo Maresca'nın halefi olarak Rosenior'un gelişi, Joao'nun performansında dikkate değer bir dönüşüm tetikledi. 24 yaşındaki oyuncu zaten kilit bir figürdü, ancak yeni yönetim altında verimliliği zirveye ulaştı ve 11 gol ve 5 asist kaydetti. Bu artış, Aston Villa'ya karşı attığı hat-trick ve Wrexham'a karşı attığı FA Cup'ta belirleyici gol de dahil olmak üzere, sezon toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Onun klinik doğası, %24,6'lık şut dönüşüm oranıyla destekleniyor. Bu rakam, Haaland'ı (22,4%) şaşırtıcı bir şekilde geride bırakıyor, ancak bu sezon sadece Kane (31,3%) tarafından geçiliyor.
- GOAL/Getty
Brezilyalıyı tetikte tutmak
Joao, bu dramatik gelişimin temel nedeninin Rosenior'un sürekli geri bildirimi ve kişisel ilgisi olduğuna inanıyor. UEFA'ya konuşan forvet, sık sık yaptıkları ofis toplantılarının kendini rehavete kaptırmasını engellediğini açıkladı. Pedro, "Yeni teknik direktör geldiğinde, beni tanıdığını ve gelişimime yardımcı olmak istediğini söyledi" diye açıkladı. "Bu, bir teknik direktörden duymak istediğim bir şey çünkü bu geri bildirim olmadan rehavete kapılmak çok kolay. Ben her zaman gelişmek, en yüksek potansiyelime ulaşmak isteyen bir oyuncuyum. Ayrıca formumun büyük ölçüde bu konuşmalara, onun gerçekten gelişmeme yardım etmek istediğini göstermesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Menajerinizden bu desteği hissettiğinizde, doğal olarak kendinizi daha fazla zorlarsınız."
Elit gruba girme
Rosenior, forvetinin dünya klasmanında bir potansiyele sahip olduğunu açıkça dile getirerek, onu Premier Lig'in en korkulan golcüleri ile aynı kategoriye yerleştirdi. Joao'nun hala gelişme alanı olduğunu kabul eden Chelsea teknik direktörü, onu Haaland, Kane ve Kylian Mbappe ile karşılaştırması istendiğinde, şu anda onu kimseyle takas etmeyeceğini vurguladı. "Joao şu anda o kategoride. Burada geçirdiğim iki ayda, dünya klasmanında bir forvet olduğunu sürekli olarak gösterdi" dedi Rosenior, yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında. "Ben oyuncularımdan bahsediyorum; onları Erling ile karşılaştırmak ona saygısızlık olur. Erling'i çok iyi tanımıyorum, ama dışarıdan bakıldığında muhteşem, dünya klasmanında bir forvet gibi görünüyor. Şu anda Joao'yu kimseyle takas etmem – o, görmek istediğim tüm nitelik ve özellikleri sergiliyor."
- Getty Images
Şan ve şöhretin peşinde
Joao'nun önündeki yol, Chelsea'nin sezonun son aylarında yüksek riskli maçlara çıkarken bu elit tutarlılığı sürdürmesini gerektiriyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile oynanacak maç ve FA Cup çeyrek finali yaklaşırken, yüksek baskı altındaki anlarda performans gösterme yeteneği ligin en sağlam savunmaları karşısında sınanacak. Kulüp görevlerinin ötesinde, Joao yaklaşan Dünya Kupası'nda Brezilya'nın ilk tercih edilen forveti olabilir ve bu da onun dünya çapında bir yıldızlığa geçişini işaret eder.
Reklam